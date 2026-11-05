GNW-News: CGTN: Global Mayors Dialogue bekräftigt Chinas Bekenntnis zur Öffnung

^Hafen Ningbo-Zhoushan. /CMG

PEKING, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der Hafenstadt Ningbo wurde am

Dienstag die Hauptveranstaltung des Global Mayors Dialogue 2026 · Ningbo

eröffnet. Dazu kamen Vertreter aus 15 Ländern und 20 internationalen Städten

zusammen. Unter dem Motto?Offenheit und Vernetzung für gemeinsame Chancen"

brachte die Veranstaltung 14 Kooperationsvereinbarungen sowie den?Ningbo-

Konsens für kooperative Entwicklung" hervor. Damit wurde die Rolle der Städte

als Motoren eines offenen Handels und des gegenseitigen Nutzens unterstrichen.

Die unterzeichneten Kooperationsprojekte umfassen Städtepartnerschaften und den

Austausch zwischen Partnerstädten, Handel und Investitionen sowie Wissenschaft,

Bildung, Kultur und Tourismus.?Die Öffnung einer Stadt bedeutet nicht, dass sie

sich einseitig nach außen orientiert. Vielmehr geht es darum, sich wechselseitig

in globale Industrie- und Innovationsketten einzubinden", erklärt Shen Mingquan,

Bürgermeister von Ningbo.

Als eine der ersten chinesischen Küstenstädte, die sich dem Ausland öffneten,

unterhält Ningbo heute Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu mehr als 220

Ländern und Regionen weltweit.

Diese globale Vernetzung zeigt bereits deutliche Ergebnisse. 2024 reiste eine

Delegation aus Ningbo nach Ägypten, um Gespräche mit den Verantwortlichen des

Suezkanals zu führen. Im selben Jahr investierte das in Ningbo ansässige

Unternehmen Dashun Fur 40 Millionen US-Dollar in die Wirtschaftliche Sonderzone

am Suezkanal. Die Zusammenarbeit erstreckt sich inzwischen über die

traditionelle Textilbranche hinaus auch auf die moderne Logistik. Produkte wie

Milchpulver aus Neuseeland und Datteln aus Marokko sind bei den Einwohnern

Ningbos beliebt. Die Malediven zählen zudem zu den zehn beliebtesten

Auslandsreisezielen der Stadtbevölkerung.

China ist nach wie vor der weltweit größte Warenexporteur und zugleich der

zweitgrößte Importeur. Für mehr als 150 Länder und Regionen ist das Land ein

wichtiger Handelspartner. Nach Angaben der Zollbehörden belief sich Chinas

Warenhandel im Jahr 2025 auf 45,47 Billionen Yuan (6,51 Billionen US-Dollar),

ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen 26,99 Billionen

Yuan (4,06 Billionen US-Dollar) auf Exporte und 18,48 Billionen Yuan (2,78

Billionen US-Dollar) auf Importe.

Der Handel mit Partnern der Seidenstraßeninitiative machte 51,9 Prozent des

gesamten chinesischen Außenhandels aus. Diese Zahlen verdeutlichen eine

grundlegende Tatsache: Chinas Entwicklung braucht die Welt und die Welt braucht

China, um den globalen Wohlstand zu fördern.

Ein wiederkehrendes Thema des Dialogs in Ningbo war die Entscheidung zwischen

?Mauern errichten" und?Brücken bauen". Bei der Veranstaltung am Dienstag

berichtete Wayne Brown, Bürgermeister von Auckland, wie sich die Stadt als Tor

zum Südpazifik von der geografischen Entfernung nicht abhalten lässt, Offenheit

und internationale Vernetzung zu fördern. Karimi Said, Bürgermeister der

marokkanischen Stadt Errachidia, verwies auf den Oasenanbau und Datteln als

Verbindungselemente zu den globalen Märkten.

Auch der kulturelle Austausch nahm bei der Veranstaltung einen wichtigen

Stellenwert ein: Zu den präsentierten Objekten gehörten ein Kupferdokument aus

dem Laamu-Atoll auf den Malediven, ein Skarabäus aus Suez und Norman-Bonbons aus

dem französischen Saint-Étienne. Dass diese kulturellen Zeugnisse

gleichberechtigt neben Handelsverträgen standen, spiegelte die besondere

Bedeutung wider, die der Konsens den zwischenmenschlichen Beziehungen und dem

Austausch zwischen den Menschen beimisst.

Mit dem Ningbo-Konsens verpflichten sich die Teilnehmer zu einer vertieften

industriellen Zusammenarbeit, offenem Handel und einem intensiveren Austausch

zwischen den Menschen. Der Konsens steht im Einklang mit dem Leitbild einer

Schicksalsgemeinschaft der Menschheit. Er setzt sich für eine Welt ein, in der

Städte einander auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und einer

Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil unterstützen.

Indem die 20 Städte Häfen, Lieferketten und Menschen miteinander verbinden -

persönlich ebenso wie über digitale Plattformen -, sendeten sie eine klare

Botschaft: Offenheit und Vernetzung statt Abschottung sind nach wie vor der

sicherste Weg zu gemeinsamen Chancen.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-03/Global-Mayors-Dialogue-reaffirms-China-s-

commitment-to-openness-1RM72ClE0rC/p.html

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9b55509-b530-40f7-

a369-86eb58be1196

CGTN Digital

cgtn@cgtn.comÂ°