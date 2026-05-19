GNW-News: Bull unterstützt Airbus mit neuer Supercomputing-Infrastruktur bei der Gestaltung der Luft- und Raumfahrt von morgen

^Paris und Hamburg - 19 Mai 2026 - Bull (https://www.bull.com/), ein führender

Anbieter im Bereich Advanced Computing und KI, gibt heute die Lieferung und

Einweihung einer neuen Supercomputing-Infrastruktur für Airbus, Europas größtes

Luft- und Raumfahrtunternehmen, bekannt. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines

mehrjährigen Supercomputing-Vertrags. Dieser wichtige Meilenstein folgt auf die

Inbetriebnahme zweier neuer Supercomputer sowie der jeweiligen modularen

Rechenzentren, die 2025 in Toulouse, Frankreich, und zuletzt 2026 in Hamburg,

Deutschland, geliefert wurden.

Die steigenden Anforderungen an die HPC-Infrastruktur von Airbus, getrieben

durch die dynamischen Entwicklungen der Luft- und Raumfahrt Branche, machten

eine leistungsfähigere und flexiblere Lösung erforderlich. Mit der Lieferung

dieser HPC-Infrastruktur trägt Bull dazu bei, die Simulationskapazität von

Airbus zu verdreifachen. Dadurch können Ingenieurinnen und Ingenieure bestehende

Produkte weiter verbessern und zugleich die nächste Generation von Luft- und

Raumfahrtlösungen entwickeln - bei weiterhin höchsten Sicherheitsstandards.

Airbus nutzt die neue HPC-Umgebung für kritische Aufgaben wie

Strömungssimulation, Akustikberechnungen für Cockpit, Rumpf und Kabine sowie

strukturelle Belastungsanalysen.

Als strategischer HPC-Partner von Airbus hat Bull seine Supercomputing-

Infrastruktur schrittweise an mehreren Standorten bereitgestellt. Das erste

System wurde 2025 in Toulouse geliefert und in Betrieb genommen - nur 14 Monate

nach Vertragsunterzeichnung. Mit der Lieferung des Supercomputers in Hamburg im

Jahr 2026 ist dieses bedeutende Implementierungs-Programm nun abgeschlossen und

der Weg für die Einweihung einer vollständig betriebsbereiten,

standortübergreifenden Supercomputing-Infrastruktur geebnet.

Im Rahmen dieses mehrjährigen High-Performance-Computing-Vertrags liefert Bull

eine schlüsselfertige Gesamtlösung, die Rechensysteme, Speicher und

Rechenzentren in einem HPC-as-a-Service-Modell umfasst. Auf Basis eines

besonderen Designansatzes vereinen diese modularen Rechenzentren mehrere

vorgefertigte und austauschbare Module, in denen das HPC-System bereits im Bull-

Werk in Angers, Frankreich, vorintegriert wurde. Anschließend wurden die Module

vor Ort montiert und bilden ein vollständiges, schlüsselfertiges Rechenzentrum.

Die Energieeffizienz des Systems wird durch Bulls Direct-Liquid-Cooling-

Technologien maximiert, die es Airbus ermöglichen, den Stromverbrauch zu

optimieren. Dank dieser patentierten Lösung wird die vom System erzeugte Wärme

wiederverwendet, um benachbarte Gebäude zu versorgen.

Darüber hinaus haben Bulls in Deutschland ansässige Expertinnen und Experten für

industrielles HPC spezialisiertes Know-how in die Entwicklung innovativer

Simulationsumgebungen eingebracht, einschließlich Unterstützung bei der

Anwendungsoptimierung. Damit unterstreicht Bull seine führende Rolle bei der

Bereitstellung fortschrittlicher HPC-Lösungen.

Martin Matzke, Head of Central Europe and Northern Europe bei Bull, erklärt:

?Diese langfristige strategische und technologische Zusammenarbeit unterstreicht

die zentrale Rolle von HPC, wenn es darum geht, Innovationen und wegweisende

Programme in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Fertigungsindustrie

voranzutreiben."

Bruno Lecointe, Head of HPC, AI and Quantum Computing bei Bull, betont:?Unsere

Zusammenarbeit mit Airbus zur Bereitstellung einer schlüsselfertigen HPC-Lösung

ist ein wichtiger Meilenstein für Bull und unser High-Performance-Computing-

Geschäft. Von einem weltweit renommierten Industrieunternehmen als strategischer

HPC-Partner anerkannt zu werden, ist eine große Auszeichnung für unsere Teams."

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Über Bull

Mit fast einem Jahrhundert an Innovationen ist Bull ein weltweit führendes

Unternehmen in den Bereichen High-Performance-Computing, Künstliche Intelligenz

und Quantentechnologien. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund 720

Millionen Euro und beschäftigt 3.000 Mitarbeitende in 32 Ländern. Auf Basis

eines offenen, ganzheitlichen und vertrauenswürdigen Ansatzes entwickelt,

implementiert und betreibt Bull Hardware, Software und strategische

Dienstleistungen, die Unternehmenswerte erschließen, wissenschaftliche Forschung

beschleunigen und gesellschaftlichen Fortschritt fördern. Angetrieben durch

erstklassige Forschung und Entwicklung, gestützt auf 1.600 Patente, exzellente

Fertigung und umfassende Datenkompetenz ermöglicht Bull es Staaten und

Industrien, die volle Kontrolle über ihre KI- und Datenstrategien zu behalten

und Fortschritt zum Nutzen des Planeten zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer website (https://bull.com) sowie

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Pressekontakt

Rafael Rahn - rafael.rahn@ruess-group.com (mailto:rafael.rahn@ruess-group.com)

Constance Arnoux - constance.arnoux@bull.com (mailto:constance.arnoux@bull.com)

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