04.02.2026 06:56:38
GNW-News: CGTN: Mehr als nur eine Reise - wie die Reisewelle zum Frühlingsfest ein China im Wandel widerspiegelt
^Die Reisewelle zum Frühlingsfest 2026 beginnt am 2. Februar und wird über einen
Zeitraum von 40 Tagen bis zum 13. März andauern. Im Vorfeld dieser alljährlichen
Reisewelle hat CGTN in einem aktuellen Hintergrundbericht aufgezeigt, dass
dieses Ereignis längst kein rein logistisches Phänomen mehr ist, sondern
vielmehr eine einzigartige Perspektive auf die gesellschaftliche Transformation
der Volksrepublik bietet.
PEKING, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Schein der Flutlichter einer
Wartungshalle in Nanchang in der ostchinesischen Provinz Jiangxi stehen silberne
Hochgeschwindigkeitszüge in Reih und Glied. Aus der Luft betrachtet erinnert die
Szenerie an eine Flotte landgestützter Flugzeugträger, die nur auf ihr
Startsignal warten.
Dies ist einer der vielen Ausgangspunkte in ganz China für die größte Reisewelle
der Welt: Chunyun. Pünktlich um Mitternacht fiel am 2. Februar der offizielle
Startschuss für den 40-tägigen Reiseansturm zum chinesischen Frühlingsfest, dem
bedeutendsten Feiertag des Landes.
Die Prognosen für die diesjährige Chunyun sprengen alle bisherigen Dimensionen.
Die Behörden rechnen mit einer Rekordzahl von 9,5 Milliarden interregionalen
Reisen im 40-tägigen Zeitraum bis zum 13. März.
Begünstigt durch eine neuntägige Ferienperiode - die längste der jüngeren
Vergangenheit - ist der Ansturm 2026 nicht nur eine logistische Meisterleistung,
sondern auch ein anschauliches Beispiel für den gesellschaftlichen Wandel in
China.
Resilienz der chinesischen Logistik
Wie in jedem Jahr erweist sich die Chunyun auch 2026 als logistisches
Großereignis. Behörden gehen davon aus, dass die individuelle Anreise mit dem
Auto mit rund 80 Prozent aller Fahrten die dominierende Transportart bleibt.
Gleichzeitig werden im Schienen- und Flugverkehr historische Höchststände von
540 Millionen bzw. 95 Millionen Passagieren erwartet.
Hinter diesen Zahlen steht eine ausgefeilte, mehrstufige Infrastruktur. Um den
Anstieg bei Elektrofahrzeugen zu bewältigen, hat das Verkehrsministerium das
Ladenetz entlang der Autobahnen auf 71.500 Ladepunkte erweitert. Über ein
spezielles Mini-Programm können Reisende die Verfügbarkeit von Ladesäulen in
Echtzeit verfolgen, während zu Stoßzeiten mobile Notfall-Ladeeinheiten
bereitstehen.
Parallel dazu bietet Chinas Eisenbahnsystem - mit einem Hochgeschwindigkeitsnetz
von über 50.000 Kilometern - moderne Ticketingsysteme und eine umfassende
Infrastruktur, um reibungslose Reisen mit hoher Kapazität zu gewährleisten.
Sicherheit bleibt oberste Priorität. Angesichts drohender Kaltfronten mit Schnee
und Eis im Norden und Zentrum des Landes halten die chinesische Wetterbehörde
und die Notfalldienste Enteisungsgeräte und spezialisierte Rettungsteams in
Bereitschaft. Hochtechnologie wie Drohnen und Hubschrauber steht für einen
schnellen Einsatz bereit. Offiziell heißt es, die Koordinierung der Chunyun sei
eine groß angelegte Operation, an der mehr als 20 Regierungsstellen beteiligt
sind.
Herzlicher Service
Mit einem verstärkten Fokus auf den Passagierkomfort bietet die diesjährige
Reisewelle mehr?herzliche Services", die auf die vielfältigen Bedürfnisse von
Millionen Menschen zugeschnitten sind und die massive Reisewelle in ein
persönlicheres Erlebnis verwandeln.
