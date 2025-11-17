Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
17.11.2025 07:04:38
GNW-News: CFO Tania Micki verlässt Tecan für neue Position im Jahr 2026
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange AG
Männedorf, Schweiz, 17. November 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:
TECN) gab heute bekannt, dass Tania Micki, seit Februar 2020 Chief Financial
Officer und Mitglied der Konzernleitung, das Unternehmen verlassen wird, um eine
externe Position anzunehmen. Sie wird ihre Funktion bis Mai 2026 weiterhin
ausüben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Tecan wird ihre
Nachfolge zu gegebener Zeit im Rahmen des unternehmensweiten Nachfolgeprozesses
nominieren.
Der Verwaltungsrat und CEO Monica Manotas danken Tania Micki für ihr grosses
Engagement und ihre bedeutenden Beiträge zur Finanzstrategie, zur Optimierung
von Prozessen und zur operativen Exzellenz im Finanzbereich von Tecan. Der
Verwaltungsrat und das Management wünschen ihr für die Zukunft weiterhin viel
Erfolg.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com
