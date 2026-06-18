Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
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18.06.2026 10:00:38
GNW-News: Burckhardt Compression sichert sich Meilensteinauftrag für ersten LCO?-Carrier im industriellen Massstab zur Unterstützung des Northern Lights CCS-...
^Winterthur, Schweiz, 18. Juni 2026 - Burckhardt Compression, ein weltweit
führender Anbieter von Kolbenkompressortechnologie, hat einen Meilensteinauftrag
zur Lieferung von Kompressorlösungen für den ersten LNG-vergleichbaren Carrier
für verflüssigtes Kohlendioxid (LCO?) im industriellen Massstab erhalten, der im
Rahmen des Northern Lights Carbon Capture and Storage (CCS)-Projekts eingesetzt
wird. Der Auftrag stellt einen wichtigen Schritt dar, um die
Kohlenstoffabscheidung und -speicherung von Pilotanwendungen in den
industriellen Einsatz zu überführen.
LCO?-Transport als zentraler Enabler für die Skalierung von CCS
Speziell entwickelte LCO?-Carrier spielen eine entscheidende Rolle, um CCS im
industriellen Massstab wirtschaftlich umsetzbar zu machen. Durch den Transport
von CO? in verflüssigter Form ermöglichen sie den sicheren, effizienten und
flexiblen Transport grosser Mengen abgeschiedener Emissionen zwischen
Industrieanlagen und dauerhaften Speicherstätten - auch über nationale Grenzen
hinweg, wo eine feste Pipeline-Infrastruktur häufig nicht realisierbar ist.
Diese Flexibilität gewinnt zunehmend an Bedeutung, da europäische Industrien
praktikable Wege zur Dekarbonisierung suchen.
Das Schiff steht für eine neue industrielle Grössenordnung sowie ein höheres
Mass an Standardisierung in diesem aufstrebenden Segment und unterstützt den
Ausbau der CCS-Infrastruktur sowie die Anbindung mehrerer Emittenten an zentrale
Speicher-Hubs.
Bewährte Kompressortechnologie
Die K?Laby-Kompressoren von Burckhardt Compression genießen bei Schiffseignern
großes Vertrauen - aufgrund ihrer hohen betrieblichen Flexibilität, überlegenen
Energieeffizienz sowie ihres robusten und langlebigen Designs. Damit eignen sie
sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Schifffahrt und für
aufkommende CO?-Transportlösungen.
Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in Anwendungen für verflüssigte Gase
passt Burckhardt Compression seine bewährte Kompressortechnologie kontinuierlich
an, um neue kohlenstoffarme Wertschöpfungsketten zu unterstützen.
?CO?-Transport im industriellen Massstab entwickelt sich zu einem Eckpfeiler
für wirtschaftlich tragfähige Carbon-Capture-and-Storage-Lösungen", sagt
Andreas Brautsch, President Systems Division bei Burckhardt Compression.
?Dieser Auftrag zeigt, wie bewährte Kompressortechnologie dazu beitragen
kann, Klimaziele in zuverlässig betreibbare Infrastruktur zu übersetzen."
Unterstützung für Northern Lights
Northern Lights ist das weltweit erste in Betrieb befindliche
grenzüberschreitende Projekt für CO?-Transport und -Speicherung und bietet CO?-
Transport und dauerhafte Offshore-Speicherung als Dienstleistung an.
Abgeschiedenes CO? wird zu einem Onshore-Terminal in Øygarden, Norwegen,
verschifft und dort sicher unter dem Meeresboden der Nordsee gespeichert. Nach
der Inbetriebnahme im Jahr 2025 erweitert das Projekt derzeit seine Transport-
und Speicherkapazitäten als Reaktion auf die steigende Nachfrage der
europäischen Industrie.
Mit dem Beitrag zur ersten Generation von LCO?-Carriern im industriellen Maßstab
für Northern Lights unterstreicht Burckhardt Compression sein Engagement für die
Energietransition und unterstützt Kunden bei der Entwicklung skalierbarer,
langfristiger Dekarbonisierungslösungen.
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