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20.11.2026 18:58:38
GNW-News: CGTN: Von einer offenen Tür zu allen - Xi Jinpings Vision für das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum
^SHENZHEN, China, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN veröffentlichte einen
Beitrag, in dem untersucht wird, wie die Vision des chinesischen Präsidenten Xi
Jinping von Offenheit das gemeinsame Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum
vorantreiben kann. Ausgehend von einem vietnamesischen Durian-Bauern, der vom
Zugang zum chinesischen Markt profitiert, verknüpft die Geschichte individuelle
Handelsmöglichkeiten mit einer umfassenderen regionalen Integration und
verdeutlicht, wie Zollsenkungen und eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit
gemeinsamen Wohlstand in den APEC-Volkswirtschaften ermöglichen können.
Le Tuan Tai, ein vietnamesischer Bauer, klopft mit einem kleinen Messer gegen
eine Durian und achtet dabei auf den hohlen Klang, der auf Reife hindeutet.
Seine Familie bewirtschaftet diese 10 Hektar große Fläche seit fast 40 Jahren -
zunächst Kautschuk, dann Kaffee, heute etwa 2.000 Durianbäume. Er rechnet in
diesem Jahr mit 350 Tonnen, von denen 70 % für China bestimmt sind.
?Der Kaffee hat uns ein stabiles Leben ermöglicht. Der Durian hat unseren
Lebensstandard verbessert", sagte er.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Eine benachbarte Genossenschaft gab
an, dass ein Hektar Kaffee jährlich etwa 160 Millionen Dong (etwa 6.200 US-
Dollar) einbringt, während ein Hektar Durian 1,3 Milliarden Dong einbringen
kann. Die Durian-Anbauflächen in der Provinz Dak Lak haben sich seit 2022 auf
45.000 Hektar verdreifacht.
Das Erste, was sich bewegte, war eine Tür. Im Juli 2022 unterzeichneten China
und Vietnam ein Pflanzenschutzprotokoll, das den Zugang von frischem
vietnamesischem Durian zum chinesischen Markt ermöglicht. Laut chinesischen
Zolldaten importierte China bis zum Jahr 2025 jährlich fast 1,87 Millionen
Tonnen Durian, was einer Verdopplung gegenüber dem Niveau von 2022 entspricht.
Diese Tür wurde von den beiden Regierungen geöffnet. Die Argumente für die
Eröffnung zahlreicher weiterer Märkte standen diese Woche in Shenzhen im
Mittelpunkt der Diskussionen der 21 APEC-Volkswirtschaften. Dort erklärte der
chinesische Präsident Xi Jinping am Donnerstag auf dem APEC-Gipfel der
Wirtschaftsführer, die Region?sollte an einem offenen Regionalismus festhalten,
die wirtschaftliche Integration stetig vorantreiben und ein Kooperationsmodell
entwickeln, das offen und integriert ist, anstatt exklusiv oder fragmentiert zu
sein".
?Das Wunder im asiatisch-pazifischen Raum"
Xis Äußerungen lassen sich weit über einen einzigen Obstgarten hinaus belegen.
Malaysia exportiert etwa 70 % seiner Durianfrüchte nach China, und Thailand
liefert acht von zehn seiner duftenden Kokosnüsse dorthin, wie lokale Exporteure
gegenüber der China Media Group Angaben. Die chilenischen Lachsexporte nach
China haben sich im ersten Quartal 2026 mehr als verdoppelt - laut der Branchen-
Nachrichtenwebsite SalmonBusiness war dies der stärkste Anstieg im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum aller Märkte.
Dass ein landwirtschaftlicher Betrieb seine Anbaukulturen wechselt, ist eine
Anekdote. Eine Region, die sich im Gleichschritt mit ihnen verändert, ist ein
Wachstumsmodell - eines, das sich letztendlich in der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung niederschlägt.
In den 21 APEC-Volkswirtschaften leben 36 % der Weltbevölkerung; sie wickeln
fast die Hälfte des weltweiten Handels ab und erwirtschaften mehr als 60 % des
globalen BIP.
