GNW-News: CallRevu globalisiert mit der Übernahme von Calldrip die Kommunikation in der Automobilbranche und bietet die weltweit einzige echte Omnichannel-Pl...

^Nach einem Jahr rasanten Wachstums erweitert CallRevu seine branchenprägende

Plattform nun grenzüberschreitend und definiert neu, was Autohäuser weltweit von

Kommunikationsintelligenz erwarten können.

NEW YORK, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CallRevu, ein führender Anbieter im

Bereich Kommunikationsintelligenz für die Automobilbranche, hat heute die

Übernahme von Calldrip bekannt gegeben, einem innovativen Anbieter

automatisierter Lösungen für Lead-Engagement und Workflow-Management. Diese

gezielte und transformative Akquisition stellt einen weiteren bedeutenden

Entwicklungsschritt für CallRevu dar und erweitert die Leistungsfähigkeit des

Unternehmens auf dem Weg zu einer vollständig integrierten Omnichannel-

Plattform, die darauf ausgelegt ist, sämtliche Kontaktpunkte entlang der

Customer Journey zu steuern und zu optimieren. CallRevu heißt das Calldrip-Team

herzlich willkommen - seine Expertise wird in dieser nächsten Wachstumsphase

eine Schlüsselrolle spielen.

Durch die Verbindung der branchenführenden, KI-gestützten Analysen und

Erkenntnisse von CallRevu - basierend auf dem einzigen speziell für die

Automobilbranche entwickelten, gehosteten Telefonsystem in Nordamerika - mit der

Automatisierungs-Engine von Calldrip ermöglicht die CallRevu-Plattform

Autohäusern, Kunden schneller und effektiver als je zuvor anzusprechen. Diese

leistungsstarke Lösung ermöglicht automatisierte Sequenzen zur Lead-

Nachverfolgung, intelligente Outbound-Workflows sowie eine tiefere CRM- und DMS-

Integration, sodass Händler auf neue Leads innerhalb von Sekunden reagieren und

ihre Reaktionsgeschwindigkeit bei neuen Leads deutlich steigern können.

Die Erweiterung vergrößert die globale Reichweite von CallRevu erheblich, stärkt

die Präsenz in der EMEA-Region und beschleunigt die Fähigkeit, Händler in

vielfältigen, mehrsprachigen Märkten zu unterstützen. Darüber hinaus weitet

CallRevu sein Engagement auf den Agrarsektor aus und treibt seine Strategie in

automobilnahen Branchen wie dem Wohnmobilsegment, Powersports sowie im Boots-

und Wassersportbereich voran. Dadurch eröffnen sich neue Wachstumsmöglichkeiten

über den klassischen Automobilhandel hinaus. Insgesamt stellen diese Maßnahmen

eine strategische Erweiterung sowohl der geografischen Reichweite als auch des

Marktspektrums dar und positionieren CallRevu optimal, um einen größeren

Mehrwert für eine breit aufgestellte, branchenübergreifende Kundenbasis zu

schaffen.

?Diese Übernahme ist ein transformativer Schritt nach vorn - für CallRevu und

unsere Partner", so Ben Chodor, CEO von CallRevu.?Wir entwickeln uns von einem

Call-Intelligence-Unternehmen zu einer ganzheitlichen, echten Omnichannel-

Plattform weiter. Indem wir die Lead-Nachverfolgung automatisieren und eine

sofortige, intelligente Kundenansprache über alle Kanäle hinweg ermöglichen,

unterstützen wir Händler dabei, mehr Chancen zu nutzen, mehr Conversions zu

erzielen und in jeder Phase der Customer Journey sowie bei jeder Interaktion ein

nahtloses Kundenerlebnis zu bieten. Während wir diese Fähigkeiten weiter

zusammenführen, werden wir zur zentralen Orchestrierungsebene für die gesamte

Händlerkommunikation."

?Von Anfang an war es unsere Vision, Autohäuser dabei zu unterstützen, jeden

Kundenkontaktpunkt in eine Wachstumschance zu verwandeln", so Koby Jackson, CEO

von Calldrip.?Die Integration von Calldrip in die CallRevu-Plattform ist eine

logische Fortführung dieser Vision - Intelligenz und konkrete Maßnahmen werden

so vereint. Dadurch können wir Chancen identifizieren und Händlern helfen,

sofort und auf messbar wirksame Weise darauf zu reagieren."

Dieser Meilenstein spiegelt den kontinuierlichen Fokus von CallRevu auf

Innovation und Performance wider und definiert neu, wie Autohäuser in einem

zunehmend digital geprägten Umfeld mit Kunden interagieren. Die Übernahme

versetzt CallRevu in die Lage, nicht nur Erkenntnisse aus jeder Interaktion zu

gewinnen, sondern diese auch durch automatisierte, umsatzgenerierende Workflows

direkt zu aktivieren.

Über CallRevu

CallRevu ist die führende Plattform für Kommunikationsintelligenz im

Automobilhandel - sie versetzt Autohäuser in die Lage, jede Interaktion zu

steuern, vom ersten Anruf bis zum Ergebnis. Unsere ganzheitliche Lösung

kombiniert das einzige speziell für die Automobilbranche entwickelte gehostete

Telefonsystem mit Anrufmonitoring, Performance-Training und

Reputationsmanagement- basierend auf KI-gestützten Analysen, die jede

Kundeninteraktion in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln. CallRevu wurde 2008 in

einem Autohaus gegründet und von der Branche für die Branche entwickelt, um den

Umsatz zu steigern, die Performance zu verbessern und außergewöhnliche

Kundenerlebnisse zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter

CallRevu.com. (https://callrevu.com/)

Medienkontakt:

corp.comms@callrevu.com

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