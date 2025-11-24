GNW-News: CARBIOS unterzeichnet zwei weitere mehrjährige kommerzielle Vereinbarungen über die Lieferung von recyceltem PET mit führenden Unternehmen in der G...

^Clermont-Ferrand (Frankreich), 24. November 2025 (18:30 Uhr MEZ). CARBIOS

(Euronext?Growth?Paris: ALCRB) hat die Unterzeichnung von zwei weiteren

mehrjährigen kommerziellen Vereinbarungen über die Lieferung von recyceltem PET

(r-PET) mit führenden Unternehmen in der Getränkeindustrie bekannt gegeben.

* Die Unterzeichnung dieser beiden kommerziellen Vereinbarungen eröffnet

CARBIOS den Zugang in den strategisch wichtigen Getränkesektor.

* Diese neuen kommerziellen Vereinbarungen sind Teil der

Vorvermarktungsstrategie für die künftige industrielle Recyclinganlage von

CARBIOS, deren Produktionskapazität nun zu etwa 50% ausgelastet ist.

* Derzeit laufen Verhandlungen mit weiteren Partnern, um eine Auslastung von

70 % der Produktionskapazität des Standorts in Longlaville zu erreichen.

Dies ist eine der Voraussetzungen, um zusätzliche unverwässerte Finanzmittel

zu sichern, die für die Wiederaufnahme des Baus der Anlage in Longlaville

benötigt werden.

* Darüber hinaus wurde eine regionale Fördervereinbarung in Höhe von 12,5

Millionen Euro unterzeichnet, wodurch sich die bereits gesicherten

öffentlichen Fördermittel auf insgesamt 42,5 Millionen Euro erhöhen.

Vincent Kamel, CEO von CARBIOS:?Diese neuen Vereinbarungen bestätigen die

Robustheit unserer Technologie und die Attraktivität unseres Angebots für

wichtige Branchen wie die Getränkeindustrie. Sie sind auch ein Beleg dafür, dass

wir unsere Strategie umsetzen, unsere Vermarktungsaktivitäten auf verschiedenste

Sektoren zu verteilen."

###

Über CARBIOS:

CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt

und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu

gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische

Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch

Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer

Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien -

für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA - werden derzeit

auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle

Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau der

weltweit ersten Biorecycling-Anlage soll noch vor dem Jahresende 2025 wieder

aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel

gesichert werden können. Das Unternehmen wird von renommierten Marken aus der

Kosmetik-, Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt, die die

Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern wollen.

Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines

von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA,

PVH Corp. und Salomon arbeiten mit CARBIOS in einem Textilkonsortium zusammen.

CARBIOS ist Teil der globalen Gemeinschaft von B Corp(TM)-zertifizierten

Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zum Wohle der Allgemeinheit umgestalten.

Besuchen Sie www.carbios.com (http://www.carbios.com), um mehr über

Biotechnologie für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien zu erfahren.

LinkedIn: carbios (https://www.linkedin.com/company/carbios/mycompany/) /

Instagram: carbios (https://www.instagram.com/insidecarbios/)

Informationen zu CARBIOS-Aktien:

ISIN-Code FR0011648716

Ticker-Code Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS ist für das PEA-PME-Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das

französischen Einwohnern, die in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen

gewährt.

Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen

Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten

Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren

auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS

ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig.

Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder

sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten,

deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in

dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu

Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen

genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass

zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige

Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die

Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die

Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber

hinaus, selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die

Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der

Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder

Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen

Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die

Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (?AMF")

eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht,

der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind,

sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder

andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für

Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen

und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden,

oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt

dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen

dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu

veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder

regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CARBIOS Pressekontakt (DACH & UK)

Laura Perrin CARBIOS MC Services

Kommunikation Benjamin Audebert Anne Hennecke

laura.perrin@carbios.com Investor Relations carbios@mc-services.eu

(mailto:laura.perrin@carbios (mailto:carbios@mc-

.com) contact@carbios.com services.eu)

+33 (0)6 46 44 04 79 +33 (0)4 73 86 51 76 +49 (0)211 529 252 22