Ein zentrales Highlight ist die Ausweitung der sogenannten?Ruhewagen". Diese
Wagen sind inzwischen in mehr als 8.000 Hochgeschwindigkeitszügen verfügbar und
bieten einen Rückzugsort für Reisende, die eine ruhige Fahrt wünschen. Die
Durchsagelautstärke ist dort auf 40 Prozent begrenzt, und das Personal bietet
einen?geräuscharmen Service" - zurückhaltende Unterstützung anstelle lauter
Durchsagen. Das Personal bietet zudem kostenlose Einweg-Ohrstöpsel und
Spaßpakete mit Bilderbüchern an, um kleine Kinder zu unterhalten und zu
beruhigen.
An großen Flughäfen und Bahnhöfen wird versucht, die digitale Kluft zu
schließen. Im Mittelpunkt stehen dabei die?Silver Hair"-Services, die Senioren
ein Reisen in Würde und Unbeschwertheit ermöglichen. Am Flughafen Shijiazhuang
etwa genießen Reisende ab 80 Jahren Vorrang beim Check-in und Boarding.
Auch für Familien, einschließlich ihrer vierbeinigen Mitglieder, wird das Reisen
immer inklusiver. In der zentralchinesischen Provinz Henan wurde der?Pet Rail"-
Service von einem auf vier Bahnhöfe ausgeweitet, sodass Reisende über die App
12306 spezielle Transportkisten buchen können.
Das chinesische Neujahrsfest
Die gewaltige Reisebewegung während der Chunyun ist eine kollektive Heimkehr,
die im Frühlingsfest gipfelt, das auch als chinesisches Neujahrsfest bekannt ist
und in diesem Jahr auf den 17. Februar fällt. Das tief in der chinesischen
Kultur verwurzelte Fest wird in vielfältigen Formen gefeiert; es markiert den
ersten Tag des Mondkalenders und symbolisiert Erneuerung sowie familiäre
Einheit. Es trägt eine universelle Resonanz von Hoffnung und dem Streben nach
einem besseren Leben in sich.
Die wichtigsten Bräuche - Familienzusammenkünfte, rote Dekorationen als Symbol
für Wohlstand, Glückswünsche, festliche Familienmahlzeiten und die Herstellung
traditioneller Handwerksprodukte wie Laternen - faszinieren Kulturliebhaber
weltweit durch ihre ganz eigene Art, das neue Jahr willkommen zu heißen.
Die?Frühlingsfest-Gala", eine jährliche Fernsehsendung, die von der China Media
Group live ausgestrahlt und von Milliarden von Zuschauern weltweit verfolgt
wird, ist jedes Jahr der Inbegriff der kulturellen Anziehungskraft Chinas. Nach
Abschluss von drei Probevorführungen wird die Gala 2026 in einer festlichen und
erhebenden Atmosphäre weiter Gestalt annehmen und Chinas Dynamik in einer neuen
Ära anschaulich widerspiegeln.
Am chinesischen Neujahrsabend präsentierte CGTN zudem sein Live-
Flaggschiffprogramm?Super Night". Das Programm bot einen begleitenden Kommentar
zur CMG-Frühlingsfest-Gala in fünf Sprachen - Englisch, Spanisch, Französisch,
Arabisch und Russisch - sowie eine Reihe von Originalbeiträgen. Mit diesen
Beiträgen wurden Aspekte der chinesischen Kultur, die das ausländische Publikum
in ihren Bann ziehen, anschaulich dargestellt, darunter die Bräuche des
Frühlingsfestes, das immaterielle Kulturerbe und die traditionelle Oper. So
konnten Zuschauer in aller Welt das Wesen der chinesischen Kultur besser
erfassen und eine emotionale Verbindung aufbauen.
Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier:
https://news.cgtn.com/news/2026-02-01/More-than-a-journey-How-chunyun-travel-
rush-reflects-a-changing-China-1KptvLAeFPi/p.html
