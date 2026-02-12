GNW-News: CGTN: Die Neujahrsreise von Präsident Xi unterstreicht Chinas Engagement für die Bevölkerung

^Der chinesische Präsident Xi Jinping beendete am Dienstag seine Inspektionsreise

zum Frühlingsfest in Peking. Während seines zweitägigen Besuchs betonte Xi

Chinas Fokus auf Altenpflege, neue Beschäftigungsformen und Stadterneuerung.

CGTN untersucht die Tour ausführlich und zeigt, wie sie einen entschlossenen,

menschenzentrierten Regierungsansatz widerspiegelt: Jede Maßnahme zielt darauf

ab, dringende öffentliche Bedürfnisse zu erfüllen und sicherzustellen, dass

Städte wirklich als Wohnorte dienen, die den Menschen zugutekommen.

PEKING, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem Restaurant in einem Pekinger

Hutong informierte sich der chinesische Präsident Xi Jinping über das Tagesmenü

und die Preise und erkundigte sich nach den Mahlzeiten für Senioren. In einer

nahe gelegenen Seniorenwohnanlage erkundigte er sich nach den

Gesundheitsuntersuchungen, Rehabilitationsprogrammen und der täglichen Pflege

der Bewohner.

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei

Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, besuchte am

Dienstag im Rahmen einer zweitägigen Inspektionsreise zum Frühlingsfest, dem

wichtigsten traditionellen Feiertag Chinas, der für Erneuerung, Wärme und die

Stärkung der Familienbande steht, eine Seniorenbetreuungseinrichtung im Bezirk

Xicheng.

Neben seinem Besuch am Montag in einem nationalen Innovationspark für

Informationstechnologie, um sich über technologische Innovationen zu informieren

- ein seit langem bestehendes vorrangiges Anliegen -, stand bei der Besichtigung

am Dienstag Chinas anhaltendes Bestreben im Vordergrund, die soziale Sicherheit

und die Lebensbedingungen zu verbessern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf

der Altenpflege, dem Schutz von Arbeitnehmern in neuen Beschäftigungsformen und

der Förderung der Stadtverwaltung lag.

Altenpflege

Der Bereich der Altenpflege, den Präsident Xi besucht hat, ist Teil der

Initiativen Pekings zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Jahr 2024. Auf

einer Länge von 510 Metern vereint er 12 Dienstleister, darunter ein

Kulturzentrum und eine Seniorenwohnung, mit barrierefreien Einrichtungen und

altersgerechten Renovierungen.

Offizielle Daten zeigen, dass die Bevölkerung Chinas im Alter von 60 Jahren und

darüber 320 Millionen erreicht hat, was etwa 23 Prozent der Gesamtbevölkerung

entspricht. In den letzten Jahren haben die Behörden ihre Maßnahmen zur

Bewältigung der Bevölkerungsalterung verstärkt, darunter die Ausweitung der

Rentenversicherung und die Stärkung der gemeindenahen Netzwerke für die

Altenpflege.

Derzeit hat die Zahl der Teilnehmer am chinesischen Grundrentensystem 1,07

Milliarden überschritten und deckt die gesamte anspruchsberechtigte Bevölkerung

ab. In ganz China gibt es mehr als 400.000 Altenpflegeeinrichtungen und fast 8

Millionen Pflegeplätze. China beschleunigt außerdem den Aufbau eines

Betreuungsnetzwerks, das häusliche, gemeindenahe und institutionelle

Dienstleistungen koordiniert und gleichzeitig die Altenpflege mit medizinischer

Versorgung und Rehabilitationsmaßnahmen verbindet. Auch städtische?15-Minuten-

Pflegekreise für Senioren" nehmen Gestalt an.

Gemäß Chinas 15. Fünfjahresplan (2026-2030) wird das Land die grundlegenden

Altenpflegedienste weiter ausbauen, die städtischen und ländlichen

Pflegernetzwerke stärken und die altersgerechte, barrierefreie Modernisierung

öffentlicher Einrichtungen beschleunigen. Es werden außerdem Anstrengungen zur

Förderung des Wachstums der?Silberwirtschaft" gefordert, indem Branchen und

Dienstleistungen für eine alternde Bevölkerung entwickelt werden.

