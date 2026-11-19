^CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem Chinas erneuter Aufruf zum Ausbau der

Möglichkeiten für einen gemeinsamen Wohlstand im Asien-Pazifik-Raum

hervorgehoben wurde. Der Artikel untersucht zudem, wie Chinas eigene Entwicklung

eine Reihe von Chancen für das Wirtschaftswachstum sowohl in als auch außerhalb

der Region eröffnet.

SHENZHEN, China, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für Martin Chu, Mitbegründer

eines Start-ups im Bereich grüner Technologien, ist die Guangdong-Hong Kong-

Macao Greater Bay Area nicht nur ein geografischer Cluster, sondern ein

integriertes Innovations- und Industrienetzwerk.

Die Präsenz seines Unternehmens in drei Städten, mit etwa der Hälfte seines

Teams in Shenzhen und der anderen Hälfte in Hongkong sowie der Produktion in

Guangzhou, bietet einen kleinen Einblick in das umfassendere

Innovationsökosystem, das sich derzeit in der Greater Bay Area entwickelt.

Auf globaler Ebene belegte der Innovationscluster Shenzhen-Hongkong-Guangzhou

laut dem Ranking 2026 der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) zum

zweiten Mal in Folge den ersten Platz unter den Innovationsclustern weltweit.

Die zunehmende Bedeutung von Buchtenregionen, von denen es im Asien-Pazifik-Raum

die weltweit größte Konzentration gibt, wurde am Mittwoch deutlich, als der

chinesische Präsident Xi Jinping angekündigt hat, dass China die Gründung einer

Weltvereinigung für wirtschaftliche Zusammenarbeit der Buchtenregionen

unterstützt.

Damit sollen der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Metropolregionen

weltweit vertieft und neue Wege für eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit

im Asien-Pazifik-Raum erschlossen werden, erklärte Xi in einer Grundsatzrede

anlässlich der Eröffnungszeremonie des CEO-Gipfels der Asiatisch-Pazifischen

Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) 2026 in Shenzhen.

Er rief dazu auf, gemeinsam den Herausforderungen der Entwicklung durch Öffnung

zu begegnen, durch Innovation Wachstumsimpulse zu setzen und durch

Zusammenarbeit Wohlstand für alle anzustreben.

Eine asiatisch-pazifische Community

Der Asien-Pazifik-Raum ist dank jahrzehntelangem Wachstum in den Bereichen

Handel, Investitionen, industrielle Integration und grenzüberschreitende

Vernetzung zu einem wichtigen Motor des globalen Wachstums geworden. Die 21

APEC-Mitgliedsländer, in denen etwa 40 % der Weltbevölkerung leben, machen fast

50 % des gesamten internationalen Handels und mehr als 60 % des globalen BIP

aus.

In seinem im vergangenen Monat veröffentlichten regionalen Wirtschaftsausblick

nannte der Internationale Währungsfonds drei wesentliche Faktoren, die die

Wirtschaft im Asien-Pazifik-Raum prägen: den durch den Konflikt im Nahen Osten

ausgelösten Energieschock, den durch künstliche Intelligenz angetriebenen

Technologieboom und die anhaltende Neuausrichtung des Handels infolge

handelspolitischer Schocks.

?Was passiert gerade in der Welt? Was sollen wir im Asien-Pazifik-Raum tun?

Sollen wir Türen öffnen oder schließen, zusammenarbeiten oder gegeneinander

vorgehen, uns an Veränderungen anpassen oder an alten Gewohnheiten festhalten?",

fragte Xi beim Gipfeltreffen am Mittwoch. Er bezeichnete diese als?schwierige

Fragen unserer Zeit, auf die wir eine Antwort finden müssen".

Für die Schaffung von Wohlstand für alle im Asien-Pazifik-Raum forderte er

gemeinsame Anstrengungen zur Wahrung von Frieden und Stabilität, zum Aufbau von

Brücken der Öffnung und Zusammenarbeit, zur Förderung von Innovationen als

Wachstumsmotor sowie zur Erweiterung der Möglichkeiten für einen gegenseitigen

Nutzen und Win-Win-Ergebnisse.

