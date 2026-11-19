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19.11.2026 22:04:38
GNW-News: CGTN: So erschließt China neue Möglichkeiten für den Aufbau einer asiatisch-pazifischen Community
^CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem Chinas erneuter Aufruf zum Ausbau der
Möglichkeiten für einen gemeinsamen Wohlstand im Asien-Pazifik-Raum
hervorgehoben wurde. Der Artikel untersucht zudem, wie Chinas eigene Entwicklung
eine Reihe von Chancen für das Wirtschaftswachstum sowohl in als auch außerhalb
der Region eröffnet.
SHENZHEN, China, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für Martin Chu, Mitbegründer
eines Start-ups im Bereich grüner Technologien, ist die Guangdong-Hong Kong-
Macao Greater Bay Area nicht nur ein geografischer Cluster, sondern ein
integriertes Innovations- und Industrienetzwerk.
Die Präsenz seines Unternehmens in drei Städten, mit etwa der Hälfte seines
Teams in Shenzhen und der anderen Hälfte in Hongkong sowie der Produktion in
Guangzhou, bietet einen kleinen Einblick in das umfassendere
Innovationsökosystem, das sich derzeit in der Greater Bay Area entwickelt.
Auf globaler Ebene belegte der Innovationscluster Shenzhen-Hongkong-Guangzhou
laut dem Ranking 2026 der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) zum
zweiten Mal in Folge den ersten Platz unter den Innovationsclustern weltweit.
Die zunehmende Bedeutung von Buchtenregionen, von denen es im Asien-Pazifik-Raum
die weltweit größte Konzentration gibt, wurde am Mittwoch deutlich, als der
chinesische Präsident Xi Jinping angekündigt hat, dass China die Gründung einer
Weltvereinigung für wirtschaftliche Zusammenarbeit der Buchtenregionen
unterstützt.
Damit sollen der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Metropolregionen
weltweit vertieft und neue Wege für eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit
im Asien-Pazifik-Raum erschlossen werden, erklärte Xi in einer Grundsatzrede
anlässlich der Eröffnungszeremonie des CEO-Gipfels der Asiatisch-Pazifischen
Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) 2026 in Shenzhen.
Er rief dazu auf, gemeinsam den Herausforderungen der Entwicklung durch Öffnung
zu begegnen, durch Innovation Wachstumsimpulse zu setzen und durch
Zusammenarbeit Wohlstand für alle anzustreben.
Eine asiatisch-pazifische Community
Der Asien-Pazifik-Raum ist dank jahrzehntelangem Wachstum in den Bereichen
Handel, Investitionen, industrielle Integration und grenzüberschreitende
Vernetzung zu einem wichtigen Motor des globalen Wachstums geworden. Die 21
APEC-Mitgliedsländer, in denen etwa 40 % der Weltbevölkerung leben, machen fast
50 % des gesamten internationalen Handels und mehr als 60 % des globalen BIP
aus.
In seinem im vergangenen Monat veröffentlichten regionalen Wirtschaftsausblick
nannte der Internationale Währungsfonds drei wesentliche Faktoren, die die
Wirtschaft im Asien-Pazifik-Raum prägen: den durch den Konflikt im Nahen Osten
ausgelösten Energieschock, den durch künstliche Intelligenz angetriebenen
Technologieboom und die anhaltende Neuausrichtung des Handels infolge
handelspolitischer Schocks.
?Was passiert gerade in der Welt? Was sollen wir im Asien-Pazifik-Raum tun?
Sollen wir Türen öffnen oder schließen, zusammenarbeiten oder gegeneinander
vorgehen, uns an Veränderungen anpassen oder an alten Gewohnheiten festhalten?",
fragte Xi beim Gipfeltreffen am Mittwoch. Er bezeichnete diese als?schwierige
Fragen unserer Zeit, auf die wir eine Antwort finden müssen".
Für die Schaffung von Wohlstand für alle im Asien-Pazifik-Raum forderte er
gemeinsame Anstrengungen zur Wahrung von Frieden und Stabilität, zum Aufbau von
Brücken der Öffnung und Zusammenarbeit, zur Förderung von Innovationen als
Wachstumsmotor sowie zur Erweiterung der Möglichkeiten für einen gegenseitigen
Nutzen und Win-Win-Ergebnisse.
