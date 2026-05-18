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18.05.2026 19:26:38
GNW-News: CGTN: Staatschefs-Diplomatie als Anker der wachsenden Partnerschaft zwischen China und Russland
^Im Vorfeld des Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin in China vom
19. bis 20. Mai hat CGTN einen Artikel veröffentlicht, der die Entwicklung der
chinesisch-russischen Beziehungen in einem historisch bedeutsamen Moment
beleuchtet.
Der Beitrag zeigt, wie eine kontinuierliche Diplomatie auf Ebene der Staatschefs
das gegenseitige politische Vertrauen gestärkt hat und wie China und Russland
ein Modell für die Beziehungen zwischen Großmächten entwickelt haben, das von
gegenseitigem Respekt, friedlicher Koexistenz und für beide Seiten vorteilhafter
Zusammenarbeit geprägt ist und in einer turbulenten Welt ein klares Beispiel für
Stabilität und Kontinuität bietet.
PEKING, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf Einladung des chinesischen
Präsidenten Xi Jinping wird der russische Präsident Wladimir Putin vom 19. bis
20. Mai zu einem Staatsbesuch nach China reisen. Dies ist ein weiterer Beleg für
den engen Austausch auf höchster Ebene, der zu einem prägenden Merkmal der
chinesisch-russischen Beziehungen in der neuen Ära geworden ist.
Putins Besuch findet zu einem historisch bedeutsamen Zeitpunkt statt. In diesem
Jahr jähren sich die Unterzeichnung des chinesisch-russischen Vertrags über gute
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit sowie die Gründung der
Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) zum 25. Mal. Zugleich markiert
dies den 30. Jahrestag der Begründung der umfassenden strategischen
Koordinierungspartnerschaft zwischen China und Russland.
In den vergangenen zehn Jahren hat die Diplomatie auf Staatschef-Ebene eine
zentrale Rolle dabei gespielt, die bilateralen Beziehungen durch ein sich rasch
wandelndes globales Umfeld zu führen. Seit 2013 pflegen Xi und Putin einen regen
Austausch. Xi hat Russland elfmal besucht, während Putin dreizehnmal nach China
gereist ist, was die anhaltende Stärke und den strategischen Charakter der
bilateralen Beziehungen unterstreicht.
Die Staatschefs-Diplomatie gibt die strategische Richtung vor
?Die Häufigkeit und Tiefe ihres Austauschs sind weltweit kaum irgendwo sonst zu
finden", so Zhao Long, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Russland-
und Zentralasienstudien der Shanghai Institutes for International Studies.
Er wies darauf hin, dass sich die beiden Staatschefs in den vergangenen zehn
Jahren mehr als 40-mal getroffen haben und die Staatschefs-Diplomatie zu einer
tragenden Säule des ausgeprägten gegenseitigen Vertrauens sowie zu einer
wichtigen Triebkraft der praktischen Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen
geworden ist.
Im März 2013 war Russland das erste Land, das Xi nach seinem Amtsantritt als
chinesischer Präsident besuchte. Im Jahr 2019 hoben beide Seiten ihre
bilateralen Beziehungen auf das Niveau einer umfassenden strategischen
Koordinierungspartnerschaft für eine neue Ära an - die höchste Stufe in der
Geschichte ihrer bilateralen Beziehungen.
2025 besuchte Putin China, um am SOZ-Gipfel sowie an Gedenkveranstaltungen zum
80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die
japanische Aggression und im Weltkrieg gegen den Faschismus teilzunehmen. Am
4. Februar dieses Jahres führten Xi und Putin ein Videogespräch, um die künftige
Entwicklung der bilateralen Beziehungen und ihre Abstimmung auf internationalen
Plattformen zu erörtern.
