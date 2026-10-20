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WKN DE: A40GLH / ISIN: US0485921094
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20.10.2026 17:10:38
GNW-News: CAK beauftragt Circle8 Group mit Managed Services im Wert von 68 Millionen US-Dollar pro Jahr
^ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Circle8 Group,
Inc. (Nasdaq: CIRC) (?Circle8" oder das?Unternehmen"), eine internationale
Plattform für Technologie, Personalvermittlung und Unternehmenstransformation,
gab heute bekannt, dass ihre niederländische Betriebsgesellschaft, Circle8
Netherlands, einen kombinierten Broker- und Managed-Services-Auftrag von CAK
erhalten hat, der staatlichen Durchführungsbehörde in den Niederlanden, die für
die Verwaltung von Gesundheitsbeiträgen und Zahlungen für die Langzeitpflege
zuständig ist. Der Vertrag sieht ein jährliches Umsatzvolumen von 68 Millionen
US-Dollar vor und tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.
Mit dem Auftrag erweitert Circle8 Netherlands die bestehende Zusammenarbeit mit
CAK. Während seine Rolle bislang auf die Vermittlung von IT-Fachkräften
beschränkt war, wird das Unternehmen künftig ein umfassenderes Leistungsspektrum
übernehmen. Im Rahmen des Vertrags übernimmt Circle8 Netherlands die
Beschaffung, das Vertragsmanagement sowie die Überwachung der
Leistungserbringung. Diese Aufgaben werden in einem integrierten Managed-
Services-Rahmen gebündelt.
Eckpunkte des Vertrags
* 68 Millionen US-Dollar jährliches Auftragsvolumen, die Leistungserbringung
soll am 1. Januar 2027 beginnen.
* Der Leistungsumfang wird von der Vermittlung von IT-Fachkräften auf die
Bereiche Beschaffung, Vertragsmanagement und Steuerung von Managed Services
ausgedehnt.
* Baut auf der bestehenden Geschäftsbeziehung zu CAK auf und stärkt die
Position von Circle8 im niederländischen öffentlichen Sektor.
* Treibt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf umfassendere
Dienstleistungsverträge und eine stärkere Integration bei den Kunden voran.
?Dieser Auftrag ist ein wichtiger Schritt, um die Rolle von Circle8 als
strategischen Servicepartner für öffentliche Einrichtungen weiter auszubauen",
so Guus Franke, CEO und Chairman der Circle8 Group.?Indem wir den Zugang zu
spezialisierten IT-Fachkräften mit der Verantwortung für Beschaffung und
Vertragsmanagement sowie der Überwachung der Leistungserbringung verbinden,
können wir mehr vom operativen Bedarf unserer Kunden abdecken und engere,
langfristigere Beziehungen aufbauen. Der erweiterte Auftrag von CAK spiegelt die
strategische Ausrichtung unserer Plattform wider: ein breiteres
Leistungsspektrum, eine stärkere Integration in die Prozesse unserer Kunden und
ein konsequenter Fokus auf langfristige Wertschöpfung."
Mit dem Auftrag von CAK treibt Circle8 die Entwicklung seines Geschäfts im
niederländischen öffentlichen Sektor weiter voran - weg von der reinen
Bereitstellung von IT-Fachkräften, hin zu umfassenden Managed-Services-
Aufträgen. Diese vertiefen die Einbindung des Unternehmens in die operativen
Abläufe seiner Kunden und unterstützen die Strategie, eine skalierbare Plattform
mit wiederkehrenden Umsätzen und höherwertigen Technologiedienstleistungen
aufzubauen.
?CAK dehnt unsere Rolle von der Bereitstellung von Expertise auf die Überwachung
der Leistungserbringung aus", so Patrick Schuijt, Chief Revenue Officer von
Circle8.?Indem wir Beschaffung, Vertragsmanagement und Überwachung der
Leistungserbringung bündeln, können wir CAK mit einem besser abgestimmten
Servicemodell unterstützen."
Über Circle8
Circle8 Group, Inc. (Nasdaq: CIRC) ist eine internationale Plattform für
Technologie, Personalvermittlung und Unternehmenstransformation, die in
Nordamerika und Europa geschäftstätig ist.
Über sein Portfolio an spezialisierten Betriebsgesellschaften stellt Circle8
Großunternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors Technologieberatung,
Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Cloud-Dienste, Softwareengineering,
technische Planung, Managed Services und Personallösungen bereit. Kunden
vertrauen auf Circle8, um geschäftskritische Technologieumgebungen zu
konzipieren, aufzubauen, abzusichern und zu betreiben sowie komplexe Programme
zur Unternehmens- und digitalen Transformation umzusetzen.
Mit einem Jahresumsatz von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar, über
16.000 Spezialisten und Niederlassungen in Nordamerika und Europa schafft
Circle8 eine skalierbare Plattform mit Fokussierung auf wiederkehrenden
Umsätzen, höherwertigen Technologiedienstleistungen, konsequenten Akquisitionen
und langfristigem Shareholder Value.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen bezüglich des
voraussichtlichen Beginns, der jährlichen Einnahmen und der Erbringung von
Dienstleistungen im Rahmen des CAK-Vertrags, der Ausweitung von
Kundenbeziehungen und Managed-Services-Kapazitäten, wiederkehrender Einnahmen,
künftigen Wachstums, strategischer Initiativen, Übernahmen sowie langfristiger
Wertschöpfung. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen
und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dazu gehören der Zeitpunkt und die
Umsetzung des Vertrags, die tatsächliche Kundennachfrage und -nutzung, die
Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, zu binden und
seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, Änderungen der öffentlichen Haushalte
und Beschaffungsprioritäten, wirtschaftliche und marktbezogene Rahmenbedingungen
sowie die in den Einreichungen des Unternehmens bei der U.S. Securities and
Exchange Commission beschriebenen Risiken. Der angegebene jährliche Vertragswert
stellt keine Garantie für realisierte Einnahmen in einem bestimmten Zeitraum
dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Ansprechpartner für Investoren
Kevin Murphy
Chief Financial Officer
kmurphy@atlantic-international.com
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