Als Beleg für den wachsenden Einfluss der Region auf die globale

Innovationslandschaft wurden in der WIPO-Rangliste 2026 alle sieben weltweit

führenden Innovationscluster in APEC-Ländern verzeichnet, die sich über Ostasien

und die USA erstrecken.

Xi verwies auf die Vorreiterrolle der APEC im Bereich Innovation und forderte

verstärkte Anstrengungen zum Aufbau von Partnerschaften in den Bereichen

Wissenschaft, Technologie und Innovation, zur Vertiefung der Zusammenarbeit in

der digitalen Wirtschaft und im KI-Bereich sowie zur Förderung des Übergangs zu

einer grünen und kohlenstoffarmen Wirtschaft.

?Auf diese Weise können wir unsere Stärken im Bereich der Innovation in

Wachstumsmotoren umwandeln und dem Wirtschaftswachstum im Asien-Pazifik-Raum

starke Impulse verleihen", betonte er.

Eine Liste mit Möglichkeiten

Die APEC-Treffen in Shenzhen finden nur wenige Tage nach dem Abschluss der

neunten China International Import Expo (CIIE) statt, der weltweit ersten

Importmesse auf nationaler Ebene. Die auf der Messe geplanten Einjahresgeschäfte

erreichten einen Rekordwert von 85,45 Milliarden USD, was einem Anstieg von 2,3

% gegenüber der letzten Messe entspricht.

In seiner Ansprache vor den Wirtschaftsführern am Mittwoch führte Xi die CIIE

als konkretes Beispiel für den riesigen offenen Markt Chinas - mittlerweile der

zweitgrößte der Welt - als Quelle neuer Chancen an.

?Von Fahrzeugen mit neuen Antriebstechnologien bis hin zu Smart Homes, von der

Silver Economy bis hin zum Eis- und Schneetourismus - jeder neue

Wachstumsbereich eröffnet Unternehmen auf der ganzen Welt neue Chancen", führte

er aus.

Xi erklärte, China werde der globalen Wirtschaft zudem einen vielversprechenden

Standort für die Entwicklung und ein Umfeld bieten, das eine sich gegenseitig

verstärkende Zusammenarbeit ermögliche.

Das APEC-?China-Jahr" 2026 fällt mit dem Beginn des 15. Fünfjahresplans

(2026-2030) Chinas für wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie mit dem

25. Jahrestag des Beitritts Chinas zur Welthandelsorganisation (WTO) zusammen.

Die Weltbank betonte im Juli, dass China nun den Fokus auf eine neue Phase des

qualitativ hochwertigen und produktivitätsorientierten Wachstums legt. In den

ersten drei Quartalen des Jahres stieg das BIP Chinas gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 4,6 %, während der Handel mit anderen APEC-Ländern um 23,9

% auf 24,07 Billionen Yuan (3,6 Billionen USD) zunahm.

Mit dem Verweis darauf, dass der 15. Fünfjahresplan einen guten Start

verzeichnet habe, erklärte Xi, dieser sei nicht nur ein Leitfaden für die

Entwicklung Chinas, sondern biete auch eine Reihe von Möglichkeiten zur

Förderung des Wirtschaftswachstums im Asien-Pazifik-Raum und weltweit.

Außerdem stellte Xi klar, dass China seine Verpflichtungen gegenüber der WTO in

den vergangenen 25 Jahren vollständig erfüllt habe. Er betonte, China habe sich

gegen Unilateralismus und Protektionismus gewehrt und sei weiterhin einem echten

Multilateralismus, der Wahrung des multilateralen Handelssystems und der WTO-

Regeln sowie der Förderung der WTO-Reform verpflichtet.

?Unabhängig von der weiteren Entwicklung der internationalen Lage wird China

unbeirrt an seinem Streben nach einer Win-Win-Zusammenarbeit mit allen anderen

Ländern festhalten."

https://news.cgtn.com/news/2026-11-18/How-China-is-creating-new-opportunities-

for-an-Asia-Pacific-community-1SaEt6x1CO4/p.html

Kontakt: CGTN

E-Mail: jiang.simin@cgtn.comÂ°