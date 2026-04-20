GNW-News: BVI gibt bekannt, dass Virtuoso®, eine neue chirurgische Plattform mit Doppelfunktion, die CE-Kennzeichnung gemäß EU-MDR erhalten hat

^* Die CE-Kennzeichnung gemäß der Medizinprodukteverordnung der Europäischen

Union (EU-MDR) wurde für Virtuoso(®) erteilt, die erste Phako-Vitrektomie-

Plattform mit Doppelfunktion von BVI, die für fortschrittliche Kontrolle,

Effizienz, Vielseitigkeit und Ergebnisse sowohl in der Katarakt- als auch in

der vitreoretinalen Chirurgie entwickelt wurde.

* Der erste Patient wurde im Dezember 2025 am LMU-Klinikum in München

erfolgreich behandelt. Dieser Meilenstein baut auf der Präsenz von

Virtuoso(®) auf wichtigen Branchenforen im Jahr 2025 auf, darunter EURETINA,

ESCRS und FloRETINA, und wurde 2026 auf dem Münchner Retina-Meeting

fortgeführt, wo die Plattform erstmals bei einer Live-Operation zum Einsatz

kam. Dies unterstrich den Fokus des Designs auf Fluidikstabilität, Workflow-

Effizienz und die Anforderungen der klinischen Praxis bei kombinierten

Operationen am vorderen und hinteren Augenabschnitt.

WALTHAM, Mass., April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BVI, ein weltweit führendes

Unternehmen im Bereich ophthalmologischer Innovationen, hat heute

bekanntgegeben, dass Virtuoso(®) die CE-Kennzeichnung gemäß der

Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union (EU-MDR) erhalten hat. Damit

ist die Vermarktung in allen Märkten möglich, die die CE-Kennzeichnung

anerkennen. Virtuoso(®) ist die chirurgische Phako-Vitrektomie-Plattform der

nächsten Generation von BVI, ein System mit Doppelfunktion, das sowohl Katarakt-

als auch vitreoretinale Eingriffe auf einer einzigen, integrierten Plattform

unterstützen soll.

Virtuoso(®) wurde entwickelt, um durch innovative Fluidik, eine gleichmäßige

Energieabgabe, fortschrittliche Leistung beim Glaskörperschneiden und -absaugen

sowie einen nahtlosen OP-Workflow ein neues Maß an Kontrolle zu ermöglichen. Die

CE-Kennzeichnung gemäß der MDR ist ein wichtiger Meilenstein für die

kontinuierliche Expansion von BVI im Premiumsegment für chirurgische Geräte und

für das übergeordnete Ziel des Unternehmens, Chirurgen mit flexiblen,

zukunftsfähigen Lösungen zu unterstützen.

?Virtuoso(®) stellt einen bedeutenden Fortschritt im Design chirurgischer Geräte

dar und vereint Präzision, intuitive Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung

der OP-Effizienz sowie erstklassige Vielseitigkeit sowohl für den vorderen als

auch für den hinteren Augenabschnitt", erklärte Jim Hollingshead, Präsident und

CEO von BVI.?Mit der CE-Kennzeichnung gemäß der Europäischen

Medizinprodukteverordnung stellen wir Chirurgen in ganz Europa diese hochmoderne

Plattform zur Verfügung, die darauf ausgelegt ist, die chirurgische Kontrolle,

Effizienz und Behandlungsergebnisse zu verbessern. Damit spiegelt sie das

anhaltende Engagement von BVI für sinnvolle Innovationen mit echtem Mehrwert im

Bereich der Augengesundheit wider."

Eine Plattform für den Einsatz in mehreren Fachdisziplinen auf höchstem Niveau

Virtuoso(®) wurde speziell für Eingriffe am vorderen und hinteren Augenabschnitt

sowie für kombinierte Verfahren entwickelt und erfüllt damit die sich wandelnden

Anforderungen von multidisziplinären Zentren, ambulanten Operationszentren und

leistungsstarken OP-Umgebungen. Zu den wichtigsten Innovationen gehören:

* Equality(TM) Fluidiksteuerung. Ein proprietäres System zur Steuerung des

Augeninnendrucks (IOD), das darauf ausgelegt ist, während des gesamten

Eingriffs aktiv einen konstanten Ziel-IOD aufrechtzuerhalten.

* Resolute(TM) Ultrasound Delivery.Ein intelligentes Energieoptimierungssystem,

das darauf ausgelegt ist, die Sollenergie unabhängig von der Linsenhärte

abzugeben.

* Velvet(TM) Vitrektomiesonde. Ein Hochgeschwindigkeits-Vitrektomieantrieb mit

dualer pneumatischer Steuerung und zwei Klingen für eine kontrollierte und

effiziente vordere und hintere Vitrektomie.

