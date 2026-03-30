GNW-News: Camila Japur wird Chief Financial Officer bei Tecan

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG

Camila Japur wird Chief Financial Officer bei Tecan

Männedorf, Schweiz, 30. März 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

gab heute die Ernennung von Camila Japur zur Chief Financial Officer bekannt.

Sie wird ihre Position am 1. Juni 2026 antreten.

Camila Japur ist derzeit Group CFO bei u-blox, wo sie erfolgreich

Transformationsinitiativen umgesetzt, die Kosteneffizienz gesteigert,

Finanzprozesse gestärkt und die Position des Unternehmens am Kapitalmarkt

verbessert hat. Zuvor war sie 24 Jahre bei Ericsson tätig, davon sieben Jahre

als CFO des Unternehmensbereichs Enterprise.

Camila Japur verfügt über einen MBA der Fundação Getulio Vargas in São Paulo und

einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universidade Mackenzie

in São Paulo.

Monica Manotas, CEO von Tecan, sagte: «Das Team und ich freuen uns sehr, Camila

Japur in unserem Unternehmen willkommen zu heissen. Sie kommt zu einem wichtigen

Zeitpunkt zu uns: Wir sind dabei, Tecan zukunftssicher aufzustellen, um neue

Wachstumschancen zu nutzen und nachhaltige Rentabilitätsverbesserungen

voranzutreiben. Camila verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis in

der Führung globaler Finanzbereiche börsenkotierter Unternehmen und in der

Umsetzung von Transformationen. Ihr Beitrag wird von entscheidender Bedeutung

sein.»

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1,063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

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