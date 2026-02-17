GNW-News: CGTN: Frühlingsfest-Gala 2026: Ein kulturelles Highlight für die chinesische Bevölkerung

^PEKING, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Montagabend erstrahlte die

Frühlingsfest-Gala 2026 der China Media Group auf Bildschirmen im ganzen Land

und weltweit. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist die jährliche Gala - weithin

bekannt als Chunwan - das kulturelle Highlight für die chinesische Bevölkerung

am Vorabend des chinesischen Neujahrs und ein gemeinsames kulturelles Ritual,

bei dem Familien zusammenkommen.

In diesem Jahr hat CGTN in Zusammenarbeit mit seinen mehrsprachigen Plattformen

in 85 Sprachen und über 3.500 Medienunternehmen in mehr als 200 Ländern und

Regionen die Gala live übertragen und darüber berichtet.

Da sich das chinesische Neujahrsfest zunehmend von einem?chinesischen Fest" zu

einem globalen Ereignis entwickelt, hat die Frühlingsfest-Gala eine neue Aufgabe

übernommen: Sie soll der Welt ermöglichen, an der Freude und Festlichkeit dieser

Zeit teilzuhaben und die Vielfalt und Lebendigkeit der chinesischen Kultur zu

erleben.

Das Frühlingsfest, das in der chinesischen Kultur mit verschiedenen

Feierlichkeiten verwurzelt ist, symbolisiert Erneuerung und

Familienzusammenhalt. Es vermittelt eine universelle Botschaft der Hoffnung und

des Strebens nach einem besseren Leben.

Ein kulturelles Fest

Die Gala 2026 bot erneut ein großartiges audiovisuelles Spektakel, das eine

Mischung aus Musik, Comedy und traditionellen Künsten wie Oper und Kampfkunst

mit spektakulären Darbietungen wie Zauberei und Akrobatik vereinte. Die Bühne

wurde zu einem Fenster, durch das das Publikum im In- und Ausland einen Einblick

in den anhaltenden Charme der traditionellen Kultur Chinas gewinnen konnte.

Ein Höhepunkt des Abends war eine interkulturelle Akrobatikvorführung, die

traditionelle chinesische Techniken mit internationaler Inszenierung und

Choreografie verband und den Dialog und die gegenseitige Wertschätzung zwischen

den Zivilisationen symbolisierte. In einer weiteren viel diskutierten Darbietung

traf Ballett auf Streetdance, in einem dynamischen Fusion-Stück, das klassische

Eleganz nahtlos mit urbanem Rhythmus verband - ein lebendiger Ausdruck

kultureller Selbstsicherheit, die in der Tradition verwurzelt und dennoch offen

für Innovation ist.

Unterdessen griffen komödiantische Sketche Themen aus dem Alltag auf und

reflektierten gesellschaftliche Veränderungen mit Wärme und Humor. Zusammen

ergaben diese vielfältigen Programme ein Bild einer Gesellschaft, die ihr

kulturelles Erbe schätzt und gleichzeitig zeitgenössische Kreativität begrüßt.

Für die chinesische Bevölkerung ist die Frühlingsfest-Gala mehr als nur eine

Fernsehsendung. Sie ist zu einem unverzichtbaren?kulturellen Fest" und

emotionalen Band am Vorabend des chinesischen Neujahrs geworden. Durch die

Förderung von Zusammenkunft und Gemeinschaft sowie die Erzählung von Geschichten

gewöhnlicher Menschen verkörpert sie die Hoffnungen und das Erbe des Landes und

ist damit für Chinesen weltweit ein unersetzlicher emotionaler und kultureller

Bezugspunkt.

Die Gala wurde weltweit in mehreren Sprachen übertragen und ermöglichte es

Chinesen im Ausland, an denselben Feierlichkeiten wie ihre Familien in China

teilzunehmen, wodurch geografische Entfernungen überbrückt und die gemeinsame

kulturelle Identität gestärkt wurden. Sie ist eine Erinnerung daran, dass sie,

unabhängig davon, wo sie sich befinden, Teil einer größeren Community sind.

Technologie auf höchstem Niveau

Die Kultur stand im Mittelpunkt der Gala und die Technologie verlieh ihr ihre

beeindruckende Kraft. Bei der diesjährigen Gala wurden modernste digitale Tools

in viele Aspekte der Show integriert.

Fortschrittliche Anwendungen, darunter künstliche Intelligenz (KI), Augmented

Reality (AR) und Extended Reality (XR), verwandelten die Bühne in einen

immersiven, multidimensionalen Raum. Durch die Integration modernster

Technologien wie VR-Brillen, Beidou-Navigation und Drohnen entfalteten sich

hinter den Darstellern weitläufige digitale Landschaften, die durch dynamische,

interaktive Projektionen verschiedene Traditionen zum Leben erweckten.

Die Gala 2026 fällt mit einem entscheidenden Moment in der technologischen

Entwicklung Chinas zusammen. Künstliche Intelligenz, Robotik und andere

grundlegende Technologien, die die menschliche Gesellschaft für Jahrzehnte

prägen werden, halten nun rasch Einzug in den Verbrauchermarkt.

Diese umfassendere technologische Entwicklung spiegelte sich deutlich in der

Inszenierung der Gala wider. Einer der Höhepunkte war, als humanoide Roboter

Kung Fu auf ein neues Niveau brachten und mit geschmeidigen und präzisen

Bewegungen Sprünge und Rückwärtssaltos ausführten. Die Leistung hat Zuschauer

aus Übersee beeindruckt, die ihre Bewunderung für die Entwicklung der

chinesischen Robotikindustrie zum Ausdruck gebracht haben.

Im Jahr 2025 hat sich Chinas Industrie für humanoide Roboter von einer Phase

technologischer Neuheit zu einer Phase zunehmend breiterer gesellschaftlicher

Anwendung entwickelt. Das Land beherbergt derzeit mehr als 150 Unternehmen, die

humanoide Roboter herstellen, und der Sektor wächst jährlich um über 50 Prozent.

Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 ein Volumen von 100 Milliarden Yuan

(etwa 14,22 Milliarden US-Dollar) erreichen wird.

Das Spektakel zum Jahr des Pferdes sticht in der 43-jährigen Geschichte der

Frühlingsfest-Gala als eine der technologisch fortschrittlichsten Ausgaben

hervor. Die Präsenz von KI-Anwendungen und Robotik war keine oberflächliche

Dekoration, sondern ein integraler Bestandteil des Storytellings und des

künstlerischen Ausdrucks.

Seit mehr als 40 Jahren spiegelt die Frühlingsfest-Gala den Wandel Chinas wider

- von einer Zeit des Mangels hin zu einer Ära der digitalen und globalen

Vernetzung. Während sich Familien vor ihren Bildschirmen versammelten und ein

internationales Publikum aus der Ferne zuschaltete, bot die Gala mehr als nur

Unterhaltung. Sie präsentiert eine lebendige Erzählung einer Zivilisation, die

ihr Erbe schätzt, Innovation begrüßt und ihre Festlichkeit mit der Welt teilt.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier:

https://news.cgtn.com/news/2026-02-16/2026-Spring-Festival-Gala-A-spiritual-

feast-for-the-Chinese-people-1KOo6b5HcIg/p.html

