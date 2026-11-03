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03.11.2026 14:14:38
GNW-News: Bull und Schwarz Digits, eine deutsch-französische Allianz für Europas digitale Souveränität
^Paris, Frankreich, und Berlin, Deutschland - 3. November 2026 - Bull
(https://www.bull.com/en/), ein führendes Unternehmen im Bereich High-
Performance-Computing und KI, und Schwarz Digits (http://invalid.uri), die IT-
und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, geben heute die Unterzeichnung einer
Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) bekannt, um ein
unabhängiges, sicheres europäisches Ökosystem für KI- und Cloud-Infrastruktur
aufzubauen - von den Servern über die Softwareplattform bis hin zur integrierten
Systemlösungen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, europäischen Organisationen
- insbesondere in regulierten und strategischen Branchen - die Entwicklung, den
Einsatz und die Skalierung von KI und Unternehmens-Computing zu ermöglichen,
während sensible Daten, Infrastruktur und Betriebsabläufe unter europäischer
Gerichtsbarkeit und Kontrolle bleiben.
Schaffung der physischen Grundlage für europäische Souveränität
Die Partner planen die Entwicklung einer leistungsstarken, souveränen KI-
Architektur, bei der sie ihre jeweiligen Stärken bündeln, um eine sichere, groß
angelegte KI-Infrastruktur in Europa aufzubauen. Schwarz Digits wird über
STACKIT seine sichere Cloud-Infrastruktur einbringen und damit ein souveränes
europäisches digitales Ökosystem bereitstellen, während Bull sein Fachwissen im
Bereich KI sowie seine Erfahrung im High-performance Computing bei Großprojekten
einbringen wird.
Die Server werden im Bull-Werk in Angers gefertigt und basieren auf europäischen
Fertigungskapazitäten für skalierbare KI-Infrastrukturen. Ergänzt wird dies
durch umfassende Expertise in Direct Liquid Cooling (DLC) und der
Implementierung großskaliger KI-Systeme. So entsteht die Grundlage für
leistungsstarke KI-Anwendungen und Workloads im großen Maßstab, verbunden mit
höchster Energieeffizienz und größerer digitaler Souveränität.
Europäische KI für Unternehmen
Die Einführung der BullSequana-KI-Plattform auf dem STACKIT Marketplace wird
deren Verfügbarkeit für Kunden aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor
beschleunigen und ihnen über eine offene und modulare Umgebung Zugang zu KI-
Softwareplattformen und -Lösungen unter europäischer Rechtshoheit ermöglichen.
Über die Infrastruktur hinaus sind in Europa konzipierte und entwickelte
Softwarefunktionen ein entscheidender Bestandteil des KI-Stacks. Sie helfen
Organisationen dabei, die Einführung von KI zu beschleunigen und gleichzeitig
die Kontrolle über ihre Daten und Technologieentscheidungen zu behalten. Die
Nachfrage nach souveränen Cloud-Lösungen wächst rasant, angetrieben durch
geopolitische Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und den Wunsch von
Unternehmen und Behörden nach größerer digitaler Souveränität.
Gemeinsame Innovation für Europas digitale Zukunft
Über diese ersten Initiativen hinaus planen Bull und Schwarz Digits, gemeinsam
Serverlösungen auf Basis der Standards des Open Compute Project (OCP) zu
entwickeln und dabei ihre jeweilige Infrastruktur- und Engineering-Kompetenz zu
bündeln. Die Zusammenarbeit soll zudem wichtige Vorhaben wie die Integration von
SAP-RISE und groß angelegte HPC-Projekte vorantreiben sowie Möglichkeiten für
eine gemeinsame Integration von Quantencomputing ausloten. Damit schafft die
Partnerschaft die Grundlage, um die gemeinsame Innovationsarbeit künftig auf
weitere Technologiefelder auszuweiten
Emmanuel Le Roux, CEO von Bull
?Aufbauend auf unserer Erfahrung in den Bereichen KI und Hochleistungsrechnen
sowie auf der Cloud-Infrastruktur von STACKIT wollen wir europäischen
Organisationen Fähigkeiten an die Hand geben, die sie selbst bereitstellen und
steuern können - sei es zur Beschleunigung der KI-Einführung oder zur Skalierung
der Unternehmens-IT. Diese Zusammenarbeit unterstreicht erneut Bulls Engagement
für den Ausbau einer europäischen KI-Infrastruktur, neben anderen Initiativen
und Ökosystemen, an denen wir europaweit aktiv beteiligt sind. Diese
Partnerschaft, die zum Aufbau einer souveränen digitalen Infrastruktur in Europa
beiträgt, spiegelt unser Engagement für ein widerstandsfähiges und
wettbewerbsfähiges europäisches Ökosystem wider."
Bernie Wagner, CRO von Schwarz Digits
?Europäische Unternehmen, insbesondere in strategischen und regulierten
Branchen, können es sich nicht leisten, zwischen modernster Rechenleistung und
Datenhoheit wählen zu müssen. Unsere Allianz mit Bull schafft eine solide
deutsch-französische Grundlage für KI in Unternehmen. Mit STACKIT bieten wir
eine offene, unabhängige Cloud-Umgebung, die sensible Infrastruktur und
betriebliche Arbeitsabläufe fest unter europäischer Kontrolle hält. Gemeinsam
zeigen wir, dass Europa hochleistungsfähige Innovationen ganz nach seinen
eigenen Vorstellungen umsetzen kann."
***
Über Bull
Mit fast einem Jahrhundert an Innovationen ist Bull ein weltweit führender
Anbieter in den Bereichen Hochleistungsrechnen, Künstliche Intelligenz und
Quantentechnologien mit einem Umsatz von ca. 720 Mio. EUR und 3.000 Fachkräften in
32 Ländern. Auf der Grundlage eines offenen, durchgängigen und
vertrauenswürdigen Ansatzes entwickelt, implementiert und betreibt Bull
Hardware, Software und strategische Dienstleistungen, die Unternehmenswert
erschließen, die wissenschaftliche Forschung beschleunigen und die Gesellschaft
voranbringen. Angetrieben von erstklassiger Forschung und Entwicklung, gestützt
auf 1.600 Patente, herausragende Fertigungskompetenz und Fachwissen im Bereich
der Datenwissenschaften, ermöglicht Bull es Staaten und Branchen, die volle
Kontrolle über ihre KI und Daten zu behalten und den Fortschritt zum Wohle des
Planeten voranzutreiben.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website (https://bull.com/). Folgen
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Über Schwarz Digits
Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet
überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen
Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche
digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die IT-
Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der
Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den
souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cyber Security, Data
und AI, Communication und Workspace. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen
für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen
und Organisationen der öffentlichen Hand.
Pressekontakte
Bull:communication@bull.com (mailto:communication@bull.com)
Schwarz:presse@digits.schwarz (mailto:presse@digits.schwarz)
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