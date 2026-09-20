GNW-News: CGTN:CGTN-Umfrage | Warum findet die SCO-Lösung für die globale Governance so große Beachtung?

^PEKING, Sept. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Governance ist erneut in

den?SCO-Moment" eingetreten. Anlässlich des Gipfeltreffens der Shanghai

Cooperation Organization (SCO) 2026 zeigt eine von CGTN in Zusammenarbeit mit

der Renmin-Universität China über das Institut für internationale Kommunikation

in der neuen Ära durchgeführte öffentlicheMeinungsumfrage unter 13.707 Befragten

in 48 Ländern weltweit, dass 74,6 % der Befragten der Ansicht sind, dass die SCO

einen pragmatischen Weg für die Zusammenarbeit zwischen Ländern mit

unterschiedlichen Systemen bietet und als wichtige Kraft für die Förderung einer

neuen Art internationaler Beziehungen und einer Gemeinschaft mit einer

gemeinsamen Zukunft für die Menschheit dient.

In diesem Jahr jährt sich die Gründung der SCO zum 25. Mal. In den letzten 25

Jahren ist das Handelsvolumen zwischen China und den anderen SCO-Mitgliedstaaten

von 12,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2001 auf 523,5 Milliarden US-Dollar im

Jahr 2025 gestiegen. Projekte wie die Eisenbahnverbindung

ChinaKirgisistanUsbekistan, die SCO-Entwicklungsbank und die Gaspipeline

ChinaZentralasien schreiten weiter voran. Die Umfrage zeigt, dass die Befragten

weltweit die Ergebnisse der pragmatischen Zusammenarbeit der SCO in

verschiedenen Bereichen im Laufe ihrer 25-jährigen Geschichte positiv bewerten.

Sie stellen fest, dass der internationale Einfluss der Organisation in drei

Schwerpunktbereichen deutlich zugenommen hat: Handelserleichterungen,

Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen und Finanzierung sowie

Kulturaustausch und Tourismus. Unter den Befragten aus den SCO-Mitgliedstaaten

und den Dialogpartnern geben 75,4 % an, dass der?Geist von Shanghai" einen

Kooperationsrahmen bietet, der auf gegenseitigem Vertrauen, gegenseitigem

Nutzen, Gleichberechtigung, Konsultation, Respekt vor unterschiedlichen

Zivilisationen und dem Streben nach gemeinsamer Entwicklung beruht. Unterdessen

sind 71,7 % der Befragten der Ansicht, dass die SCO den Ländern des Globalen

Südens mehr Gehör verschafft und den Aufbau eines gerechteren und vernünftigeren

Systems der globalen Governance vorangetrieben hat.

Als Gründungsmitglied der SCO hat China seine eigene Entwicklung stets mit der

der SCO und mit dem Streben der Völker aller Mitgliedstaaten nach einem besseren

Leben verknüpft. Bis heute haben Chinas Investitionen in andere Mitgliedstaaten

stetig zugenommen. Im Jahr 2025 beliefen sich Chinas Direktinvestitionen in

allen Branchen auf 3,3 Milliarden US-Dollar und umfassten die Bereiche Öl und

Gas, Bodenschätze, Infrastruktur, neue Energien, Automobilindustrie, Chemie und

weitere Sektoren. China hat zudem in den Aufbau von mehr als 30 Wirtschafts- und

Handelskooperationszonen investiert, wodurch die Empfängerländer ihre

industriellen Kapazitäten ausbauen konnten und das lokale Wirtschaftswachstum

sowie die Beschäftigung angekurbelt wurden. Die Umfrageteilnehmer lobten Chinas

Philosophie und seine Beiträge zum Aufbau einer SCO-Gemeinschaft mit einer

gemeinsamen Zukunft und würdigten einhellig Chinas herausragende Leistungen in

drei Bereichen: Förderung der regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit,

Stärkung der Sicherheitszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sowie

Bereitstellung von Entwicklungshilfe und finanzieller Unterstützung. Darüber

hinaus sind 76,2 % der Befragten der Ansicht, dass Chinas Belt and Road-

Initiative eine neue Landschaft der vernetzten und integrierten globalen

Entwicklung geschaffen hat; 73,5 % stellen fest, dass die Global Governance-

Initiative den Ländern des Globalen Südens den Weg zur Teilnahme an der Reform

des globalen Governance-Systems weist.

Heute hat sich die SCO zu einer umfassenden regionalen Kooperationsorganisation

entwickelt, die sich durch die weltweit größte territoriale Ausdehnung, die

größte Bevölkerungszahl und ein enormes Entwicklungspotenzial auszeichnet. Als

treibende Kraft hinter dem Wandel des globalen Governance-Systems spielt die SCO

eine zunehmend wichtige Rolle bei der Verwirklichung eines echten

Multilateralismus, beim Eintreten für eine gleichberechtigte und geordnete

Multipolarisierung der Welt sowie für eine inklusive und für alle zugängliche

wirtschaftliche Globalisierung und hat damit breite internationale

Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Umfrage zufolge fordern 89,6 % der

Befragten, dass alle Länder gleichberechtigt an globalen Angelegenheiten

mitwirken und gemeinsam die internationalen Regeln und die internationale

Ordnung gestalten. Sie gehen davon aus, dass die SCO in drei wichtigen Bereichen

größeren Einfluss ausüben wird: Infrastruktur und Energie, regionale

Sicherheitszusammenarbeit sowie Umwelt und Klimawandel.

Diese Umfrage, die sowohl wichtige Industrieländer als auch Länder des Globalen

Südens umfasste, richtete sich an normale Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren,

wobei die Stichproben der auf nationalen Volkszählungen basierenden Alters- und

Geschlechtsverteilung in den jeweiligen Ländern entsprachen.

Kontakt:

Jiang Simin

jiang.simin@cgtn.comÂ°