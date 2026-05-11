GNW-News: CGTN: Muttertag - Wie außergewöhnliche Mütter Xi Jinping inspirieren

^PEKING, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute ist Muttertag. CGTN

veröffentlichte einen Beitrag über inspirierende Geschichten chinesischer

Mütter, die sich mit großer Hingabe ihren Kindern und ihrem Land gewidmet haben.

Dabei wird der prägende Einfluss hervorgehoben, den Mütter auf die Entwicklung

künftiger Generationen haben. Besonderes Augenmerk legt der Beitrag auf die enge

Beziehung zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seiner Mutter Qi

Xin. Er zeigt, wie ihr Patriotismus, ihre Resilienz und ihr bescheidener

Lebensstil - vermittelt durch Worte und persönliches Vorbild - Xis

Werteverständnis, seinen Regierungsstil und seine menschenorientierte

Philosophie geprägt haben.

?In dieser weiten Welt bin ich vielleicht nur eine kleine Feder. Aber selbst

diese Feder soll einen Wunsch nach Frieden in sich tragen", schrieb He Zhihong,

eine chinesische Friedenssicherungskraft, die im Alter von 35 Jahren im Dienst

ums Leben kam, in ihr Tagebuch. Sie starb während eines Einsatzes bei einer UN-

Friedensmission in Haiti infolge eines Erdbebens und hinterließ einen

vierjährigen Sohn, ihren Ehemann sowie ihre betagten Eltern.

Während ihres Einsatzes leitete sie eine Einheit weiblicher

Friedenssicherungskräfte und arbeitete zudem als Übersetzerin für chinesische

Delegationen. Darüber hinaus initiierte He Zhihong Kultur- und?Open Camp"-

Veranstaltungen, um die Zusammenarbeit mit anderen Friedenstruppen zu stärken.

Außerdem unterrichtete sie lokale Schülerinnen und Schüler in chinesischer

Sprache und schlug damit eine Brücke für den kulturellen Austausch.

Als heldenhafte Mutterfigur hinterließ ihr Opfer einen tiefen Eindruck, als der

chinesische Präsident Xi Jinping ihre Taten während der Generaldebatte der 70.

Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2015 in New

York würdigte.

Ihre Geschichte ist eine von vielen bewegenden Erzählungen über chinesische

Mütter, die Xi im Laufe der Jahre herausgestellt hat. Dazu zählen Zhao Yiman

(1905-1936), eine heute noch verehrte nationale Märtyrerin, die im Alter von 31

Jahren nach schwerer Folter durch japanische Truppen hingerichtet wurde. Eine

weitere bedeutende Frau war Deng Yufen (1891-1970), die ihren Ehemann und alle

fünf Söhne an die Front schickte, wo sie gegen die japanischen Militaristen

kämpften.

Diese Frauen stehen nicht nur für Hingabe und Opferbereitschaft gegenüber ihrem

Land, sondern zeigen auch, welch tiefgreifenden Einfluss Mütter auf den

Charakter und die Werte ihrer Kinder haben können.

Xi und seine Mutter

Auch die Mutter von Xi Jinping, Qi Xin, hinterließ bei ihren Kindern einen

bleibenden Eindruck. Sie trat 1939 der Kommunistische Partei Chinas bei, ertrug

die Entbehrungen des Widerstands gegen die japanischen Besatzer und arbeitete

viele Jahre an der Basis in ländlichen Revolutionsgebieten.

Das Engagement von Qi für ein souveränes und friedliches China sowie ihre enge

Verbundenheit mit den einfachen Menschen prägten Xi Jinping nachhaltig.

Schon in seiner Kindheit vermittelte ihm seine Mutter Werte wie Patriotismus und

Durchhaltevermögen. So nahm sie ihn eines Tages mit in eine Buchhandlung, um ein

Buch über Yue Fei zu kaufen - einen Militärbefehlshaber des 12. Jahrhunderts,

der für seine Loyalität bekannt war. Qi erzählte Xi die Geschichte, wie Yue Feis

Mutter ihrem Sohn die Schriftzeichen für?dem Land mit höchster Loyalität

dienen" auf den Rücken tätowierte, um ihn zu ermutigen, sich gegen ausländische

Invasoren zu stellen. Als Xi Jinping fragte, wie schmerzhaft das gewesen sei,

erklärte ihm seine Mutter Qi, dass Yue Fei zwar Schmerzen ertragen musste, sich

den Aphorismus jedoch tief zu Herzen genommen habe. Von diesem Moment an wurden

diese Worte für Xi zu einem Leitmotiv seines Lebens.

1969, als Xi noch ein Teenager war, schenkte ihm seine Mutter Qi ein schlichtes

Nähset. Mit rotem Faden hatte sie darauf die Worte?niang de xin" (?Mutters

Herz") gestickt - als Zeichen der Ermutigung, bevor er Peking verließ, um in das

Dorf Liangjiahe in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi zu ziehen und dort

das Leben auf dem Land kennenzulernen. Xi Jinping lebte und arbeitete gemeinsam

mit den Dorfbewohnern. Er aß und schlief mit ihnen, hütete Schafe, mähte Gras,

schleppte Mist und transportierte Kohle. Dabei erkannte er, dass eine der

wichtigsten Lektionen seines Lebens darin bestand, sich an den Fakten zu

orientieren, die Realität wahrhaftig zu begreifen und die Menschen in ihrem

Alltag wirklich zu verstehen.

Auch der einfache und bescheidene Lebensstil seiner Mutter prägte ihn

nachhaltig. Als Xi Anfang der 1980er Jahre in Zhengding in der nordchinesischen

Provinz Hebei arbeitete, benutzte er eine geflickte Steppdecke aus mehr als

hundert alten Stoffstücken, die seine Mutter über zehn Jahre zuvor genäht hatte.

Als ihm ein Beamter anbot, eine neue Decke zu kaufen, lehnte Xi ab und sagte

lediglich:?Die Decke ist völlig in Ordnung."

Während des chinesischen Neujahrsfestes im Jahr 2001 rief Qi ihren Sohn Xi

Jinping an, der damals stellvertretender Sekretär des Provinzkomitees der

Kommunistische Partei Chinas in Fujian und zugleich Gouverneur der Provinz war.

Sie sagte ihm, sie habe Verständnis dafür, dass er nicht zum Familientreffen

nach Peking zurückkehren könne, und betonte, dass gute Arbeit der größte

Ausdruck familiäre Verantwortung sei.

Geprägt von diesem familiären Umfeld hat Xi das Wohl der Menschen stets an erste

Stelle gesetzt. Seit Jahrzehnten hält er an dem Grundsatz fest, dass?dem Volk

zu dienen die größte Errungenschaft ist", begegnet den Menschen mit derselben

Fürsorge wie seinen eigenen Eltern und arbeitet unermüdlich daran, das Leben

chinesischer Familien zu verbessern.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf folgende Links:

https://news.cgtn.com/news/2026-05-10/Mother-s-Day-How-heroic-mothers-inspire-

Xi-Jinping-1N1ERJsy5fW/p.html

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