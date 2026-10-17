GNW-News: CGTN: Breaking Through - Warum der Lange Marsch für China und die Welt bis heute von Bedeutung ist

^PEKING, Oct. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --?Breaking through" ist ein Begriff,

der heute bei vielen Chinesen Anklang findet. Angesichts der aktuellen

Herausforderungen schlägt er eine Brücke zu einem epischen Kriegszug, der sich

vor fast einem Jahrhundert ereignete.

?Es ist eine Odyssee, die in der modernen Geschichte ihresgleichen sucht." So

schrieb der amerikanische Journalist Edgar Snow vor 90 Jahren, nachdem er im

Nordwesten Chinas Mao Zedong und andere Überlebende des Langen Marsches

getroffen hatte.

Im Oktober 1934 brachen 86.000 Soldaten der Zentralen Roten Armee angesichts

einer drohenden militärischen Niederlage zu einem Marsch auf, der China für

immer verändern sollte. Ein Jahr später - im Oktober 1935 - nach Hunderten

blutiger Gefechte, der Überquerung reißender Flüsse, dem Erklimmen

schneebedeckter Berge und dem Durchqueren tödlicher Sumpflandschaften erreichten

sie den Norden der Provinz Shaanxi. Doch nur etwa 8.000 von ihnen hatten

überlebt.

(https://youtu.be/KBUVFkBIg-w?is=lAxsw8RDN5jUlauA)

Snow drückte es so aus:?Wie auch immer man zu den Roten und ihrer politischen

Haltung stehen mag, man kann nicht abstreiten, dass ihr Langer Marsch eine der

größten Heldentaten der Militärgeschichte ist. Hannibals Marsch über die Alpen

wirkte dagegen wie ein Ferienausflug."

Im Oktober 1936 trafen die letzten Truppen der Roten Armee im Nordwesten Chinas

ein. Damit waren ihre drei Hauptkolonnen vereint.

In diesem Oktober jährt sich das Ende des Langen Marsches zum 90. Mal.

Aber wie endet die Geschichte? Um diese Frage geht es in dem neuen

Dokumentarfilm von CGTN, Breaking Through. Die Serie - teils Reisebericht, teils

Geschichtsdokumentation - zeichnet die Spuren dieser furchtlosen Pioniere nach

und beleuchtet dabei nicht nur die Hintergründe und Ursachen des Langen

Marsches, sondern auch, wie er China bis heute prägt. Das Fazit regt zum

Nachdenken an: Das nachhaltigste Erbe des Langen Marsches sind vielleicht nicht

die Denkmäler, die die Route der damaligen Marschteilnehmer säumen, sondern eine

ganze Reihe von aktuellen Initiativen, die das Potenzial haben, nicht nur China,

sondern die gesamte Welt zu verändern.

Denn wie die Serie deutlich macht, begegnet man überall in diesem riesigen Land

Menschen, die mit derselben Opferbereitschaft und Ausdauer ans Werk gehen, die

einst die Teilnehmer des Langen Marsches an den Tag legten. Ob beim anhaltenden

Fortschritt der kommerziellen Raumfahrtindustrie Chinas oder bei den neuesten

Entwicklungen in der EV-Batterieindustrie des Landes - der Geist des Langen

Marsches ist deutlich zu spüren. Hinzu kommt, dass viele dieser Innovationen

ähnliche Treiber haben wie einst der Lange Marsch: das dringende Bedürfnis, sich

aus der Umklammerung zu befreien und neue Wege zu erschließen.

Das war auch den Frauen und Männern bewusst, die vor all den Jahren Shaanxi

erreichten. Sie wussten, dass sie überlebt hatten, um weiterzukämpfen, in einem

Kampf, bei dem es einzig um die Zukunft ging.

Für sie war die Ankunft in Shaanxi nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang.

Eine gewaltige Flut, die fernab in Jiangxi ihren Anfang genommen hatte und die

Geschichte verändern sollte, war nun an einem Ort angekommen, an dem sie

vorübergehend zur Ruhe kommen konnte. Doch zurück blieb kein stehendes Gewässer,

sondern vielmehr ein Reservoir aus klarem, reinem Wasser , das bis heute nährt

und inspiriert.

Der Film Breaking Through auf CGTN.com und Youtube

https://news.cgtn.com/news/2026-10-13/The-March-that-Changed-China-Forever-

Breaking-Through-Episode-1-1Rdd9qXpGOk/p.html

https://www.youtube.com/watch?v=9BrsjXSSWS0&t=622s

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a42b9ab2-dbea-

4293-9398-4d22f262978e

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dc66bf1-9e8f-42f9-b9b6-

1ab6c05ef5b7

Kontakt: CGTN Digital

E-Mail: cgtn@cgtn.comÂ°