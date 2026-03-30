Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
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30.03.2026 07:04:38
GNW-News: Camila Japur wird Chief Financial Officer bei Tecan
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange AG
Camila Japur wird Chief Financial Officer bei Tecan
Männedorf, Schweiz, 30. März 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)
gab heute die Ernennung von Camila Japur zur Chief Financial Officer bekannt.
Sie wird ihre Position am 1. Juni 2026 antreten.
Camila Japur ist derzeit Group CFO bei u-blox, wo sie erfolgreich
Transformationsinitiativen umgesetzt, die Kosteneffizienz gesteigert,
Finanzprozesse gestärkt und die Position des Unternehmens am Kapitalmarkt
verbessert hat. Zuvor war sie 24 Jahre bei Ericsson tätig, davon sieben Jahre
als CFO des Unternehmensbereichs Enterprise.
Camila Japur verfügt über einen MBA der Fundação Getulio Vargas in São Paulo und
einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universidade Mackenzie
in São Paulo.
Monica Manotas, CEO von Tecan, sagte: «Das Team und ich freuen uns sehr, Camila
Japur in unserem Unternehmen willkommen zu heissen. Sie kommt zu einem wichtigen
Zeitpunkt zu uns: Wir sind dabei, Tecan zukunftssicher aufzustellen, um neue
Wachstumschancen zu nutzen und nachhaltige Rentabilitätsverbesserungen
voranzutreiben. Camila verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis in
der Führung globaler Finanzbereiche börsenkotierter Unternehmen und in der
Umsetzung von Transformationen. Ihr Beitrag wird von entscheidender Bedeutung
sein.»
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1,063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com
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