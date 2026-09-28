Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
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28.09.2026 07:34:38
GNW-News: Burckhardt Compression erhält Auftrag für Gasturbinen-Prüfstand von MTU in Deutschland
^Winterthur, Schweiz, 28. September 2026 - Burckhardt Compression hat von MTU
Maintenance Berlin-Brandenburg den Auftrag zur Lieferung von zwei
Hochgeschwindigkeits-Kompressorlösungen für den Gasturbinen-Prüfstand des
Unternehmens in Ludwigsfelde, Deutschland, erhalten.
Die Kompressorlösung wurde speziell entwickelt, um die hohen Anforderungen an
die Zuverlässigkeit dieser Anwendung zu erfüllen. Im Rahmen seiner Wartungs-,
Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (Maintenance, Repair and Overhaul,
MRO) für industrielle Gasturbinen (Industrial Gas Turbines, IGT) führt MTU
Maintenance Berlin-Brandenburg nach Werkstattaufenthalten Leistungstests der
Triebwerke durch. Die Prüfanlage von MTU wird derzeit mit Erdgas betrieben und
für einen zukünftigen Betrieb mit Erdgas-Wasserstoff-Gemischen mit einem
Wasserstoffanteil von bis zu 25 % vorbereitet. Damit unterstützt sie den Wandel
der Industrie hin zu kohlenstoffärmeren Energiesystemen.
Der Standort südlich der deutschen Hauptstadt ist innerhalb des MTU-Netzwerks
das MRO-Kompetenzzentrum für die LM(TM)-Gasturbinenbaureihe von GE Aerospace.
Gleichzeitig entsteht dort ein neues, hochmodernes Produktionsgebäude, um der
steigenden Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen gerecht zu werden. Durch die
Unterstützung eines zuverlässigen Betriebs von Gasturbinenflotten trägt MTU zur
Energiesicherheit und Netzstabilität in Europa bei, wo flexible gasbetriebene
Stromerzeugung eine wichtige Rolle beim Ausgleich von Schwankungen aus
erneuerbaren Energiequellen spielt.
?Eine zuverlässige Gasturbineninfrastruktur bleibt entscheidend, um die
Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Energietransition zu
unterstützen", sagt Andreas Brautsch, Präsident der Systems Division von
Burckhardt Compression.?Wir sind stolz darauf, MTU mit einer Lösung zu
unterstützen, die operative Zuverlässigkeit mit Zukunftsfähigkeit verbindet.
Dieses Projekt zeigt, wie Burckhardt Compression Kunden dabei unterstützt, die
Herausforderungen der heutigen Energieversorgung zu bewältigen und sich
gleichzeitig auf die Anforderungen von morgen vorzubereiten."
Der Auftrag wurde nach einer engen Zusammenarbeit zwischen Burckhardt
Compression und MTU während der gesamten Projektentwicklungsphase vergeben. Die
integrierte Lösung von Burckhardt Compression kombiniert Kompressortechnologie,
Systemkompetenz, Serviceleistungen und lokale Projektabwicklung, um die
operativen Anforderungen des Kunden optimal zu erfüllen.
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