BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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20.10.2026 06:43:38
GNW-News: BYD Energy Storage baut sein globales BESS-Kundendienstnetzwerk weiter aus
^SHENZHEN, China, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage hat ein
umfassendes, mehrstufiges Kundendienstnetzwerk aufgebaut, das von den Betriebs-
und Wartungsstandorten über Projektzentren und regionale Zentren bis zur
globalen Zentrale reicht.
BYD Energy Storage betreibt weltweit neun Betriebs- und Wartungszentren mit
einer Fläche von jeweils 2.500 Quadratmetern. Das Kundendienstnetzwerk erstreckt
sich über China, Chile, Südafrika, Großbritannien, die USA, Australien, Japan,
Polen und den Nahen Osten. Für 2027 sind neue Servicezentren in Südafrika und
Bulgarien geplant, um die globale Präsenz des Unternehmens weiter auszubauen. Zu
den Kernaufgaben der Zentren gehören die Lagerung und Verwaltung von
Ersatzteilen, die Reparatur und Wartung von Batterien, die regionale
Ersatzteilversorgung, das Batterierecycling sowie die Schulung lokal
rekrutierter Ingenieure.
Die regionalen Zentren von BYD Energy Storage erfüllen die jeweiligen lokalen
gesetzlichen Anforderungen, bieten strukturierte Mitarbeiterschulungen an und
gewährleisten schnelle Unterstützung vor Ort. Das professionelle Serviceteam
umfasst mehr als 200 Außendiensttechniker und über 100 F&E-Spezialisten. Dabei
hält sich das Unternehmen an standardisierte Service-Level-Agreements (SLAs):
Die Reaktion erfolgt innerhalb von 24 Stunden, die Ankunft am Einsatzort
innerhalb von 48 Stunden und die Fehlerbehebung innerhalb von sieben Tagen.
Das globale Servicenetzwerk des Unternehmens deckt inzwischen weite Teile der
Welt ab. Ein Netzwerk aus mehreren Versorgungsstandorten ermöglicht eine
schnelle Ersatzteilversorgung weltweit. Darüber hinaus nutzen die Betriebs- und
Wartungsteams lokale Produktionslinien und bündeln regionale Ressourcen, um
Reparaturdienstleistungen für Batterien vor Ort anzubieten. So profitieren
Kunden weltweit von einem schnellen, unkomplizierten und auf die lokalen
Anforderungen abgestimmten Kundendienst.
?Unsere globale Servicepräsenz ist auf das schnelle Wachstum unserer BESS-
Installationen ausgerichtet. Ein zuverlässiger Kundendienst ist die Grundlage
für den langfristig stabilen Betrieb von Energiespeichersystemen", so He Dehong,
Head of Global After-sales Service bei BYD Energy Storage.
Mit der Vision, die globale Energiespeicherbranche durch digitale und
intelligente Dienstleistungen zu stärken, leistet das ausgereifte globale
Betriebs- und Wartungssystem von BYD Energy Storage einen wichtigen Beitrag zum
Ausbau der Batteriespeicheranlagen des Unternehmens. BYD Energy Storage war
2025 mit einem Auslieferungsvolumen von mehr als 60 GWh weltweit führend bei
BESS-Auslieferungen. Insgesamt hat das Unternehmen bereits mehr als 650
Energiespeicherprojekte realisiert. Standardisierte und zugleich lokal
angepasste Kundendienstleistungen tragen dazu bei, den zuverlässigen Betrieb
dieser Anlagen sicherzustellen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f150774f-bf11-471f-
bf44-db38b73cb624
Pressekontakt bei BYD Energy Storage: Xie Yuwen; xie.yuwen1@byd.comÂ°
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