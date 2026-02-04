Tilray Aktie
WKN DE: A2JQSC / ISIN: US88688T1007
|
04.02.2026 21:43:38
GNW-News: CC Pharma von Tilray als eines der 100 innovativsten Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet
^DENSBORN, Deutschland, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, die
Pharmasparte von Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), gab heute
bekannt, dass CC Pharma (https://www.cc-pharma.de/), ihr europäischer
Pharmahändler, zu einem der TOP 100 Innovatoren in Deutschland
(https://www.top100-germany.com/) ernannt wurde. Hierbei handelt es sich um eine
der renommiertesten und unabhängigsten Auszeichnungen für Innovation bei kleinen
und mittleren Unternehmen des Landes.
CC Pharma betreibt ein landesweites Pharmadistributionsnetzwerk, das mehr als
13.000 Apotheken in ganz Deutschland beliefert und einen zuverlässigen Zugang zu
einem breiten Sortiment an verschreibungspflichtigen und rezeptfreien
Arzneimitteln gewährleistet. Das Unternehmen spielt auch eine wichtige Rolle
beim Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland. Es nutzt seine
etablierte Infrastruktur, seine regulatorische Expertise und seine langjährigen
Beziehungen innerhalb des Gesundheitssystems, um Patienten den Zugang in einem
stark regulierten Markt zu erleichtern.
Seit mehr als 25 Jahren würdigt der TOP 100 Innovator Award Unternehmen, die
sich durch außergewöhnliche Innovationskraft, langfristige Rentabilität und
zukunftsorientierte Geschäftspraktiken auszeichnen. Die Gewinner werden anhand
einer strengen, wissenschaftlich fundierten Bewertung ausgewählt, bei der
Innovationsmanagement, zukunftsorientierte Strategie und nachhaltige
Wettbewerbsfähigkeit beurteilt werden. Dadurch ist das TOP 100-Siegel ein
vertrauenswürdiges Signal für Kunden, Lieferanten, Finanzinstitute, Medien und
potenzielle Mitarbeiter.
Rajnish Ohri, Präsident International bei Tilray Brands, erklärte:?Diese
Auszeichnung unterstreicht die Rolle von CC Pharma als zukunftsorientierter,
zuverlässiger Partner innerhalb des pharmazeutischen Ökosystems in Deutschland.
Bei Innovation geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um den Aufbau
widerstandsfähiger Systeme, die Vorwegnahme von Marktbedürfnissen und die
konsequente Schaffung von Mehrwert für Partner und Patienten. CC Pharma ist ein
hervorragendes Beispiel für diesen Ansatz, und diese Auszeichnung unterstreicht
die Stärke unserer europäischen Pharma-Plattform."
Mathias Bossen, Managing Director von CC Pharma, erklärt:?Wir sind sehr stolz
darauf, als einer der TOP 100 Innovatoren in Deutschland anerkannt zu werden.
Diese Auszeichnung würdigt die Arbeit unseres gesamten Teams und unseren Fokus
auf kontinuierliche Verbesserung, Digitalisierung und langfristige
Partnerschaften. Dies bestätigt, dass CC Pharma für die Zukunft gut aufgestellt
ist und weiterhin ein zuverlässiger, innovativer Partner für Kunden, Lieferanten
und Stakeholder entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette
bleibt."
Die Auswahl von CC Pharma als einer der TOP 100 Innovatoren spiegelt die
konsequente Innovationsstrategie, die starke regionale Präsenz und das
Engagement für operative Exzellenz in einem stark regulierten Markt wider. Die
Auszeichnung unterstreicht auch die Position von CC Pharma als attraktiver
Arbeitgeber und wichtiger Akteur in der deutschen Gesundheitsversorgungskette.
Über CC Pharma
CC Pharma ist ein führender Pharmahändler in Deutschland, der Apotheken im
ganzen Land mit einem breiten Sortiment an Marken- und Generika-Arzneimitteln
beliefert. Als Teil von Tilray Brands vereint CC Pharma lokale Marktkenntnisse
mit der Größe, Disziplin und den strategischen Ressourcen eines globalen
Unternehmens.
Weitere Informationen zu CC Pharma finden Sie unter https://www.cc-
pharma.de/en/.
Über Tilray Medical
Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde
von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem
globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray,
Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray kann stetiges Wachstum
verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent
von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten
GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal
und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten
Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser,
Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.
Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical
Europe, Tilray Medical Canada (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gGs-
QoPW4TlVqe30fPJhM1b6ff-FEWTLcd_tJse3XnP1mMhCRo0H17N-
hrPCx3AOEM0ApZfcH5tqrIvG3Wnv0X_fSiJkxx_oUDTthi53mETeT_BgRfkCs2juUHQ-
FXBZehIfK7eirAQXaCExT_IKEsGm2v2YpMIyYFwHMPVi2zmn8qWsjuWH5JVxHsxFbbpNfM8_lK-
d9PgZcUziCpbad43ar1jrsOlFV9LZji6AFDjV1UbOFskq9epYcP9O4H8TFsX7EpfSqkqB5tiRpaYnTw=
=) und Tilray Medical Australia-New Zealand
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.tilray.com.au/___.YzJ1OnBh
dWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpiY2I4MjAwNDkyOGZiMmViYjlmNTE0MWExYmRmM2UzMDo3OjIx
MTQ6ZTIzYmI3ZmE5NWFkMzhkYTBhMzBmYmE0NWYzZjliMTZiMzdjMDlkN2EwMjc1Njc2Y2NlZjNiYjE3
MTA0MWY5OTpoOlQ6Tg).
Über Tilray Brands
Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als
transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und
Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit
verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-
Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu
sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die
beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern,
darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel
und Craft-Getränke.
Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben
verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen
Plattformen.
Zukunftsgerichtete Aussagen-
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische
Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen
?zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den?Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen
Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",?sollte",?könnte",
?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?antizipieren",?schätzen",
?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",?projizieren",?werden",
?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu
erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese
identifizierenden Begriffe enthalten. Bei der Erstellung der in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden bestimmte wesentliche
Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen zugrunde gelegt, die sich
als unrichtig erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen
über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder
aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des
Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele
Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere
Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder
die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen
abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck
gebracht werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichtetenAussagen umfassen auch Aussagen zur Marktpositionierung des
Unternehmens, zur erwarteten Fähigkeit, die steigende Nachfrage nach
medizinischem Cannabis in regulierten pharmazeutischen Umgebungen zu bedienen,
sowie zu den Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit strategischer
Partnerschaften. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer
Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von
Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC
eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht
wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und
das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen
öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder
sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den
geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
CC Pharma GmbH - In den Feldern 2 - 54570 Densborn - Deutschland
Verena Meiers: marketing@cc-pharma.de (mailto:marketing@cc-pharma.de)
Tilray Brands Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)
Investoren: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)
