29.04.2026 13:04:38

GNW-News: Cannabis-Anbauer verschieben ihre Prioritäten: Saatgutbanken, die man 2026 im Auge behalten sollte

^BARCELONA, Spanien, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026 verändert sich,

worauf Grower wirklich achten. Neue Daten von SeedFinder.eu zeigen: Statt nur

dem neuesten Hype hinterherzulaufen, setzen immer mehr Grower auf Genetik, die

Zuverlässigkeit, Stabilität und konstante Performance liefert.

Die Seed Banks, die aktuell die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, passen

genau in dieses Bild. Das Interesse konzentriert sich vor allem auf drei

Bereiche: stabilisierte Genetik, den rasanten Aufstieg von F1-Hybriden und die

Rückkehr bewährter Klassiker.

Archive Seeds bleibt stark sichtbar und profitiert vom anhaltenden Interesse an

Sorten, die Vertrautheit mit experimenteller Zucht verbinden.

In Nordamerika gehört Exotic Genetix weiterhin zu den meistgesuchten Namen,

besonders in den USA. Sorten wie Red Pop stehen weiterhin im Fokus und zeigen,

wie stark frühere Branchenerfolge langfristige Sichtbarkeit erzeugen können.

In Europa verzeichnet Barney's Farm konstantes Engagement, gestützt durch das

wiedererstarkte Interesse an legendären Sorten wie White Widow. Dieses Comeback

klassischer Genetik zeigt eine klare Verschiebung im Verhalten der Grower:

Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit werden immer wichtiger.

Die Botschaft ist eindeutig: Grower entfernen sich von rein trendgetriebenen

Entscheidungen und wählen zunehmend Genetik, die wiederholbare Ergebnisse und

stabile Anbaueigenschaften verspricht.

In diesem Umfeld wird Royal Queen Seeds immer stärker mit der wachsenden

Akzeptanz von F1-Hybridgenetik verbunden. Die anhaltende Sichtbarkeit von Sorten

wie Milky Way F1 spiegelt das steigende Interesse an einheitlichem Wachstum,

genetischer Stabilität und professioneller Zuchtarbeit wider - ein Trend, der

sich Richtung 2026 weiter verstärkt.

Auch andere Breeder bleiben hochrelevant. Seed Junky überzeugt weiterhin durch

starke Sortenpräsenz, während Permanent Marker und Cap Junky regionsübergreifend

Aufmerksamkeit generieren. Humboldt Seeds zeigt mit auffälligen Genetiken wie

Freakshow, dass einzelne Sorten enorme Strahlkraft entwickeln können - selbst

jenseits der größten Breeder-Portfolios.

Zusammengefasst zeigt sich für 2026 ein informierterer, wählerischerer Grower-

Markt: Innovation zählt mehr denn je, aber nur, wenn sie mit Konsistenz,

Planbarkeit und bewährter Performance einhergeht.

Vollständige Daten: https://seedfinder.eu/en/board/thread/cannabis-growers-are-

shifting-priorities-seed-banks-to-watch-in-2026.html

SeedFinder.eu

SeedFinder.eu ist eine kollaborative Plattform für Cannabisgenetik, Sorten und

Breeder. Als Referenzdatenbank und nicht als Händler ermöglicht sie es Nutzern,

Sorten anhand von Genetik, Effekten und Grow-Eigenschaften zu recherchieren, zu

vergleichen und besser zu verstehen.

Medienkontakt:

Judith Balastegui

media.seedfinder@gmail.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a14f20de-

8fdd-4d96-84ae-139dce3a8449/de

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