* EvenFlow(TM) Automatischer Flüssigkeits-Luft-Austausch. Eine automatisierte

Lösung für den Flüssigkeits-Luft-Austausch, die eine maschinengesteuerte

Augeninnendruckkontrolle während des intraoperativen Medienaustauschs

ermöglicht.

* inVITe(TM) Ventilgestütztes Zugangssystem. Ein flexibles Zugangssystem mit

einer hochdurchlässigen, gerichteten Infusionskanüle zur Verbesserung der

chirurgischen Effizienz und zur Aufrechterhaltung stabiler intraoperativer

Fluidik.

* EasyFit(TM) Komplett-Setup in einem Schritt. Eine optimierte Einrichtung im OP,

die darauf ausgelegt ist, die Umrüstzeiten zu verkürzen und die Konsistenz

der Verfahren zu verbessern.

Klinische Validierung

Im Rahmen des Engagements von BVI für klinische Zusammenarbeit und

Evidenzgewinnung wird Virtuoso(®) derzeit in einer prospektiven,

monozentrischen, einarmigen klinischen Studie am LMU Klinikum in München unter

der Leitung von Prof. Siegfried Priglinger evaluiert. Der erste Eingriff an

einem Patienten wurde im Dezember 2025 erfolgreich durchgeführt und markiert

einen wichtigen klinischen Meilenstein für die Plattform.

?In dieser ersten Phase unserer klinischen Bewertung hat Virtuoso(®) eine

durchdachte Integration von Fluidikstabilität, Reaktionsfähigkeit und Workflow-

Effizienz unter Beweis gestellt, die unter Berücksichtigung der Anforderungen

der kombinierten Katarakt- und vitreoretinalen Chirurgie konzipiert wurde. Wir

freuen uns darauf, die Leistung des Systems im weiteren Verlauf der Studie

weiter zu bewerten", so Prof. Dr. Siegfried Priglinger, Direktor der Augenklinik

des LMU Klinikums.

Auf den Kongressen von EURETINA, ESCRS und FloRETINA im Jahr 2025 wurden

erstmals Abstracts zu Virtuoso(®) in die wissenschaftlichen Programme

aufgenommen, in denen Daten zum postokklusiven Druckanstieg vorgestellt wurden,

die die Reaktionsfähigkeit des Systems bei der Wiederherstellung der

Augeninnendruckstabilität belegten. Weitere Ergebnisse unterstrichen die

Konsistenz der Energieabgabe und belegten somit die Fähigkeit, die Sollenergie

aufrechtzuerhalten und niedrigere Energieeinstellungen zu ermöglichen, sowie

eine verbesserte Absaugleistung im Vergleich zu führenden Plattformen sowohl bei

BSS als auch im Glaskörper und eine höhere Steifigkeit des Schneidinstruments

ohne Beeinträchtigung der Schneidleistung bei starken Biegungen. Diese

wissenschaftliche Grundlage wurde im Jahr 2026 auf dem Münchner Retina-Meeting

weiter ausgebaut, wo Virtuoso(®) erstmals bei einer Live-Operation vorgestellt

wurde und seine Leistungsfähigkeit in einer realen Operationsumgebung

demonstrierte.

Virtuoso(®) ist im obersten Segment der ophthalmologischen Chirurgiesysteme

positioniert und unterstützt Anbieter, die flexible, skalierbare und

kosteneffiziente Plattformen suchen. Das System stärkt das Wertangebot von BVI,

indem es nahtlos in das wachsende Portfolio an Verbrauchsmaterialien und

Intraokularlinsen integriert wird. Die kommerzielle Verfügbarkeit ist für das

dritte Quartal 2026 in ganz Europa geplant, gefolgt von einer Expansion in

weitere internationale Märkte.

Über BVI

BVI(®) ist ein führender Innovator im Bereich der Augengesundheit und blickt auf

eine lange Tradition zurück, die Augenheilkunde durch fortschrittliche

Technologie zu prägen. Aufbauend auf fast neun Jahrzehnten Erfahrung, von

grundlegenden chirurgischen Instrumenten über hochwertige Intraokularlinsen bis

hin zu Plattformen der nächsten Generation, arbeitet BVI eng mit Chirurgen

zusammen, um Technologien bereitzustellen, die die chirurgische Leistung und die

Patientenversorgung unterstützen. BVI betreut Operationsteams in mehr als

90 Ländern und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Sehvermögen von Patienten

weltweit zu verbessern.

Um mehr über BVI und seine Mission, die Zukunft des Sehens voranzubringen, zu

erfahren, besuchen Sie https://www.bvimedical.com (https://www.bvimedical.com/)

Pressekontakt

David Chavez

Global Communications Lead

dchavez@bvimedical.com (mailto:dchavez@bvimedical.com)

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