Carbios Aktie
WKN DE: A1XA4J / ISIN: FR0011648716
24.11.2025 18:34:38
GNW-News: CARBIOS unterzeichnet zwei weitere mehrjährige kommerzielle Vereinbarungen über die Lieferung von recyceltem PET mit führenden Unternehmen in der G...
^Clermont-Ferrand (Frankreich), 24. November 2025 (18:30 Uhr MEZ). CARBIOS
(Euronext?Growth?Paris: ALCRB) hat die Unterzeichnung von zwei weiteren
mehrjährigen kommerziellen Vereinbarungen über die Lieferung von recyceltem PET
(r-PET) mit führenden Unternehmen in der Getränkeindustrie bekannt gegeben.
* Die Unterzeichnung dieser beiden kommerziellen Vereinbarungen eröffnet
CARBIOS den Zugang in den strategisch wichtigen Getränkesektor.
* Diese neuen kommerziellen Vereinbarungen sind Teil der
Vorvermarktungsstrategie für die künftige industrielle Recyclinganlage von
CARBIOS, deren Produktionskapazität nun zu etwa 50% ausgelastet ist.
* Derzeit laufen Verhandlungen mit weiteren Partnern, um eine Auslastung von
70 % der Produktionskapazität des Standorts in Longlaville zu erreichen.
Dies ist eine der Voraussetzungen, um zusätzliche unverwässerte Finanzmittel
zu sichern, die für die Wiederaufnahme des Baus der Anlage in Longlaville
benötigt werden.
* Darüber hinaus wurde eine regionale Fördervereinbarung in Höhe von 12,5
Millionen Euro unterzeichnet, wodurch sich die bereits gesicherten
öffentlichen Fördermittel auf insgesamt 42,5 Millionen Euro erhöhen.
Vincent Kamel, CEO von CARBIOS:?Diese neuen Vereinbarungen bestätigen die
Robustheit unserer Technologie und die Attraktivität unseres Angebots für
wichtige Branchen wie die Getränkeindustrie. Sie sind auch ein Beleg dafür, dass
wir unsere Strategie umsetzen, unsere Vermarktungsaktivitäten auf verschiedenste
Sektoren zu verteilen."
Über CARBIOS:
CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt
und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu
gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische
Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch
Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer
Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien -
für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA - werden derzeit
auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle
Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau der
weltweit ersten Biorecycling-Anlage soll noch vor dem Jahresende 2025 wieder
aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel
gesichert werden können. Das Unternehmen wird von renommierten Marken aus der
Kosmetik-, Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt, die die
Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern wollen.
Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines
von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA,
PVH Corp. und Salomon arbeiten mit CARBIOS in einem Textilkonsortium zusammen.
CARBIOS ist Teil der globalen Gemeinschaft von B Corp(TM)-zertifizierten
Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zum Wohle der Allgemeinheit umgestalten.
Besuchen Sie www.carbios.com (http://www.carbios.com), um mehr über
Biotechnologie für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien zu erfahren.
LinkedIn: carbios (https://www.linkedin.com/company/carbios/mycompany/) /
Instagram: carbios (https://www.instagram.com/insidecarbios/)
Informationen zu CARBIOS-Aktien:
ISIN-Code FR0011648716
Ticker-Code Euronext Growth: ALCRB
LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08
CARBIOS ist für das PEA-PME-Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das
französischen Einwohnern, die in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen
gewährt.
Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen
Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten
Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren
auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS
ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig.
Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder
sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten,
deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in
dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu
Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen
genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass
zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige
Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die
Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die
Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem
Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber
hinaus, selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die
Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der
Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder
Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen
Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die
Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (?AMF")
eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht,
der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind,
sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder
andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für
Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen
und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden,
oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt
dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen
dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu
veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder
regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
CARBIOS Pressekontakt (DACH & UK)
Laura Perrin CARBIOS MC Services
Kommunikation Benjamin Audebert Anne Hennecke
laura.perrin@carbios.com Investor Relations carbios@mc-services.eu
(mailto:laura.perrin@carbios (mailto:carbios@mc-
.com) contact@carbios.com services.eu)
+33 (0)6 46 44 04 79 +33 (0)4 73 86 51 76 +49 (0)211 529 252 22
