GNW-News: Ceres bringt Ceres® EnduraT auf den Markt - eine wegweisende Festoxid-Stack-Plattform

^* Auf Skalierung ausgelegt - reduziert Risiken und beschleunigt die

Bereitstellung

* Auf Langlebigkeit ausgelegt - in der Praxis bewährt, mit einer Stack-

Lebensdauer von fünf Jahren

* Kosteneffizient - bis zu ein Drittel niedrigere Systemkosten für

Brennstoffzellen im skalierten Betrieb

HORSHAM, Vereinigtes Königreich, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceres Power

Holdings plc (?Ceres") hat heute Ceres(®) Endura(TM) vorgestellt, seine

Flaggschiff-Plattform für Festoxid-Stacks, die darauf ausgelegt ist, die

steigende Nachfrage nach zuverlässiger, effizienter Energieerzeugung vor Ort für

Rechenzentren und andere energieintensive Anwendungen zu bedienen.

Von einer einzigen Produktionsstätte aus können die Partner von Ceres über eine

gemeinsame Plattform sowohl den Strom- als auch den Wasserstoffmarkt

adressieren. Die Brennstoffflexibilität ermöglicht heute den Betrieb mit Erdgas

und unterstützt künftig Wasserstoff sowie andere kohlenstoffarme Brennstoffe.

Die Systeme lassen sich innerhalb von Monaten statt Jahren installieren und in

Betrieb nehmen, wodurch lange Vorlaufzeiten für Netzausbau und konventionelle

Infrastruktur entfallen. Die Plattform unterstützt Hochspannungs-

Gleichstromarchitekturen bis 800 V und darüber hinaus, erfüllt aktuelle

Rechenzentrumsstandards und ermöglicht bei kompakter Bauweise eine schnelle

Lastreaktion.

Konzipiert für Skalierbarkeit

Jedes Element von Ceres Endura ist auf eine zuverlässige Stromversorgung

ausgelegt - zur Risikominimierung, für hohe Skalierbarkeit und eine

beschleunigte Bereitstellung. Durch den Einsatz stahlbasierter Zellen arbeitet

Ceres Endura bei niedrigeren Temperaturen von 450 bis 630 °C im Vergleich zu

herkömmlichen Hochtemperatur-Festoxid-Systemen. Dies ermöglicht den Einsatz weit

verbreiteter, kostengünstiger und recycelbarer Materialien. Das eigens von Ceres

entwickelte System senkt die Gesamtkosten von Brennstoffzellensystemen um rund

ein Drittel und reduziert zugleich Risiken in der Lieferkette, wodurch die

Fertigung im Gigawattmaßstab für Strom- und Wasserstoffanwendungen unterstützt

wird.

Entwickelt für den Einsatz unter realen Betriebsbedingungen

Bei der Stromerzeugung erreicht Ceres Endura einen elektrischen Wirkungsgrad von

über 65 % bei Erdgas sowie einen Gesamtwirkungsgrad von über 90 % in Kraft-

Wärme-Kopplungsanwendungen. Die Leistung bleibt über die gesamte Lebensdauer des

Produkts stabil, wodurch es sich gegenüber vergleichbaren Lösungen als besonders

effizient erweist. Darüber hinaus ist das System für den zuverlässigen Betrieb

unter realen Einsatzbedingungen ausgelegt und ermöglicht eine schnelle Reaktion

auf Laständerungen sowie robuste Notabschaltungen und zügige Leistungs- und

Temperaturzyklen.

Ausgelegt für kostengünstigen Wasserstoff

In Verbindung mit industrieller Abwärme erreicht Ceres Endura einen um rund 30 %

höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Niedertemperatur-Elektrolyseverfahren, was

die Betriebskosten deutlich senkt und die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff im

industriellen Maßstab verbessert.

In Kombination mit dem Partnerschaftsmodell von Ceres bietet Ceres Endura einen

direkten Marktzugang für Unternehmen, die schnell und wettbewerbsfähig skalieren

möchten. Ceres unterstützt seine Partner durch ein bewährtes Geschäftsmodell

sowie einen Fertigungsansatz, der lokale Produktion, den Zugang zu nationalen

Fördermitteln und den Export in globale Märkte ermöglicht.

?Ceres Endura bündelt jahrzehntelange Entwicklung im Bereich der

Festoxidtechnologie in einer ausgereiften Plattform, die für den großskaligen

Einsatz bereit und auf Langlebigkeit ausgelegt ist."

Nick Lawrence, Chief Product Officer bei Ceres

Weitere Informationen finden Sie unter www.ceres.tech (http://www.ceres.tech/)

oder wenden Sie sich an:

Ceres Power Holdings plc Tel.: +44(0)7770 853463

Merryl Black E-Mail: investors@cerespower.com

(mailto:investors@cerespower.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

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