GNW-News: CGTN: The Art of Governance: Wie China einen neuen Weg für nachhaltige Entwicklung beschreitet

^PEKING, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während die Welt um nachhaltiges

Wirtschaftswachstum ringt, setzt China erfolgreich Technologie ein, um die

Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt zu

schützen.

In dieser Folge von?The Art of Governance" besucht Liu Xin von CGTN gemeinsam

mit Andy Boreham von der?Shanghai Daily" das weltweit größte Solarkraftwerk in

der chinesischen Provinz Qinghai. Hier erfahren sie, wie dieses einzigartige

Projekt nicht nur den Menschen vor Ort Geld einbringt, sondern auch zur

nachhaltigen Entwicklung der Region beiträgt.

In den windgepeitschten Ebenen der Talatan-Gobi-Wüste erstrecken sich Reihen von

Solarmodulen, so weit das Auge reicht. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht

man Tausende von Schafen, die zwischen den Metallpfeilern und

Photovoltaikmodulen frei umherstreifen und grasen.

Wie alle großartigen Ideen entstand auch diese aus der Not heraus. Die

Wüstenbildung bedrohte die Lebensgrundlage der lokalen Hirten, da sie angesichts

schwindender fruchtbarer Weideflächen ständig gezwungen waren, das Futter für

ihr Vieh zu ergänzen. Cao Jun, Ingenieur in der Niederlassung der Huanghe

Corporation in Hainan, erklärt, dass den örtlichen Hirten freier Zugang zum

Gelände gewährt wird und ihre Schafe das frische Gras weiden können, das unter

den Solarsäulen sprießt.

Dieser riesige Solarpark verfügt über eine Stromerzeugungskapazität von 8.430

Megawatt. Der Abfluss des Wassers, das bei der Reinigung der Paneele anfällt,

schafft unterdessen fruchtbaren Boden, auf dem Gras wachsen kann und wo die

Schafe wieder auf natürliche Weise weiden können. Dieses Projekt sichert den

Hirten ein regelmäßiges Einkommen und ihren Herden reichlich Futter und speist

gleichzeitig saubere Energie in das nationale Stromnetz ein.

Dimitri De Boer, Leiter der Vertretung Chinas von ClientEarth, hält dieses

System für?perfekt", da es die Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung sichert

und gleichzeitig die Bodenqualität in der Region verbessert.?Es gibt keinen

Kompromiss. Das ist eine Win-Win-Situation für alle", sagt er.

Obwohl das Solarkraftwerk in Qinghai monumentale Ausmaße hat, ist es nur ein

kleines Beispiel für die vielen innovativen Wege, auf denen China Technologie

einsetzt, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und gleichzeitig die

Umwelt zu schützen und zu bewahren.

?In China sieht man, wie hochwertiges Wirtschaftswachstum eng mit Nachhaltigkeit

verflochten ist", fügt De Boer hinzu.?Es ist großartig zu sehen, wie

technologische Innovation und Wirtschaftswachstum - und auch Nachhaltigkeit -

wirklich Hand in Hand gehen können."

Eine umweltfreundliche Entwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil des

chinesischen Modernisierungspfades. Laut dem 15. Fünfjahresplan wird China die

Ziele der Erreichung des CO?-Emissionshöchststandes und der CO?-Neutralität

vorantreiben, indem es Maßnahmen zur Senkung der CO?-Emissionen, zur

Verringerung der Umweltverschmutzung , zum Ausbau umweltfreundlicher Kapazitäten

und zur Förderung des Wachstums aufeinander abstimmt.

Chinas umweltfreundliche Entwicklung hat nicht nur dazu beigetragen, die

Begrünung seiner eigenen Gebiete voranzutreiben, sondern kommt auch der ganzen

Welt zugute. China liefert etwa 70 % der weltweit eingesetzten Windkraftanlagen

und 80 % der Photovoltaikkomponenten und trägt damit dazu bei, die weltweiten

Kosten für die Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie um mehr als 60 % bzw.

80 % zu senken.

Zu Beginn des 15. Fünfjahresplans wird China weiterhin auf eine

umweltfreundliche Entwicklung setzen, mit allen Ländern zusammenarbeiten, um die

Lebensgrundlagen unseres Planeten zu bewahren, globale Klimaherausforderungen

gemeinsam angehen, die grüne Erde schützen und für eine sauberere und schönere

Welt sorgen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ecc2381-a090-

4523-9cfd-6ea31fa01f65

Kontakt: CGTN Digital, cgtn@cgtn.comÂ°