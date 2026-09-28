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28.09.2026 07:34:38

GNW-News: Burckhardt Compression erhält Auftrag für Gasturbinen-Prüfstand von MTU in Deutschland

^Winterthur, Schweiz, 28. September 2026 - Burckhardt Compression hat von MTU

Maintenance Berlin-Brandenburg den Auftrag zur Lieferung von zwei

Hochgeschwindigkeits-Kompressorlösungen für den Gasturbinen-Prüfstand des

Unternehmens in Ludwigsfelde, Deutschland, erhalten.

Die Kompressorlösung wurde speziell entwickelt, um die hohen Anforderungen an

die Zuverlässigkeit dieser Anwendung zu erfüllen. Im Rahmen seiner Wartungs-,

Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (Maintenance, Repair and Overhaul,

MRO) für industrielle Gasturbinen (Industrial Gas Turbines, IGT) führt MTU

Maintenance Berlin-Brandenburg nach Werkstattaufenthalten Leistungstests der

Triebwerke durch. Die Prüfanlage von MTU wird derzeit mit Erdgas betrieben und

für einen zukünftigen Betrieb mit Erdgas-Wasserstoff-Gemischen mit einem

Wasserstoffanteil von bis zu 25 % vorbereitet. Damit unterstützt sie den Wandel

der Industrie hin zu kohlenstoffärmeren Energiesystemen.

Der Standort südlich der deutschen Hauptstadt ist innerhalb des MTU-Netzwerks

das MRO-Kompetenzzentrum für die LM(TM)-Gasturbinenbaureihe von GE Aerospace.

Gleichzeitig entsteht dort ein neues, hochmodernes Produktionsgebäude, um der

steigenden Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen gerecht zu werden. Durch die

Unterstützung eines zuverlässigen Betriebs von Gasturbinenflotten trägt MTU zur

Energiesicherheit und Netzstabilität in Europa bei, wo flexible gasbetriebene

Stromerzeugung eine wichtige Rolle beim Ausgleich von Schwankungen aus

erneuerbaren Energiequellen spielt.

?Eine zuverlässige Gasturbineninfrastruktur bleibt entscheidend, um die

Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Energietransition zu

unterstützen", sagt Andreas Brautsch, Präsident der Systems Division von

Burckhardt Compression.?Wir sind stolz darauf, MTU mit einer Lösung zu

unterstützen, die operative Zuverlässigkeit mit Zukunftsfähigkeit verbindet.

Dieses Projekt zeigt, wie Burckhardt Compression Kunden dabei unterstützt, die

Herausforderungen der heutigen Energieversorgung zu bewältigen und sich

gleichzeitig auf die Anforderungen von morgen vorzubereiten."

Der Auftrag wurde nach einer engen Zusammenarbeit zwischen Burckhardt

Compression und MTU während der gesamten Projektentwicklungsphase vergeben. Die

integrierte Lösung von Burckhardt Compression kombiniert Kompressortechnologie,

Systemkompetenz, Serviceleistungen und lokale Projektabwicklung, um die

operativen Anforderungen des Kunden optimal zu erfüllen.

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