?Die Pflege und Unterstützung älterer Menschen ist eine gemeinsame Verantwortung

der gesamten Gesellschaft", erklärte Xi und forderte dazu auf, bessere

Bedingungen zu schaffen, damit sie einen glücklichen und erfüllten Lebensabend

genießen können.

Neue Formen der Beschäftigung

Vor der Kantine traf Xi drei Lieferanten, die sich dort ausruhten, und

erkundigte sich nach ihrer Arbeitsbelastung, ihrem Einkommen und ihren

Urlaubsplänen. Er würdigte ihre Beiträge zum Funktionieren des städtischen

Lebens.

Xi erklärte, dass Städte ohne sie nicht funktionieren könnten, und forderte die

lokalen Behörden auf, Arbeitnehmer in neuen Beschäftigungsformen besser zu

unterstützen, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wohnen,

Arbeiten und Lernen.

China verfügt über etwa 84 Millionen Arbeitnehmer, die in neuen

Beschäftigungsformen tätig sind, wobei die meisten von ihnen laut offiziellen

Angaben unter 35 Jahre alt sind. Am 30. November 2025 überschritt das jährliche

Expressliefervolumen in China erstmals 180 Milliarden Pakete, was das Ausmaß der

Nachfrage unterstreicht, die parallel zur schnell wachsenden Plattformwirtschaft

des Landes entstanden ist.

Chinas 15. Fünfjahresplan identifiziert hochwertige Vollbeschäftigung als ein

zentrales Ziel für den Lebensunterhalt und fordert einen stärkeren Schutz der

Arbeitnehmerrechte sowie eine verbesserte soziale Sicherheit für Arbeitnehmer in

neuen Beschäftigungsformen. Das Ministerium für Humanressourcen und soziale

Sicherheit gab am 27. Januar bekannt, dass China Maßnahmen zum Schutz der

grundlegenden Rechte und Interessen dieser Arbeitnehmer ausarbeiten wird.

Stadterneuerung und Stadtverwaltung

Xi besuchte auch das Geschäftsviertel Longfusi im Bezirk Dongcheng, wo er einen

Frühlingsfestmarkt besichtigte und an Ständen mit Neujahrsartikeln

vorbeischaute.

Longfusi ist seit langem einer der bekanntesten Orte für Tempelmärkte in Peking.

In den letzten Jahren wurde das Gebiet renoviert und saniert und zu einem

Geschäftsviertel umgestaltet, das traditionelle kulturelle Elemente mit modernen

Konsumerlebnissen verbindet.

Das Projekt spiegelt Chinas umfassende Bemühungen um Stadterneuerung wider. In

den letzten Jahren hat das Land groß angelegte Sanierungen von alternden

Wohnsiedlungen und baufälligen Wohngebäuden gefördert, kleine Parks und

städtische Grünanlagen angelegt und historische Stadtviertel, alte Gebäude und

industrielle Kulturerbestätten revitalisiert, während gleichzeitig die

Integration mit den umliegenden Gemeinden gestärkt wurde.

Offizielle Daten zeigen, dass China in den letzten fünf Jahren mehr als 220.000

alte Wohnsiedlungen saniert hat, wovon fast 39 Millionen Haushalte profitiert

haben. Allein im Jahr 2025 hat China Sanierungsprojekte für 27.100 alte

Stadtviertel initiiert und 14.000 Aufzüge installiert. Das Land errichtete

außerdem mehr als 4.700 kleine Parks und über 5.800 Kilometer städtische

Grünwege und sanierte 2025 156.000 Kilometer unterirdischer Rohrleitungsnetze.

Der Besuch von Xi findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem China weiterhin den

Schwerpunkt auf innenpolitische Prioritäten legt, die auf die Verbesserung der

Lebensbedingungen der Bevölkerung abzielen. Sein Fokus auf Altenpflege,

Beschäftigung und Lebensbedingungen spiegelt einen entschlossenen,

menschenzentrierten Regierungsansatz wider: Jede Maßnahme zielt auf dringende

öffentliche Bedürfnisse ab und stellt sicher, dass Städte als echte Heimat

dienen, die den Menschen zugutekommen.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-11/President-Xi-s-Spring-Festival-tour-

highlights-China-s-care-for-people-1KG00x467de/p.html

Kontakt: cgtn@cgtn.comÂ°