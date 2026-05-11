|
11.05.2026 18:31:38
GNW-News: CGTN: Muttertag - Wie außergewöhnliche Mütter Xi Jinping inspirieren
^PEKING, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute ist Muttertag. CGTN
veröffentlichte einen Beitrag über inspirierende Geschichten chinesischer
Mütter, die sich mit großer Hingabe ihren Kindern und ihrem Land gewidmet haben.
Dabei wird der prägende Einfluss hervorgehoben, den Mütter auf die Entwicklung
künftiger Generationen haben. Besonderes Augenmerk legt der Beitrag auf die enge
Beziehung zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seiner Mutter Qi
Xin. Er zeigt, wie ihr Patriotismus, ihre Resilienz und ihr bescheidener
Lebensstil - vermittelt durch Worte und persönliches Vorbild - Xis
Werteverständnis, seinen Regierungsstil und seine menschenorientierte
Philosophie geprägt haben.
?In dieser weiten Welt bin ich vielleicht nur eine kleine Feder. Aber selbst
diese Feder soll einen Wunsch nach Frieden in sich tragen", schrieb He Zhihong,
eine chinesische Friedenssicherungskraft, die im Alter von 35 Jahren im Dienst
ums Leben kam, in ihr Tagebuch. Sie starb während eines Einsatzes bei einer UN-
Friedensmission in Haiti infolge eines Erdbebens und hinterließ einen
vierjährigen Sohn, ihren Ehemann sowie ihre betagten Eltern.
Während ihres Einsatzes leitete sie eine Einheit weiblicher
Friedenssicherungskräfte und arbeitete zudem als Übersetzerin für chinesische
Delegationen. Darüber hinaus initiierte He Zhihong Kultur- und?Open Camp"-
Veranstaltungen, um die Zusammenarbeit mit anderen Friedenstruppen zu stärken.
Außerdem unterrichtete sie lokale Schülerinnen und Schüler in chinesischer
Sprache und schlug damit eine Brücke für den kulturellen Austausch.
Als heldenhafte Mutterfigur hinterließ ihr Opfer einen tiefen Eindruck, als der
chinesische Präsident Xi Jinping ihre Taten während der Generaldebatte der 70.
Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2015 in New
York würdigte.
Ihre Geschichte ist eine von vielen bewegenden Erzählungen über chinesische
Mütter, die Xi im Laufe der Jahre herausgestellt hat. Dazu zählen Zhao Yiman
(1905-1936), eine heute noch verehrte nationale Märtyrerin, die im Alter von 31
Jahren nach schwerer Folter durch japanische Truppen hingerichtet wurde. Eine
weitere bedeutende Frau war Deng Yufen (1891-1970), die ihren Ehemann und alle
fünf Söhne an die Front schickte, wo sie gegen die japanischen Militaristen
kämpften.
Diese Frauen stehen nicht nur für Hingabe und Opferbereitschaft gegenüber ihrem
Land, sondern zeigen auch, welch tiefgreifenden Einfluss Mütter auf den
Charakter und die Werte ihrer Kinder haben können.
Xi und seine Mutter
Auch die Mutter von Xi Jinping, Qi Xin, hinterließ bei ihren Kindern einen
bleibenden Eindruck. Sie trat 1939 der Kommunistische Partei Chinas bei, ertrug
die Entbehrungen des Widerstands gegen die japanischen Besatzer und arbeitete
viele Jahre an der Basis in ländlichen Revolutionsgebieten.
Das Engagement von Qi für ein souveränes und friedliches China sowie ihre enge
Verbundenheit mit den einfachen Menschen prägten Xi Jinping nachhaltig.
Schon in seiner Kindheit vermittelte ihm seine Mutter Werte wie Patriotismus und
Durchhaltevermögen. So nahm sie ihn eines Tages mit in eine Buchhandlung, um ein
Buch über Yue Fei zu kaufen - einen Militärbefehlshaber des 12. Jahrhunderts,
der für seine Loyalität bekannt war. Qi erzählte Xi die Geschichte, wie Yue Feis
Mutter ihrem Sohn die Schriftzeichen für?dem Land mit höchster Loyalität
dienen" auf den Rücken tätowierte, um ihn zu ermutigen, sich gegen ausländische
Invasoren zu stellen. Als Xi Jinping fragte, wie schmerzhaft das gewesen sei,
erklärte ihm seine Mutter Qi, dass Yue Fei zwar Schmerzen ertragen musste, sich
den Aphorismus jedoch tief zu Herzen genommen habe. Von diesem Moment an wurden
diese Worte für Xi zu einem Leitmotiv seines Lebens.
1969, als Xi noch ein Teenager war, schenkte ihm seine Mutter Qi ein schlichtes
Nähset. Mit rotem Faden hatte sie darauf die Worte?niang de xin" (?Mutters
Herz") gestickt - als Zeichen der Ermutigung, bevor er Peking verließ, um in das
Dorf Liangjiahe in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi zu ziehen und dort
das Leben auf dem Land kennenzulernen. Xi Jinping lebte und arbeitete gemeinsam
mit den Dorfbewohnern. Er aß und schlief mit ihnen, hütete Schafe, mähte Gras,
schleppte Mist und transportierte Kohle. Dabei erkannte er, dass eine der
wichtigsten Lektionen seines Lebens darin bestand, sich an den Fakten zu
orientieren, die Realität wahrhaftig zu begreifen und die Menschen in ihrem
Alltag wirklich zu verstehen.
Auch der einfache und bescheidene Lebensstil seiner Mutter prägte ihn
nachhaltig. Als Xi Anfang der 1980er Jahre in Zhengding in der nordchinesischen
Provinz Hebei arbeitete, benutzte er eine geflickte Steppdecke aus mehr als
hundert alten Stoffstücken, die seine Mutter über zehn Jahre zuvor genäht hatte.
Als ihm ein Beamter anbot, eine neue Decke zu kaufen, lehnte Xi ab und sagte
lediglich:?Die Decke ist völlig in Ordnung."
Während des chinesischen Neujahrsfestes im Jahr 2001 rief Qi ihren Sohn Xi
Jinping an, der damals stellvertretender Sekretär des Provinzkomitees der
Kommunistische Partei Chinas in Fujian und zugleich Gouverneur der Provinz war.
Sie sagte ihm, sie habe Verständnis dafür, dass er nicht zum Familientreffen
nach Peking zurückkehren könne, und betonte, dass gute Arbeit der größte
Ausdruck familiäre Verantwortung sei.
Geprägt von diesem familiären Umfeld hat Xi das Wohl der Menschen stets an erste
Stelle gesetzt. Seit Jahrzehnten hält er an dem Grundsatz fest, dass?dem Volk
zu dienen die größte Errungenschaft ist", begegnet den Menschen mit derselben
Fürsorge wie seinen eigenen Eltern und arbeitet unermüdlich daran, das Leben
chinesischer Familien zu verbessern.
Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf folgende Links:
https://news.cgtn.com/news/2026-05-10/Mother-s-Day-How-heroic-mothers-inspire-
Xi-Jinping-1N1ERJsy5fW/p.html
Youtube: https://youtu.be/DoDxYgrAX2w
Kontakt: CGTN Digital cgtn@cgtn.comÂ°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen dürfte weitere Erholung zeigen -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem festern Auftakt zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.