03.09.2025 05:37:38
GNW-News: CGTN: Chinas Initiative zur globalen Governance zielt darauf ab, der weltweiten Regierungsführung mehr Stabilität zu verleihen
^CGTN veröffentlichte einen Artikel über den Vorschlag des chinesischen
Präsidenten Xi Jinping zur Global Governance Initiative auf dem?SCO Plus"-
Treffen. Als vierte große globale Initiative, die von China vorgeschlagen wurde,
unterstreicht der Artikel die Bedeutung der Initiative und wie sie die SCO dabei
unterstützen wird, die internationale Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg
aufrechtzuerhalten und das globale Governance-System zu stärken.
PEKING, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China hat am Montag die Global
Governance Initiative (GGI) vorgeschlagen, ein weiteres wichtiges öffentliches
Gut, das China mit der Welt teilt, um den Aufbau eines gerechteren und
vernünftigeren globalen Governance-Systems zu fördern.
Die GGI ist nach der Globalen Entwicklungsinitiative, der Globalen
Sicherheitsinitiative und der Globalen Zivilisationsinitiative die vierte
wegweisende globale Initiative, die der chinesische Präsident Xi Jinping in den
letzten Jahren vorgeschlagen hat.
?Ich freue mich darauf, mit allen Ländern für ein gerechteres und ausgewogeneres
globales Governance-System zusammenzuarbeiten und auf eine Gemeinschaft mit
einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit hinzuarbeiten", erklärte der
chinesische Präsident Xi Jinping bei der Vorstellung des Vorschlags während des
Treffens der?Shanghai Cooperation Organization (SCO) Plus".
Während des zweitägigen SCO-Gipfels in Tianjin im Norden Chinas, wo die
Organisation den größten Gipfel in ihrer 24-jährigen Geschichte abhielt, an dem
Führungskräfte aus mehr als 20 Ländern und Leiter von 10 internationalen
Organisationen teilnahmen, hielt Xi zwei bedeutende Reden, in denen er den
wachsenden internationalen Einfluss und die Attraktivität der Organisation
darlegte und die Notwendigkeit betonte, internationale Fairness und
Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten.
Die Globale Governance Initiative
Xi hob fünf Grundsätze der GGI hervor: Einhaltung der souveränen Gleichheit,
Befolgung der internationalen Rechtsstaatlichkeit, Umsetzung des
Multilateralismus, Befürwortung eines menschenzentrierten Ansatzes und
Konzentration auf konkrete Maßnahmen.?Alle Länder, unabhängig von ihrer Größe,
Stärke und ihrem Wohlstand, sind gleichberechtigte Teilnehmer,
Entscheidungsträger und Nutznießer der globalen Governance", stellte er fest.
Die Welt steht heute vor zunehmend komplexen und vielfältigen Herausforderungen
wie Terrorismus, Flüchtlingskrise und grenzüberschreitender Kriminalität.
Während die historischen Trends von Frieden, Entwicklung, Zusammenarbeit und
gegenseitigem Nutzen unverändert bleiben, verfolgen die Mentalität des Kalten
Krieges, Hegemonialismus und Protektionismus die Welt weiterhin.
Kein Land kann sich diesen Herausforderungen entziehen.?Die Geschichte lehrt
uns, dass wir in schwierigen Zeiten an unserem ursprünglichen Bekenntnis zum
friedlichen Zusammenleben festhalten, unser Vertrauen in eine für alle Seiten
vorteilhafte Zusammenarbeit stärken, im Einklang mit dem Lauf der Geschichte
voranschreiten und im Einklang mit der Zeit gedeihen müssen", erklärte er.
Inmitten sich wandelnder globaler Landschaften hat die SCO zur Verbesserung der
globalen Governance beigetragen, indem sie eine neue Art von internationalen
Beziehungen gefördert hat, die auf gegenseitigem Respekt, Fairness und einer für
alle Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit beruhen.
Seit Jahren setzt sich China für eine Vision der globalen Governance ein, die
sich durch umfassende Konsultationen und gemeinsame Beiträge zum gegenseitigen
Nutzen auszeichnet, und hat chinesische Weisheit und öffentliche Güter zur
Lösung der drängenden Probleme beigetragen, mit denen die Menschheit derzeit
konfrontiert ist.
Vom Konzept des Aufbaus einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die
Menschheit bis hin zu den Vorschlägen der drei globalen Initiativen und der Belt
and Road Initiative haben Chinas Ideen den Weg in die Zukunft beleuchtet,
während die Welt nach einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung strebt.
Bündelung der SCO-Stärke
In den letzten 24 Jahren haben die Mitgliedstaaten der SCO, geleitet vom
Shanghai-Geist des gegenseitigen Vertrauens, des gegenseitigen Nutzens, der
Gleichheit, der Konsultation, der Achtung der Vielfalt der Zivilisationen und
des Strebens nach gemeinsamer Entwicklung, Chancen geteilt, gemeinsame
Entwicklung angestrebt und bahnbrechende und historische Erfolge erzielt.
Die SCO war die erste Organisation, die multilaterale Maßnahmen gegen die drei
Kräfte des Terrorismus, Separatismus und Extremismus ergriff. Die
Mitgliedstaaten haben bisher mehr als 1.400 Fälle im Zusammenhang mit
Terrorismus und Extremismus verhindert und damit zur Sicherheit in der gesamten
Region beigetragen.
Durch eine vertiefte Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen
internationalen Organisationen sowie durch die Übernahme einer konstruktiven
Rolle in internationalen und regionalen Angelegenheiten fördert die SCO die
Inklusivität und das gegenseitige Lernen zwischen den Zivilisationen und lehnt
Hegemonialismus und Machtpolitik ab. Damit wird sie zu einer proaktiven Kraft
für den Weltfrieden und die weltweite Entwicklung.
Xi betonte, dass die SCO zunehmend zu einem Katalysator für die Entwicklung und
Reform des globalen Governance-Systems geworden sei, und forderte die SCO auf,
sich stärker zu engagieren, eine führende Rolle zu übernehmen und bei der
Umsetzung der GGI mit gutem Beispiel voranzugehen.
Er versicherte, dass China die Chancen seines riesigen Marktes bereitwillig
teilen und den Aktionsplan für eine hochwertige Entwicklung der wirtschaftlichen
und handelspolitischen Zusammenarbeit innerhalb der SCO-Familie weiterhin
umsetzen werde.
Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf:
https://news.cgtn.com/news/2025-09-01/China-proposed-GGI-aims-to-boost-global-
stability-governance-1GjuAAOUpvW/p.html
Kontakt: CGTN cgtn@cgtn.comÂ°
