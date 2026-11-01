GNW-News: CGTN: Tee, Musik und Begegnungen - Der kulturelle Austausch zwischen China und Deutschland blüht auf

^CGTN berichtet in einem Beitrag über die vielfältigen kulturellen Beziehungen

zwischen China und Deutschland. Der Artikel zeigt, wie der kulturelle Austausch

Menschen aus beiden Ländern näher zusammenbringt und gegenseitiges Verständnis

sowie Freundschaft fördert.

PEKING, Nov. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Peng Liyuan, die Ehefrau des

chinesischen Präsidenten Xi Jinping, empfing am Freitag in Peking Elke

Büdenbender, die Ehefrau des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter

Steinmeier, zu einem Teeempfang. Der Bundespräsident hält sich vom 27. bis 31.

Oktober zu einem Staatsbesuch in China auf.

Peng erinnerte an ihren Besuch in Deutschland im Jahr 2017, den sie gemeinsam

mit Präsident Xi unternommen hatte, und hob die freundschaftlichen Beziehungen

zwischen beiden Ländern hervor. Zudem würdigte sie Büdenbenders langjähriges

Engagement für den Schutz der Rechte und Interessen von Frauen und Kindern.

Anschließend sahen sich beide einen Kurzfilm über die lebendigen kulturellen

Kontakte und den Austausch zwischen den Menschen beider Länder an.

Peng betonte, dass China und Deutschland in zahlreichen Bereichen, darunter

Bildung und Kultur, vielfältig zusammenarbeiten. Sie äußerte die Hoffnung, dass

die Menschen in beiden Ländern den regelmäßigen Austausch fortsetzen, ihr

gegenseitiges Verständnis vertiefen und ihre freundschaftlichen Beziehungen

weiter stärken werden.

Büdenbender bedankte sich für Pengs herzliche Gastfreundschaft und würdigte

ihren Beitrag zur Förderung des kulturellen Austauschs und der Begegnungen

zwischen den Menschen beider Länder. Sie erklärte, dass sie sich dafür einsetzen

wolle, die Zusammenarbeit in den betreffenden Bereichen auszubauen und die

Freundschaft zwischen den beiden Völkern weiter zu vertiefen.

Kultureller Austausch zwischen China und Deutschland

Zwischen China und Deutschland hat sich ein vielfältiger kultureller Austausch

entwickelt, der Bereiche wie Sprache, Feste, Kunst, Tourismus und Bildung

miteinander verbindet.

Das Leibniz -Konfuzius-Institut in Hannover organisiert Sommercamps, digitale

Sprachtandemprogramme und Sprachwettbewerbe. Damit gewinnt es immer mehr

deutsche Studierende dafür, China kennenzulernen. Der in Bonn ansässige

Chinesisch-Chor an der Burg reiste unterdessen mit 80 Schülerinnen, Schülern und

Lehrkräften nach Yunnan. Dort sangen die Teilnehmenden am Lagerfeuer beim

Fackelfest der Yi, lernten mehr als 60 chinesische Lieder kennen und erhielten

unmittelbare Einblicke in die lokale Kultur.

Feste und Kunst machen das Sprachenlernen zu einem gemeinsamen Erlebnis im

öffentlichen Raum. Das Rote Rathaus in Berlin ist bereits zum zwölften Mal in

Folge Gastgeber der Gala?Happy Chinese New Year". 300 Gäste erlebten dort Tanz,

traditionelle Musik und Kampfkunst. Beim Frühlingsfest-Tempelmarkt in Frankfurt

wurden der Yingge-Tanz aus Chaoshan und die Ansai-Trommeln auf deutschen Straßen

präsentiert. In Duisburg verband das Chinafest Konzerte und Filmvorführungen mit

Tai-Chi und elektronischer Popmusik. Eine Ausstellung in Chengdu wiederum

brachte deutsche und chinesische Künstler zusammen, die sich gemeinsam mit

Technologie und Wahrnehmung auseinandersetzten.

Parallel dazu werden auch die touristischen Beziehungen zwischen beiden Ländern

weiter ausgebaut. Eine Präsentation des Kultur- und Tourismusangebots der

Provinz Gansu in Berlin zog mehr als 40 Vertreter der deutschen Reisebranche an.

Ein deutscher Reiseveranstalter hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 38 Wohnmobile

für eine Reise aus der Türkei nach China organisiert. Die bis Ende 2026

verlängerte visumfreie Einreise nach China für deutsche Staatsangehörige hat

Reisen in beide Richtungen deutlich erleichtert.

Der Austausch beschränkt sich längst nicht mehr auf einzelne Veranstaltungen.

Vielmehr ist ein eng verknüpftes Geflecht aus institutionellen Kooperationen,

kreativen Projekten und alltäglichen Begegnungen entstanden, das die Vielfalt

der Beziehungen zwischen beiden Ländern konkret erlebbar macht.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://news.cgtn.com/news/2026-10-31/Tea-tunes-and-ties-China-Germany-cultural-

exchanges-flourish-1RFI4qyVmwg/p.html

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