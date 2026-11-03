GNW-News: Bull und Schwarz Digits, eine deutsch-französische Allianz für Europas digitale Souveränität

^Paris, Frankreich, und Berlin, Deutschland - 3. November 2026 - Bull

(https://www.bull.com/en/), ein führendes Unternehmen im Bereich High-

Performance-Computing und KI, und Schwarz Digits (http://invalid.uri), die IT-

und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, geben heute die Unterzeichnung einer

Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) bekannt, um ein

unabhängiges, sicheres europäisches Ökosystem für KI- und Cloud-Infrastruktur

aufzubauen - von den Servern über die Softwareplattform bis hin zur integrierten

Systemlösungen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, europäischen Organisationen

- insbesondere in regulierten und strategischen Branchen - die Entwicklung, den

Einsatz und die Skalierung von KI und Unternehmens-Computing zu ermöglichen,

während sensible Daten, Infrastruktur und Betriebsabläufe unter europäischer

Gerichtsbarkeit und Kontrolle bleiben.

Schaffung der physischen Grundlage für europäische Souveränität

Die Partner planen die Entwicklung einer leistungsstarken, souveränen KI-

Architektur, bei der sie ihre jeweiligen Stärken bündeln, um eine sichere, groß

angelegte KI-Infrastruktur in Europa aufzubauen. Schwarz Digits wird über

STACKIT seine sichere Cloud-Infrastruktur einbringen und damit ein souveränes

europäisches digitales Ökosystem bereitstellen, während Bull sein Fachwissen im

Bereich KI sowie seine Erfahrung im High-performance Computing bei Großprojekten

einbringen wird.

Die Server werden im Bull-Werk in Angers gefertigt und basieren auf europäischen

Fertigungskapazitäten für skalierbare KI-Infrastrukturen. Ergänzt wird dies

durch umfassende Expertise in Direct Liquid Cooling (DLC) und der

Implementierung großskaliger KI-Systeme. So entsteht die Grundlage für

leistungsstarke KI-Anwendungen und Workloads im großen Maßstab, verbunden mit

höchster Energieeffizienz und größerer digitaler Souveränität.

Europäische KI für Unternehmen

Die Einführung der BullSequana-KI-Plattform auf dem STACKIT Marketplace wird

deren Verfügbarkeit für Kunden aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor

beschleunigen und ihnen über eine offene und modulare Umgebung Zugang zu KI-

Softwareplattformen und -Lösungen unter europäischer Rechtshoheit ermöglichen.

Über die Infrastruktur hinaus sind in Europa konzipierte und entwickelte

Softwarefunktionen ein entscheidender Bestandteil des KI-Stacks. Sie helfen

Organisationen dabei, die Einführung von KI zu beschleunigen und gleichzeitig

die Kontrolle über ihre Daten und Technologieentscheidungen zu behalten. Die

Nachfrage nach souveränen Cloud-Lösungen wächst rasant, angetrieben durch

geopolitische Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und den Wunsch von

Unternehmen und Behörden nach größerer digitaler Souveränität.

Gemeinsame Innovation für Europas digitale Zukunft

Über diese ersten Initiativen hinaus planen Bull und Schwarz Digits, gemeinsam

Serverlösungen auf Basis der Standards des Open Compute Project (OCP) zu

entwickeln und dabei ihre jeweilige Infrastruktur- und Engineering-Kompetenz zu

bündeln. Die Zusammenarbeit soll zudem wichtige Vorhaben wie die Integration von

SAP-RISE und groß angelegte HPC-Projekte vorantreiben sowie Möglichkeiten für

eine gemeinsame Integration von Quantencomputing ausloten. Damit schafft die

Partnerschaft die Grundlage, um die gemeinsame Innovationsarbeit künftig auf

weitere Technologiefelder auszuweiten

Emmanuel Le Roux, CEO von Bull

?Aufbauend auf unserer Erfahrung in den Bereichen KI und Hochleistungsrechnen

sowie auf der Cloud-Infrastruktur von STACKIT wollen wir europäischen

Organisationen Fähigkeiten an die Hand geben, die sie selbst bereitstellen und

steuern können - sei es zur Beschleunigung der KI-Einführung oder zur Skalierung

der Unternehmens-IT. Diese Zusammenarbeit unterstreicht erneut Bulls Engagement

für den Ausbau einer europäischen KI-Infrastruktur, neben anderen Initiativen

und Ökosystemen, an denen wir europaweit aktiv beteiligt sind. Diese

Partnerschaft, die zum Aufbau einer souveränen digitalen Infrastruktur in Europa

beiträgt, spiegelt unser Engagement für ein widerstandsfähiges und

wettbewerbsfähiges europäisches Ökosystem wider."

Bernie Wagner, CRO von Schwarz Digits

?Europäische Unternehmen, insbesondere in strategischen und regulierten

Branchen, können es sich nicht leisten, zwischen modernster Rechenleistung und

Datenhoheit wählen zu müssen. Unsere Allianz mit Bull schafft eine solide

deutsch-französische Grundlage für KI in Unternehmen. Mit STACKIT bieten wir

eine offene, unabhängige Cloud-Umgebung, die sensible Infrastruktur und

betriebliche Arbeitsabläufe fest unter europäischer Kontrolle hält. Gemeinsam

zeigen wir, dass Europa hochleistungsfähige Innovationen ganz nach seinen

eigenen Vorstellungen umsetzen kann."

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Über Bull

Mit fast einem Jahrhundert an Innovationen ist Bull ein weltweit führender

Anbieter in den Bereichen Hochleistungsrechnen, Künstliche Intelligenz und

Quantentechnologien mit einem Umsatz von ca. 720 Mio. EUR und 3.000 Fachkräften in

32 Ländern. Auf der Grundlage eines offenen, durchgängigen und

vertrauenswürdigen Ansatzes entwickelt, implementiert und betreibt Bull

Hardware, Software und strategische Dienstleistungen, die Unternehmenswert

erschließen, die wissenschaftliche Forschung beschleunigen und die Gesellschaft

voranbringen. Angetrieben von erstklassiger Forschung und Entwicklung, gestützt

auf 1.600 Patente, herausragende Fertigungskompetenz und Fachwissen im Bereich

der Datenwissenschaften, ermöglicht Bull es Staaten und Branchen, die volle

Kontrolle über ihre KI und Daten zu behalten und den Fortschritt zum Wohle des

Planeten voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website (https://bull.com/). Folgen

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Über Schwarz Digits

Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet

überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen

Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche

digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die IT-

Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der

Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den

souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cyber Security, Data

und AI, Communication und Workspace. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen

für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen

und Organisationen der öffentlichen Hand.

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Schwarz:presse@digits.schwarz (mailto:presse@digits.schwarz)

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