Unter der Führung der beiden Staatschefs haben China und Russland das
gegenseitige politische Vertrauen kontinuierlich vertieft und sich in Fragen,
die ihre Kerninteressen betreffen - darunter Souveränität, Sicherheit und
Entwicklung -, gegenseitig nachdrücklich unterstützt. Beide Seiten haben zudem
ihre Abstimmung auf wichtigen internationalen Plattformen wie den Vereinten
Nationen, der SOZ, BRICS, APEC und der G20 verstärkt, um gemeinsam dem
Unilateralismus entgegenzutreten und zum Aufbau einer multipolaren Welt
beizutragen.
Xi hat zuvor erklärt, dass China und Russland einen neuen Weg für den Umgang
benachbarter Großmächte miteinander beschritten haben, der durch
Bündnisfreiheit, Nichtkonfrontation und die Nichtausrichtung gegen Dritte
gekennzeichnet ist und ein Beispiel für eine neue Form der Beziehungen zwischen
Großmächten darstellt.
Die praktische Zusammenarbeit erreicht ein neues Niveau
Mit dem wachsenden gegenseitigen politischen Vertrauen haben die beiden Länder
durch umfassende praktische Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Energie und
Kultur beachtliche Ergebnisse erzielt.
Trotz globaler Gegenwinde hat sich die Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit
der beiden Länder weiter ausgeweitet, wobei beide Seiten die Abstimmung zwischen
der Neuen Seidenstraße oder Belt and Road Initiative (BRI) und der Eurasischen
Wirtschaftsunion aktiv vorantreiben. Mehr als 70 % der China-Europa-Güterzüge im
Rahmen der BRI passieren auf ihrem Weg nach Europa Russland, wobei die Zahl der
Fahrten weiter neue Rekordwerte erreicht.
China ist seit 16 Jahren in Folge Russlands größter Handelspartner. Nach den
neuesten Daten des chinesischen Handelsministeriums erreichte der bilaterale
Handel im Jahr 2025 227,9 Milliarden US-Dollar und überschritt damit zum dritten
Mal in Folge die 200-Milliarden-Dollar-Marke. Im ersten Quartal dieses Jahres
belief sich der bilaterale Handel auf insgesamt 61,2 Milliarden US-Dollar, was
einem Anstieg von 14,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Auch der zwischenmenschliche Austausch hat sich weiter intensiviert. Die beiden
Länder haben im Laufe der Jahre gemeinsam eine Reihe von Austauschprogrammen
organisiert, darunter Sprachjahre, Tourismusjahre, Jahre des Jugendaustauschs
und Kulturjahre.
Während der chinesisch-russischen Kulturjahre 2024-2025 organisierten die beiden
Länder eine Reihe kultureller Austauschaktivitäten. Das chinesische Tanzdrama
?Wing Chun" wurde im Moskauer Bolschoi-Theater aufgeführt, während die Auftritte
des Mariinski-Theaterorchesters und des Bolschoi-Balletts in China auf
überwältigendes Interesse stießen. Im Jahr 2025 führten China und Russland zudem
eine gegenseitige Visumbefreiung ein, was einen Tourismusboom zwischen den
beiden Ländern auslöste.
Von der Vertiefung des gegenseitigen politischen Vertrauens über den Ausbau der
praktischen Zusammenarbeit bis hin zum intensiveren zwischenmenschlichen
Austausch haben China und Russland ihre bilaterale Freundschaft kontinuierlich
gestärkt.
Vor dem Hintergrund wachsender globaler Unsicherheit wird erwartet, dass das
bevorstehende Treffen der beiden Staatschefs die bilateralen Beziehungen weiter
voranbringt, den Menschen in beiden Ländern größeren Nutzen bringt und einer
sich wandelnden Welt mehr Stabilität und positive Impulse verleiht.
https://news.cgtn.com/news/2026-05-17/Head-of-state-diplomacy-anchors-growing-
China-Russia-partnership-1NdoTiyrmVi/p.html
Kontakt:
CGTN Digital
cgtn@cgtn.comÂ°
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