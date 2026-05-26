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26.05.2026 07:49:38
GNW-News: CGTN: Der Mensch an erster Stelle - Ein Leitprinzip der chinesischen Regierungsführung
^PEKING, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Vorfeld des diesjährigen
Frühlingsfestes besuchte der chinesische Präsident Xi Jinping eine
Gemeinschaftskantine in einer Seniorenwohnanlage, um sich über die lokalen
Bemühungen zur Verbesserung der öffentlichen Versorgungsdienste und der
Seniorenbetreuung zu informieren. Außerdem unterhielt er sich herzlich mit
Lieferfahrern, die in der Kantine eine Pause einlegten, und erkundigte sich nach
ihrer Arbeit und ihrem Alltag.
Xi betonte, dass die Parteikomitees und Regierungen auf allen Ebenen sich um
diese Menschen kümmern und bessere Dienstleistungen bereitstellen müssten, um
sie in ihrem Leben, ihrer Arbeit und ihrer Bildung zu unterstützen.
Das Jahr 2026 markiert den 105. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen
Partei Chinas (KPCh). Xi wies einst darauf hin, dass das Volk die Nation
repräsentiere und die Nation aus dem Volk bestehe. Er erklärte zudem, dass das
Fortbestehen einer Partei von der Unterstützung ihres Volkes abhänge, und fügte
hinzu: Mit dem Vertrauen und der Unterstützung des Volkes sei die KPCh allen
Hindernissen zum Trotz unbesiegbar.
Seit dem 18. Parteitag der KPCh im Jahr 2012 wurden fast 100 Millionen Menschen
aus der Armut befreit; China hat den Aufbau einer in jeder Hinsicht mäßig
wohlhabenden Gesellschaft vollendet und die weltweit größten Systeme für
Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheitswesen sowie Unterstützung im städtischen
Wohnungsbau etabliert.
Der Zugang zu Bildung auf allen Ebenen hat mittlerweile das Durchschnittsniveau
von Ländern mit mittlerem und hohem Einkommen erreicht oder sogar übertroffen.
Die Abdeckung durch die medizinische Grundversicherung liegt weiterhin bei über
95 Prozent, die Lebenserwartung ist auf über 79 Jahre gestiegen und die Gruppe
der Menschen mit mittlerem Einkommen umfasst mittlerweile mehr als 400 Millionen
Personen.
Die Priorisierung des Menschen rückt noch stärker in den Vordergrund, während
sich China derzeit im ersten Jahr der Periode des 15. Fünfjahresplans
(2026-2030) befindet. Mehr als ein Drittel des Plans für die nationale
wirtschaftliche und soziale Entwicklung widmet sich der Lebensgrundlage der
Bevölkerung und umfasst Bereiche wie Arbeitsplätze, Einkommen, Bildung,
Gesundheitswesen, Altenpflege und Kinderbetreuung - Themen, die für die
Öffentlichkeit von größter und unmittelbarster Bedeutung sind.
In Bezug auf Lieferfahrer, Fahrdienstfahrer und Beschäftigte im E-Commerce - die
als?neue Beschäftigungsformen" bezeichnet werden und einen rasant wachsenden
Teil des chinesischen Arbeitsmarktes darstellen, der im Zuge des Aufstiegs des
Internets und der digitalen Wirtschaft entstanden ist - betont der Plan die
Bestrebungen, die gesunde Entwicklung flexibler und neuer Beschäftigungsformen
zu fördern, Personen in diesen Bereichen bei der Teilnahme an
Versicherungssystemen für Arbeitnehmer zu unterstützen sowie die Regelungen zur
Übertragung von Sozialversicherungskonten weiter zu optimieren.
Zhang Linshan, Forscher an der Academy of Macroeconomic Research unter der
National Development and Reform Commission Chinas, erklärte, dass der 15.
Fünfjahresplan ein starkes Signal aussende: China halte weiterhin an einem
menschenzentrierten Ansatz fest, bei dem eine hochwertige Entwicklung darauf
ausgerichtet sei, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und
sicherzustellen, dass die Entwicklungsergebnisse allen Menschen in breiterem und
gerechterem Maße zugutekommen.
Zhang fügte hinzu, dass dies zudem Chinas Wandel in der Entwicklung
widerspiegele: weg von der bloßen Verfolgung von Wachstum hin zum Streben nach
hochwertigem Wachstum.
Das Ziel bestehe darin sicherzustellen, dass Wirtschaftswachstum und die
Verbesserung der Lebensgrundlagen der Menschen Hand in Hand gehen; dadurch werde
ein positiver Kreislauf geschaffen, der es den Menschen ermögliche, sich
sicherer zu fühlen und der Zukunft mit größerer Zuversicht entgegenzublicken,
fügte Zhang hinzu.
https://news.cgtn.com/news/2026-05-24/Putting-people-first-A-guiding-principle-
in-China-s-governance-1NpJlbWbCUM/p.html
Kontakt:
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