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22.04.2026 15:48:38
GNW-News: CallRevu globalisiert mit der Übernahme von Calldrip die Kommunikation in der Automobilbranche und bietet die weltweit einzige echte Omnichannel-Pl...
^Nach einem Jahr rasanten Wachstums erweitert CallRevu seine branchenprägende
Plattform nun grenzüberschreitend und definiert neu, was Autohäuser weltweit von
Kommunikationsintelligenz erwarten können.
NEW YORK, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CallRevu, ein führender Anbieter im
Bereich Kommunikationsintelligenz für die Automobilbranche, hat heute die
Übernahme von Calldrip bekannt gegeben, einem innovativen Anbieter
automatisierter Lösungen für Lead-Engagement und Workflow-Management. Diese
gezielte und transformative Akquisition stellt einen weiteren bedeutenden
Entwicklungsschritt für CallRevu dar und erweitert die Leistungsfähigkeit des
Unternehmens auf dem Weg zu einer vollständig integrierten Omnichannel-
Plattform, die darauf ausgelegt ist, sämtliche Kontaktpunkte entlang der
Customer Journey zu steuern und zu optimieren. CallRevu heißt das Calldrip-Team
herzlich willkommen - seine Expertise wird in dieser nächsten Wachstumsphase
eine Schlüsselrolle spielen.
Durch die Verbindung der branchenführenden, KI-gestützten Analysen und
Erkenntnisse von CallRevu - basierend auf dem einzigen speziell für die
Automobilbranche entwickelten, gehosteten Telefonsystem in Nordamerika - mit der
Automatisierungs-Engine von Calldrip ermöglicht die CallRevu-Plattform
Autohäusern, Kunden schneller und effektiver als je zuvor anzusprechen. Diese
leistungsstarke Lösung ermöglicht automatisierte Sequenzen zur Lead-
Nachverfolgung, intelligente Outbound-Workflows sowie eine tiefere CRM- und DMS-
Integration, sodass Händler auf neue Leads innerhalb von Sekunden reagieren und
ihre Reaktionsgeschwindigkeit bei neuen Leads deutlich steigern können.
Die Erweiterung vergrößert die globale Reichweite von CallRevu erheblich, stärkt
die Präsenz in der EMEA-Region und beschleunigt die Fähigkeit, Händler in
vielfältigen, mehrsprachigen Märkten zu unterstützen. Darüber hinaus weitet
CallRevu sein Engagement auf den Agrarsektor aus und treibt seine Strategie in
automobilnahen Branchen wie dem Wohnmobilsegment, Powersports sowie im Boots-
und Wassersportbereich voran. Dadurch eröffnen sich neue Wachstumsmöglichkeiten
über den klassischen Automobilhandel hinaus. Insgesamt stellen diese Maßnahmen
eine strategische Erweiterung sowohl der geografischen Reichweite als auch des
Marktspektrums dar und positionieren CallRevu optimal, um einen größeren
Mehrwert für eine breit aufgestellte, branchenübergreifende Kundenbasis zu
schaffen.
?Diese Übernahme ist ein transformativer Schritt nach vorn - für CallRevu und
unsere Partner", so Ben Chodor, CEO von CallRevu.?Wir entwickeln uns von einem
Call-Intelligence-Unternehmen zu einer ganzheitlichen, echten Omnichannel-
Plattform weiter. Indem wir die Lead-Nachverfolgung automatisieren und eine
sofortige, intelligente Kundenansprache über alle Kanäle hinweg ermöglichen,
unterstützen wir Händler dabei, mehr Chancen zu nutzen, mehr Conversions zu
erzielen und in jeder Phase der Customer Journey sowie bei jeder Interaktion ein
nahtloses Kundenerlebnis zu bieten. Während wir diese Fähigkeiten weiter
zusammenführen, werden wir zur zentralen Orchestrierungsebene für die gesamte
Händlerkommunikation."
?Von Anfang an war es unsere Vision, Autohäuser dabei zu unterstützen, jeden
Kundenkontaktpunkt in eine Wachstumschance zu verwandeln", so Koby Jackson, CEO
von Calldrip.?Die Integration von Calldrip in die CallRevu-Plattform ist eine
logische Fortführung dieser Vision - Intelligenz und konkrete Maßnahmen werden
so vereint. Dadurch können wir Chancen identifizieren und Händlern helfen,
sofort und auf messbar wirksame Weise darauf zu reagieren."
Dieser Meilenstein spiegelt den kontinuierlichen Fokus von CallRevu auf
Innovation und Performance wider und definiert neu, wie Autohäuser in einem
zunehmend digital geprägten Umfeld mit Kunden interagieren. Die Übernahme
versetzt CallRevu in die Lage, nicht nur Erkenntnisse aus jeder Interaktion zu
gewinnen, sondern diese auch durch automatisierte, umsatzgenerierende Workflows
direkt zu aktivieren.
Über CallRevu
CallRevu ist die führende Plattform für Kommunikationsintelligenz im
Automobilhandel - sie versetzt Autohäuser in die Lage, jede Interaktion zu
steuern, vom ersten Anruf bis zum Ergebnis. Unsere ganzheitliche Lösung
kombiniert das einzige speziell für die Automobilbranche entwickelte gehostete
Telefonsystem mit Anrufmonitoring, Performance-Training und
Reputationsmanagement- basierend auf KI-gestützten Analysen, die jede
Kundeninteraktion in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln. CallRevu wurde 2008 in
einem Autohaus gegründet und von der Branche für die Branche entwickelt, um den
Umsatz zu steigern, die Performance zu verbessern und außergewöhnliche
Kundenerlebnisse zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter
CallRevu.com. (https://callrevu.com/)
Medienkontakt:
corp.comms@callrevu.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1d39338-
2ae0-4fb4-8cf5-555fd2247d33
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