Nichts davon war ein Zufall. Dem gingen drei Jahrzehnte von Entscheidungen
voraus, in denen man sich dafür entschied, Türen zu öffnen, anstatt sie zu
verschließen.
Ein APEC-Bericht zeigt, dass die durchschnittlichen Zölle in der Region von
16,9 % im Jahr 1989 auf 5,1 % im Jahr 2024 gesunken sind und dass mittlerweile
mehr als zwei Drittel des Warenhandels der Mitgliedsländer untereinander
stattfindet.
?In den vergangenen mehr als 30 Jahren hat sich der asiatisch-pazifische Raum
grundlegend gewandelt und das 'Wunder des asiatisch-pazifischen Raums' in Form
einer rasanten wirtschaftlichen Entwicklung hervorgebracht", erklärte Xi.
Diese Straße ist noch nicht fertiggestellt. In diesem Jahr jährt sich zum 20.
Mal, dass die APEC-Mitglieder die Idee einer Freihandelszone im asiatisch-
pazifischen Raum als langfristiges Ziel befürworteten. Ein formeller Prozess
wurde 2014 in Peking eingeleitet.
Tore jenseits der Zollgrenze
Die Zölle sind nur die erste Hürde. Die Genehmigung der Quarantäne, die
Gesundheitsregistrierung, die Abfertigungszeiten, die Dokumentenprüfung und die
Zahlungsabwicklung sind allesamt Hürden, und hinter jeder davon verbirgt sich
eine Durianfrüchte. Ein bilaterales Protokoll regelt lediglich den ersten Punkt.
Der Rest hängt von den regionalen Strukturen ab. Der chinesische Zoll hat sein
?Single-Window"-System mit zehn APEC-Volkswirtschaften vernetzt und erkennt
Anmeldedaten von zwölf dieser Volkswirtschaften an, während der papierlose
Handel in der gesamten Region eine durchschnittliche Umsetzungsquote von 89 %
erreicht hat. Auf dem Treffen der APEC-Handelsminister im Mai in Suzhou im Osten
Chinas bekräftigten die Teilnehmer erneut ihr Bekenntnis zum papierlosen Handel
und zur grenzüberschreitenden Anerkennung elektronischer Dokumente.
In seiner Rede am Donnerstag forderte Xi, Anstrengungen zu unternehmen, um
?verschiedene regionale Wirtschafts- und Handelsverträge aufeinander
abzustimmen, die Handels- und Investitionserleichterungen sowie die
Digitalisierung voranzutreiben und Handels- und Investitionshemmnisse
abzubauen".
Die Aufgabe der APEC besteht nach dieser Lesart darin, bilaterale Öffnungen in
regionale Korridore umzuwandeln. Eine Tür kann von zwei Volkswirtschaften
geöffnet werden; um eine Mauer aus Hindernissen einzureißen, müssen sich alle
21 Volkswirtschaften an einen Tisch setzen. In diesem Jahr, in dem China den
Vorsitz innehatte, fanden rund 300 APEC-Events statt, aus denen fast 50
Ergebnisse hervorgingen.
?China ist ein Verfechter, Förderer und Vorreiter der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Wir möchten mit allen Parteien
zusammenarbeiten, um Wissen und Synergieeffekte zu bündeln und so die vier
tragenden Säulen einer asiatisch-pazifischen Community zu errichten", so Xi.
Er kündigte 20 Millionen Dollar zur Finanzierung der APEC-Zusammenarbeit an.
?Wir werden in Shenzhen ein Zentrum für Studien zur asiatisch-pazifischen
Community einrichten, um politische Forschung und den Austausch zu betreiben
sowie intellektuelle Unterstützung zu leisten. Entsprechend den Erfordernissen
der Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum werden wir Kooperationsgremien
in Bereichen wie digitale Technologie, grenzüberschreitender Datenverkehr,
saubere Energie und die Förderung von KMU einrichten, um zu einem
innovationsgetriebenen und grünen Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum
beizutragen", erklärte Xi.
https://news.cgtn.com/news/2026-11-19/From-one-open-door-to-all-Xi-Jinping-s-
vision-for-Asia-Pacific-growth-1Scut1gjYas/p.html
Kontakt: CGTN Digital jiang.simin@cgtn.comÂ°
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