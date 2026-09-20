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20.09.2026 11:30:38
GNW-News: CGTN:CGTN-Umfrage | Warum findet die SCO-Lösung für die globale Governance so große Beachtung?
^PEKING, Sept. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Governance ist erneut in
den?SCO-Moment" eingetreten. Anlässlich des Gipfeltreffens der Shanghai
Cooperation Organization (SCO) 2026 zeigt eine von CGTN in Zusammenarbeit mit
der Renmin-Universität China über das Institut für internationale Kommunikation
in der neuen Ära durchgeführte öffentlicheMeinungsumfrage unter 13.707 Befragten
in 48 Ländern weltweit, dass 74,6 % der Befragten der Ansicht sind, dass die SCO
einen pragmatischen Weg für die Zusammenarbeit zwischen Ländern mit
unterschiedlichen Systemen bietet und als wichtige Kraft für die Förderung einer
neuen Art internationaler Beziehungen und einer Gemeinschaft mit einer
gemeinsamen Zukunft für die Menschheit dient.
In diesem Jahr jährt sich die Gründung der SCO zum 25. Mal. In den letzten 25
Jahren ist das Handelsvolumen zwischen China und den anderen SCO-Mitgliedstaaten
von 12,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2001 auf 523,5 Milliarden US-Dollar im
Jahr 2025 gestiegen. Projekte wie die Eisenbahnverbindung
ChinaKirgisistanUsbekistan, die SCO-Entwicklungsbank und die Gaspipeline
ChinaZentralasien schreiten weiter voran. Die Umfrage zeigt, dass die Befragten
weltweit die Ergebnisse der pragmatischen Zusammenarbeit der SCO in
verschiedenen Bereichen im Laufe ihrer 25-jährigen Geschichte positiv bewerten.
Sie stellen fest, dass der internationale Einfluss der Organisation in drei
Schwerpunktbereichen deutlich zugenommen hat: Handelserleichterungen,
Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen und Finanzierung sowie
Kulturaustausch und Tourismus. Unter den Befragten aus den SCO-Mitgliedstaaten
und den Dialogpartnern geben 75,4 % an, dass der?Geist von Shanghai" einen
Kooperationsrahmen bietet, der auf gegenseitigem Vertrauen, gegenseitigem
Nutzen, Gleichberechtigung, Konsultation, Respekt vor unterschiedlichen
Zivilisationen und dem Streben nach gemeinsamer Entwicklung beruht. Unterdessen
sind 71,7 % der Befragten der Ansicht, dass die SCO den Ländern des Globalen
Südens mehr Gehör verschafft und den Aufbau eines gerechteren und vernünftigeren
Systems der globalen Governance vorangetrieben hat.
Als Gründungsmitglied der SCO hat China seine eigene Entwicklung stets mit der
der SCO und mit dem Streben der Völker aller Mitgliedstaaten nach einem besseren
Leben verknüpft. Bis heute haben Chinas Investitionen in andere Mitgliedstaaten
stetig zugenommen. Im Jahr 2025 beliefen sich Chinas Direktinvestitionen in
allen Branchen auf 3,3 Milliarden US-Dollar und umfassten die Bereiche Öl und
Gas, Bodenschätze, Infrastruktur, neue Energien, Automobilindustrie, Chemie und
weitere Sektoren. China hat zudem in den Aufbau von mehr als 30 Wirtschafts- und
Handelskooperationszonen investiert, wodurch die Empfängerländer ihre
industriellen Kapazitäten ausbauen konnten und das lokale Wirtschaftswachstum
sowie die Beschäftigung angekurbelt wurden. Die Umfrageteilnehmer lobten Chinas
Philosophie und seine Beiträge zum Aufbau einer SCO-Gemeinschaft mit einer
gemeinsamen Zukunft und würdigten einhellig Chinas herausragende Leistungen in
drei Bereichen: Förderung der regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit,
Stärkung der Sicherheitszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sowie
Bereitstellung von Entwicklungshilfe und finanzieller Unterstützung. Darüber
hinaus sind 76,2 % der Befragten der Ansicht, dass Chinas Belt and Road-
Initiative eine neue Landschaft der vernetzten und integrierten globalen
Entwicklung geschaffen hat; 73,5 % stellen fest, dass die Global Governance-
Initiative den Ländern des Globalen Südens den Weg zur Teilnahme an der Reform
des globalen Governance-Systems weist.
Heute hat sich die SCO zu einer umfassenden regionalen Kooperationsorganisation
entwickelt, die sich durch die weltweit größte territoriale Ausdehnung, die
größte Bevölkerungszahl und ein enormes Entwicklungspotenzial auszeichnet. Als
treibende Kraft hinter dem Wandel des globalen Governance-Systems spielt die SCO
eine zunehmend wichtige Rolle bei der Verwirklichung eines echten
Multilateralismus, beim Eintreten für eine gleichberechtigte und geordnete
Multipolarisierung der Welt sowie für eine inklusive und für alle zugängliche
wirtschaftliche Globalisierung und hat damit breite internationale
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Umfrage zufolge fordern 89,6 % der
Befragten, dass alle Länder gleichberechtigt an globalen Angelegenheiten
mitwirken und gemeinsam die internationalen Regeln und die internationale
Ordnung gestalten. Sie gehen davon aus, dass die SCO in drei wichtigen Bereichen
größeren Einfluss ausüben wird: Infrastruktur und Energie, regionale
Sicherheitszusammenarbeit sowie Umwelt und Klimawandel.
Diese Umfrage, die sowohl wichtige Industrieländer als auch Länder des Globalen
Südens umfasste, richtete sich an normale Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren,
wobei die Stichproben der auf nationalen Volkszählungen basierenden Alters- und
Geschlechtsverteilung in den jeweiligen Ländern entsprachen.
Kontakt:
Jiang Simin
jiang.simin@cgtn.comÂ°
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