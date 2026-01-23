Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
23.01.2026 06:34:39
GNW-News: CFO-Wechsel bei Feintool: Marc Hundsdorf übernimmt ab 1. März 2026 die finanzielle Führung
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
23. Januar 2026 - 06:30 Uhr
Der Verwaltungsrat der Feintool International Holding AG hat Marc Hundsdorf zum
neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Marc Hundsdorf tritt seine Position
am 1. März 2026 an und folgt damit auf Thomas Erne, der das Unternehmen auf
eigenen Wunsch verlässt.
Marc Hundsdorf verfügt über langjährige Führungserfahrung als CFO und CEO in
verschiedenen Unternehmen der Automobilzuliefererindustrie. Er führte den
Reisemobilhersteller Knaus Tabbert als CFO erfolgreich an die Börse. Marc
Hundsdorf arbeitete zuletzt als CFO für den Batteriekonzern VARTA und war dort
massgeblich an der Neufinanzierung des Unternehmens beteiligt. Marc Hundsdorf
ist 57 Jahre alt, deutscher Staatsbürger und hat Wirtschaft und
Ingenieurwissenschaften studiert.
Feintool-Verwaltungsratspräsident Norbert Indlekofer: «Der Verwaltungsrat ist
überzeugt, mit Marc Hundsdorf dank seiner Erfahrung im Automobil- und
Industriesektor die richtige Wahl für die finanzielle Führung des Unternehmens
getroffen zu haben und wünscht ihm einen guten Start. Der Verwaltungsrat dankt
Thomas Erne ausdrücklich für sein Engagement und die geleistete Arbeit für die
Feintool-Gruppe. Er hat das Unternehmen in einer herausfordernden Phase
massgeblich mitgeprägt und dessen Weiterentwicklung nachhaltig vorangetrieben.»
Über Feintool
Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im
Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige
Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der
Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und
wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten
ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie
massgeblich.
Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre
Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer
erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und
entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative
Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.
Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18
Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit rund 3100
Mitarbeitenden und 80 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und
mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.
Feintool International Holding AG
Industriering 8
3250 Lyss
Schweiz
Medienkontakt
Joël Hafner
Telefon +41 32 387 51 11
corporate.communications@feintool.com
(mailto:corporate.communications@feintool.com)
www.feintool.com (https://www.feintool.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (PDF) (https://ml-
eu.globenewswire.com/Resource/Download/63ffa77e-744e-4dce-b190-bc4b4c33a882)
