GNW-News: CGTN: Der Mensch an erster Stelle - Ein Leitprinzip der chinesischen Regierungsführung

^PEKING, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Vorfeld des diesjährigen

Frühlingsfestes besuchte der chinesische Präsident Xi Jinping eine

Gemeinschaftskantine in einer Seniorenwohnanlage, um sich über die lokalen

Bemühungen zur Verbesserung der öffentlichen Versorgungsdienste und der

Seniorenbetreuung zu informieren. Außerdem unterhielt er sich herzlich mit

Lieferfahrern, die in der Kantine eine Pause einlegten, und erkundigte sich nach

ihrer Arbeit und ihrem Alltag.

Xi betonte, dass die Parteikomitees und Regierungen auf allen Ebenen sich um

diese Menschen kümmern und bessere Dienstleistungen bereitstellen müssten, um

sie in ihrem Leben, ihrer Arbeit und ihrer Bildung zu unterstützen.

Das Jahr 2026 markiert den 105. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen

Partei Chinas (KPCh). Xi wies einst darauf hin, dass das Volk die Nation

repräsentiere und die Nation aus dem Volk bestehe. Er erklärte zudem, dass das

Fortbestehen einer Partei von der Unterstützung ihres Volkes abhänge, und fügte

hinzu: Mit dem Vertrauen und der Unterstützung des Volkes sei die KPCh allen

Hindernissen zum Trotz unbesiegbar.

Seit dem 18. Parteitag der KPCh im Jahr 2012 wurden fast 100 Millionen Menschen

aus der Armut befreit; China hat den Aufbau einer in jeder Hinsicht mäßig

wohlhabenden Gesellschaft vollendet und die weltweit größten Systeme für

Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheitswesen sowie Unterstützung im städtischen

Wohnungsbau etabliert.

Der Zugang zu Bildung auf allen Ebenen hat mittlerweile das Durchschnittsniveau

von Ländern mit mittlerem und hohem Einkommen erreicht oder sogar übertroffen.

Die Abdeckung durch die medizinische Grundversicherung liegt weiterhin bei über

95 Prozent, die Lebenserwartung ist auf über 79 Jahre gestiegen und die Gruppe

der Menschen mit mittlerem Einkommen umfasst mittlerweile mehr als 400 Millionen

Personen.

Die Priorisierung des Menschen rückt noch stärker in den Vordergrund, während

sich China derzeit im ersten Jahr der Periode des 15. Fünfjahresplans

(2026-2030) befindet. Mehr als ein Drittel des Plans für die nationale

wirtschaftliche und soziale Entwicklung widmet sich der Lebensgrundlage der

Bevölkerung und umfasst Bereiche wie Arbeitsplätze, Einkommen, Bildung,

Gesundheitswesen, Altenpflege und Kinderbetreuung - Themen, die für die

Öffentlichkeit von größter und unmittelbarster Bedeutung sind.

In Bezug auf Lieferfahrer, Fahrdienstfahrer und Beschäftigte im E-Commerce - die

als?neue Beschäftigungsformen" bezeichnet werden und einen rasant wachsenden

Teil des chinesischen Arbeitsmarktes darstellen, der im Zuge des Aufstiegs des

Internets und der digitalen Wirtschaft entstanden ist - betont der Plan die

Bestrebungen, die gesunde Entwicklung flexibler und neuer Beschäftigungsformen

zu fördern, Personen in diesen Bereichen bei der Teilnahme an

Versicherungssystemen für Arbeitnehmer zu unterstützen sowie die Regelungen zur

Übertragung von Sozialversicherungskonten weiter zu optimieren.

Zhang Linshan, Forscher an der Academy of Macroeconomic Research unter der

National Development and Reform Commission Chinas, erklärte, dass der 15.

Fünfjahresplan ein starkes Signal aussende: China halte weiterhin an einem

menschenzentrierten Ansatz fest, bei dem eine hochwertige Entwicklung darauf

ausgerichtet sei, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und

sicherzustellen, dass die Entwicklungsergebnisse allen Menschen in breiterem und

gerechterem Maße zugutekommen.

Zhang fügte hinzu, dass dies zudem Chinas Wandel in der Entwicklung

widerspiegele: weg von der bloßen Verfolgung von Wachstum hin zum Streben nach

hochwertigem Wachstum.

Das Ziel bestehe darin sicherzustellen, dass Wirtschaftswachstum und die

Verbesserung der Lebensgrundlagen der Menschen Hand in Hand gehen; dadurch werde

ein positiver Kreislauf geschaffen, der es den Menschen ermögliche, sich

sicherer zu fühlen und der Zukunft mit größerer Zuversicht entgegenzublicken,

fügte Zhang hinzu.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-24/Putting-people-first-A-guiding-principle-

in-China-s-governance-1NpJlbWbCUM/p.html

Kontakt:

CGTN Digital

cgtn@cgtn.comÂ°