Als Beleg für den wachsenden Einfluss der Region auf die globale
Innovationslandschaft wurden in der WIPO-Rangliste 2026 alle sieben weltweit
führenden Innovationscluster in APEC-Ländern verzeichnet, die sich über Ostasien
und die USA erstrecken.
Xi verwies auf die Vorreiterrolle der APEC im Bereich Innovation und forderte
verstärkte Anstrengungen zum Aufbau von Partnerschaften in den Bereichen
Wissenschaft, Technologie und Innovation, zur Vertiefung der Zusammenarbeit in
der digitalen Wirtschaft und im KI-Bereich sowie zur Förderung des Übergangs zu
einer grünen und kohlenstoffarmen Wirtschaft.
?Auf diese Weise können wir unsere Stärken im Bereich der Innovation in
Wachstumsmotoren umwandeln und dem Wirtschaftswachstum im Asien-Pazifik-Raum
starke Impulse verleihen", betonte er.
Eine Liste mit Möglichkeiten
Die APEC-Treffen in Shenzhen finden nur wenige Tage nach dem Abschluss der
neunten China International Import Expo (CIIE) statt, der weltweit ersten
Importmesse auf nationaler Ebene. Die auf der Messe geplanten Einjahresgeschäfte
erreichten einen Rekordwert von 85,45 Milliarden USD, was einem Anstieg von 2,3
% gegenüber der letzten Messe entspricht.
In seiner Ansprache vor den Wirtschaftsführern am Mittwoch führte Xi die CIIE
als konkretes Beispiel für den riesigen offenen Markt Chinas - mittlerweile der
zweitgrößte der Welt - als Quelle neuer Chancen an.
?Von Fahrzeugen mit neuen Antriebstechnologien bis hin zu Smart Homes, von der
Silver Economy bis hin zum Eis- und Schneetourismus - jeder neue
Wachstumsbereich eröffnet Unternehmen auf der ganzen Welt neue Chancen", führte
er aus.
Xi erklärte, China werde der globalen Wirtschaft zudem einen vielversprechenden
Standort für die Entwicklung und ein Umfeld bieten, das eine sich gegenseitig
verstärkende Zusammenarbeit ermögliche.
Das APEC-?China-Jahr" 2026 fällt mit dem Beginn des 15. Fünfjahresplans
(2026-2030) Chinas für wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie mit dem
25. Jahrestag des Beitritts Chinas zur Welthandelsorganisation (WTO) zusammen.
Die Weltbank betonte im Juli, dass China nun den Fokus auf eine neue Phase des
qualitativ hochwertigen und produktivitätsorientierten Wachstums legt. In den
ersten drei Quartalen des Jahres stieg das BIP Chinas gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 4,6 %, während der Handel mit anderen APEC-Ländern um 23,9
% auf 24,07 Billionen Yuan (3,6 Billionen USD) zunahm.
Mit dem Verweis darauf, dass der 15. Fünfjahresplan einen guten Start
verzeichnet habe, erklärte Xi, dieser sei nicht nur ein Leitfaden für die
Entwicklung Chinas, sondern biete auch eine Reihe von Möglichkeiten zur
Förderung des Wirtschaftswachstums im Asien-Pazifik-Raum und weltweit.
Außerdem stellte Xi klar, dass China seine Verpflichtungen gegenüber der WTO in
den vergangenen 25 Jahren vollständig erfüllt habe. Er betonte, China habe sich
gegen Unilateralismus und Protektionismus gewehrt und sei weiterhin einem echten
Multilateralismus, der Wahrung des multilateralen Handelssystems und der WTO-
Regeln sowie der Förderung der WTO-Reform verpflichtet.
?Unabhängig von der weiteren Entwicklung der internationalen Lage wird China
unbeirrt an seinem Streben nach einer Win-Win-Zusammenarbeit mit allen anderen
Ländern festhalten."
https://news.cgtn.com/news/2026-11-18/How-China-is-creating-new-opportunities-
for-an-Asia-Pacific-community-1SaEt6x1CO4/p.html
Kontakt: CGTN
E-Mail: jiang.simin@cgtn.comÂ°
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