^CGTN hat eine ausführliche Analyse veröffentlicht, die die regionenübergreifende

Landschaft neuer hochwertiger Produktivkräfte in China aufzeigt. Durch die

Auswertung der Arbeitsberichte der Regierungen von 31 Regionen auf Provinzebene

auf dem chinesischen Festland zeigt der Artikel, wie sich Chinas wichtigste

Innovationszentren - die Greater Bay Area, das Jangtse-Delta und die Region

Beijing-Tianjin-Hebei - zu einem integrierten?Innovationsmosaik" entwickeln.

Mit Blick auf die nationalen?Zwei Sitzungen" im Jahr 2026 bietet dieser Artikel

einem globalen Publikum einen Einblick in Chinas kommende fünf Jahre der

technologischen Selbstständigkeit und spezialisierten industriellen Entwicklung.

PEKING, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der diesjährigen Frühlingsfest-

Gala standen nicht Sänger oder Comedians im Rampenlicht, sondern eine Gruppe

choreografierter Roboter und KI-generierte Visualisierungen aus?Seedance 2.0".

Wie ein Sprecher des Außenministeriums kürzlich erklärte, ist China das erste

Land, das die Marke von 5 Millionen gültigen inländischen Erfindungspatenten

überschritten hat und etwa drei Fünftel der weltweiten KI-Patente sowie zwei

Drittel der Patente im Bereich Robotik hält.

Um zu verstehen, wie diese Innovationsdynamik tatsächlich funktioniert, muss man

jedoch über die Neonlichter der Gala hinausblicken und die datenintensiven

Regierungsberichte betrachten, die aus den Zwei Sitzungen auf Provinzebene im

ganzen Land hervorgegangen sind. Diese Berichte zeigen, dass Chinas

Technologiestrategie kein monolithisches Top-down-Modell mehr ist, sondern ein

weit verzweigtes, hyperlokales?Hardcore-Puzzle", bei dem jede Provinz -

einschließlich autonomer Gebiete und regierungsunmittelbarer Städte - ihre

eigene Nische bei der Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte besetzt -

ein Begriff für hochtechnologische, hocheffiziente Industrien, die Innovation

gegenüber traditionellem, stark umweltbelastendem Wachstum priorisieren.

Drei Motoren der Integration

Der auffälligste Trend in den diesjährigen Berichten ist die?Ballung" von

Innovation. Die traditionellen Wirtschaftszentren - die Greater Bay Area (GBA),

das Jangtse-Delta und der Beijing-Tianjin-Hebei-Cluster - entwickeln sich von

reinen Wirtschaftszonen zu integrierten Innovationskorridoren.

Die Greater Bay Area: Die an der Südküste Chinas gelegene GBA konzentriert sich

auf den?Mid-Test" - die Brücke zwischen einem Laborprototyp und einem

Massenmarktprodukt. Mit einem Anteil von bereits 90 Prozent an der nationalen

Drohnenproduktion und 40 Prozent bei Industrierobotern verstärkt die GBA ihre

Investitionen in verkörperte KI und Tiefseeexploration.

Das Jangtse-Delta: Diese Region an der Ostküste Chinas ist wie ein einziges

riesiges Forschungs- und Entwicklungslabor. Shanghai treibt die Grenzen von

Gehirn-Computer-Schnittstellen und 6G voran, während sich Anhui - einst geprägt

von seiner traditionellen landwirtschaftlichen Ausrichtung - zu einem Zentrum

für Quantencomputing und Kernfusion entwickelt hat. Jiangsu führt landesweit bei

potenziellen Einhornunternehmen und konzentriert sich auf die?neuen drei"

Produkte - Elektrofahrzeuge, Akkumulatoren und Solarmodule.

Region Beijing-Tianjin-Hebei: Beijing bleibt das geistige Zentrum des Landes und

hat im vergangenen Jahr 210 technologische Engpässe überwunden. Der Fokus

verlagert sich zunehmend auf die Synergie mit Tianjins Fertigungssektor -

insbesondere im Bereich des vertrauenswürdigen Computing - sowie auf Hebeis

aufstrebende digitale Infrastruktur in der neuen Planstadt Xiong'an.

Digitaler Sprung in der strategischen Tiefe

Die Provinzberichte widerlegen auch den Mythos, dass Hightech ausschließlich an

der Küste zu finden ist. Eine?Go West"-Bewegung für Daten und grüne Energie ist

in vollem Gange, angetrieben von der nationalen Initiative?East Data, West

Computing".

Die Innere Mongolei und Guizhou nutzen ihr kühles Klima und ihre günstigen

Energiekosten , um sich zu zentralen Standorten der digitalen Infrastruktur des

Landes zu entwickeln. Die Rechenleistung der Inneren Mongolei hat beeindruckende

220.000 PetaFLOPS erreicht, während Guizhou mehr als 150 Partner aus dem Huawei-

Cloud-Ökosystem angezogen hat.

Ningxia und Qinghai, einst bekannt für Kohle oder Salz, sind nun Zentren für

grünen Wasserstoff und CO?-neutrales Computing. Ningxia baut ein?Hydrogen-

Ammonia Valley", während die installierte Kapazität sauberer Energie in Qinghai

inzwischen über 93 Prozent liegt und eine neue Generation grüner Rechenzentren

antreibt.

Regionale Spezialisierung und 15. Fünfjahresplan

Besonders auffällig ist die feingliedrige Spezialisierung jeder Provinz. Shaanxi

setzt auf Attosekundenlaser; Shandong nutzt seine Küste für maritime

Satellitenstarts, wobei bislang 137 Satelliten vom Oriental Aerospace Port aus

gestartet wurden; und Hubei entwickelt sein?Optics Valley" zu einem globalen

Zentrum für Optoelektronik.

Diese lokale Dynamik ist kein Zufall. Sie bildet die Grundlage für den

15. Fünfjahresplan (2026-2030), der eine hochrangige technologische

Selbstständigkeit in den Mittelpunkt der Modernisierung Chinas stellt. Bis 2026

soll sichergestellt werden, dass diese lokalen Cluster - sei es die intelligente

Landtechnik aus Heilongjiang oder die Elektronik-Kette?Core-Light-Screen-Touch"

aus Jiangxi - einen resilienten nationalen Kreislauf bilden.

Der Weg zu den nationalen Zwei Sitzungen

Diese lokale Dynamik ist die wichtige Einleitung zu den nationalen Zwei

Sitzungen 2026, die am 4. und 5. März in Peking eröffnet werden sollen. Während

sich Gesetzgeber und Berater aus dem ganzen Land versammeln, sind die Signale

aus den Provinzen klar: Der Fokus hat sich vom Aufholwachstum hin zur Bestimmung

der Grenzen zukünftiger Industrien verschoben. Wenn im Laufe dieser Woche in

Peking der nationale Hammer fällt, werden diese provinziellen?Hardcore-Puzzles"

offiziell zusammengesetzt und den strategischen Bauplan für Chinas nächste Ära

der Selbstständigkeit bilden.

