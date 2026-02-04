GNW-News: CC Pharma von Tilray als eines der 100 innovativsten Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet

^DENSBORN, Deutschland, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, die

Pharmasparte von Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), gab heute

bekannt, dass CC Pharma (https://www.cc-pharma.de/), ihr europäischer

Pharmahändler, zu einem der TOP 100 Innovatoren in Deutschland

(https://www.top100-germany.com/) ernannt wurde. Hierbei handelt es sich um eine

der renommiertesten und unabhängigsten Auszeichnungen für Innovation bei kleinen

und mittleren Unternehmen des Landes.

CC Pharma betreibt ein landesweites Pharmadistributionsnetzwerk, das mehr als

13.000 Apotheken in ganz Deutschland beliefert und einen zuverlässigen Zugang zu

einem breiten Sortiment an verschreibungspflichtigen und rezeptfreien

Arzneimitteln gewährleistet. Das Unternehmen spielt auch eine wichtige Rolle

beim Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland. Es nutzt seine

etablierte Infrastruktur, seine regulatorische Expertise und seine langjährigen

Beziehungen innerhalb des Gesundheitssystems, um Patienten den Zugang in einem

stark regulierten Markt zu erleichtern.

Seit mehr als 25 Jahren würdigt der TOP 100 Innovator Award Unternehmen, die

sich durch außergewöhnliche Innovationskraft, langfristige Rentabilität und

zukunftsorientierte Geschäftspraktiken auszeichnen. Die Gewinner werden anhand

einer strengen, wissenschaftlich fundierten Bewertung ausgewählt, bei der

Innovationsmanagement, zukunftsorientierte Strategie und nachhaltige

Wettbewerbsfähigkeit beurteilt werden. Dadurch ist das TOP 100-Siegel ein

vertrauenswürdiges Signal für Kunden, Lieferanten, Finanzinstitute, Medien und

potenzielle Mitarbeiter.

Rajnish Ohri, Präsident International bei Tilray Brands, erklärte:?Diese

Auszeichnung unterstreicht die Rolle von CC Pharma als zukunftsorientierter,

zuverlässiger Partner innerhalb des pharmazeutischen Ökosystems in Deutschland.

Bei Innovation geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um den Aufbau

widerstandsfähiger Systeme, die Vorwegnahme von Marktbedürfnissen und die

konsequente Schaffung von Mehrwert für Partner und Patienten. CC Pharma ist ein

hervorragendes Beispiel für diesen Ansatz, und diese Auszeichnung unterstreicht

die Stärke unserer europäischen Pharma-Plattform."

Mathias Bossen, Managing Director von CC Pharma, erklärt:?Wir sind sehr stolz

darauf, als einer der TOP 100 Innovatoren in Deutschland anerkannt zu werden.

Diese Auszeichnung würdigt die Arbeit unseres gesamten Teams und unseren Fokus

auf kontinuierliche Verbesserung, Digitalisierung und langfristige

Partnerschaften. Dies bestätigt, dass CC Pharma für die Zukunft gut aufgestellt

ist und weiterhin ein zuverlässiger, innovativer Partner für Kunden, Lieferanten

und Stakeholder entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette

bleibt."

Die Auswahl von CC Pharma als einer der TOP 100 Innovatoren spiegelt die

konsequente Innovationsstrategie, die starke regionale Präsenz und das

Engagement für operative Exzellenz in einem stark regulierten Markt wider. Die

Auszeichnung unterstreicht auch die Position von CC Pharma als attraktiver

Arbeitgeber und wichtiger Akteur in der deutschen Gesundheitsversorgungskette.

Über CC Pharma

CC Pharma ist ein führender Pharmahändler in Deutschland, der Apotheken im

ganzen Land mit einem breiten Sortiment an Marken- und Generika-Arzneimitteln

beliefert. Als Teil von Tilray Brands vereint CC Pharma lokale Marktkenntnisse

mit der Größe, Disziplin und den strategischen Ressourcen eines globalen

Unternehmens.

Weitere Informationen zu CC Pharma finden Sie unter https://www.cc-

pharma.de/en/.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde

von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem

globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray,

Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray kann stetiges Wachstum

verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent

von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten

GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal

und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten

Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser,

Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical

Europe, Tilray Medical Canada (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gGs-

QoPW4TlVqe30fPJhM1b6ff-FEWTLcd_tJse3XnP1mMhCRo0H17N-

hrPCx3AOEM0ApZfcH5tqrIvG3Wnv0X_fSiJkxx_oUDTthi53mETeT_BgRfkCs2juUHQ-

FXBZehIfK7eirAQXaCExT_IKEsGm2v2YpMIyYFwHMPVi2zmn8qWsjuWH5JVxHsxFbbpNfM8_lK-

d9PgZcUziCpbad43ar1jrsOlFV9LZji6AFDjV1UbOFskq9epYcP9O4H8TFsX7EpfSqkqB5tiRpaYnTw=

=) und Tilray Medical Australia-New Zealand

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.tilray.com.au/___.YzJ1OnBh

dWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpiY2I4MjAwNDkyOGZiMmViYjlmNTE0MWExYmRmM2UzMDo3OjIx

MTQ6ZTIzYmI3ZmE5NWFkMzhkYTBhMzBmYmE0NWYzZjliMTZiMzdjMDlkN2EwMjc1Njc2Y2NlZjNiYjE3

MTA0MWY5OTpoOlQ6Tg).

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als

transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und

Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit

verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-

Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu

sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die

beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern,

darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel

und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben

verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen

Plattformen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CC Pharma GmbH - In den Feldern 2 - 54570 Densborn - Deutschland

Verena Meiers: marketing@cc-pharma.de (mailto:marketing@cc-pharma.de)

Tilray Brands Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)

Investoren: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)

