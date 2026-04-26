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26.04.2026 19:03:38
GNW-News: CGTN: The Art of Governance: Wie China einen neuen Weg für nachhaltige Entwicklung beschreitet
^PEKING, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während die Welt um nachhaltiges
Wirtschaftswachstum ringt, setzt China erfolgreich Technologie ein, um die
Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt zu
schützen.
In dieser Folge von?The Art of Governance" besucht Liu Xin von CGTN gemeinsam
mit Andy Boreham von der?Shanghai Daily" das weltweit größte Solarkraftwerk in
der chinesischen Provinz Qinghai. Hier erfahren sie, wie dieses einzigartige
Projekt nicht nur den Menschen vor Ort Geld einbringt, sondern auch zur
nachhaltigen Entwicklung der Region beiträgt.
In den windgepeitschten Ebenen der Talatan-Gobi-Wüste erstrecken sich Reihen von
Solarmodulen, so weit das Auge reicht. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht
man Tausende von Schafen, die zwischen den Metallpfeilern und
Photovoltaikmodulen frei umherstreifen und grasen.
Wie alle großartigen Ideen entstand auch diese aus der Not heraus. Die
Wüstenbildung bedrohte die Lebensgrundlage der lokalen Hirten, da sie angesichts
schwindender fruchtbarer Weideflächen ständig gezwungen waren, das Futter für
ihr Vieh zu ergänzen. Cao Jun, Ingenieur in der Niederlassung der Huanghe
Corporation in Hainan, erklärt, dass den örtlichen Hirten freier Zugang zum
Gelände gewährt wird und ihre Schafe das frische Gras weiden können, das unter
den Solarsäulen sprießt.
Dieser riesige Solarpark verfügt über eine Stromerzeugungskapazität von 8.430
Megawatt. Der Abfluss des Wassers, das bei der Reinigung der Paneele anfällt,
schafft unterdessen fruchtbaren Boden, auf dem Gras wachsen kann und wo die
Schafe wieder auf natürliche Weise weiden können. Dieses Projekt sichert den
Hirten ein regelmäßiges Einkommen und ihren Herden reichlich Futter und speist
gleichzeitig saubere Energie in das nationale Stromnetz ein.
Dimitri De Boer, Leiter der Vertretung Chinas von ClientEarth, hält dieses
System für?perfekt", da es die Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung sichert
und gleichzeitig die Bodenqualität in der Region verbessert.?Es gibt keinen
Kompromiss. Das ist eine Win-Win-Situation für alle", sagt er.
Obwohl das Solarkraftwerk in Qinghai monumentale Ausmaße hat, ist es nur ein
kleines Beispiel für die vielen innovativen Wege, auf denen China Technologie
einsetzt, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und gleichzeitig die
Umwelt zu schützen und zu bewahren.
?In China sieht man, wie hochwertiges Wirtschaftswachstum eng mit Nachhaltigkeit
verflochten ist", fügt De Boer hinzu.?Es ist großartig zu sehen, wie
technologische Innovation und Wirtschaftswachstum - und auch Nachhaltigkeit -
wirklich Hand in Hand gehen können."
Eine umweltfreundliche Entwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil des
chinesischen Modernisierungspfades. Laut dem 15. Fünfjahresplan wird China die
Ziele der Erreichung des CO?-Emissionshöchststandes und der CO?-Neutralität
vorantreiben, indem es Maßnahmen zur Senkung der CO?-Emissionen, zur
Verringerung der Umweltverschmutzung, zum Ausbau umweltfreundlicher Kapazitäten
und zur Förderung des Wachstums aufeinander abstimmt.
Chinas umweltfreundliche Entwicklung hat nicht nur dazu beigetragen, die
Begrünung seiner eigenen Gebiete voranzutreiben, sondern kommt auch der ganzen
Welt zugute. China liefert etwa 70 % der weltweit eingesetzten Windkraftanlagen
und 80 % der Photovoltaikkomponenten und trägt damit dazu bei, die weltweiten
Kosten für die Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie um mehr als 60 % bzw.
80 % zu senken.
Zu Beginn des 15. Fünfjahresplans wird China weiterhin auf eine
umweltfreundliche Entwicklung setzen, mit allen Ländern zusammenarbeiten, um die
Lebensgrundlagen unseres Planeten zu bewahren, globale Klimaherausforderungen
gemeinsam angehen, die grüne Erde schützen und für eine sauberere und schönere
Welt sorgen.
Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ecc2381-a090-
4523-9cfd-6ea31fa01f65
Kontakt: CGTN Digital, cgtn@cgtn.comÂ°
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