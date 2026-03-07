|
07.03.2026 07:50:38
GNW-News: CGTN: Warum bleibt Chinas Wirtschaft stabil? Die Provinz Jiangsu hat die Antwort
^CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem die Widerstandsfähigkeit der
chinesischen Wirtschaft angesichts globaler Unsicherheiten untersucht wurde.
Darin wurden die Rolle wichtiger Provinzen wie Jiangsu bei der Förderung eines
hochwertigen Wachstums hervorgehoben und politische Maßnahmen zur Steigerung der
Beschäftigung, zur Erhöhung der Einkommen und zur Verbesserung der öffentlichen
Dienstleistungen skizziert - allesamt mit dem Ziel, dass die Modernisierung
Chinas zu allgemeinem Wohlstand führt.
PEKING, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts der zunehmenden
Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und der anhaltenden strukturellen
Anpassungen im Inland ist die Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft
zu einem häufig diskutierten Thema geworden.
Als wichtige Provinz, die sowohl wirtschaftliche Dynamik als auch sozialen
Fortschritt vorweisen kann, veranschaulicht die ostchinesische Provinz Jiangsu,
warum Chinas Volkswirtschaft trotz eines komplexen externen Umfelds
Widerstandsfähigkeit und Vitalität zeigt.
Im Jahr 2025 überstieg das gesamte BIP Chinas 140 Billionen Yuan (etwa 20,16
Billionen US-Dollar). Unter allen Provinzen sticht Jiangsu als tragende Säule
hervor, die etwa ein Zehntel des nationalen Gesamtvolumens beiträgt. Während des
14. Fünfjahresplans (2021-2025) überschritt die Wirtschaft der Provinz im
vierten Jahren in Folge die Billionen-Yuan-Meilensteinmarke bei einem stetigen
Wachstum, während sie gleichzeitig ihre starke Dynamik beibehielt.
Am Donnerstag betonte der chinesische Präsident Xi Jinping bei einer Beratung
mit seinen Kollegen aus der Delegation der Provinz Jiangsu auf der vierten
Sitzung des 14. Nationalen Volkskongresses, dem nationalen Gesetzgeber Chinas,
dass wirtschaftlich starke Provinzen eine solide Grundlage und eine hohe
Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Erschütterungen bewahren müssen, damit
sie zur Stabilisierung der gesamten Volkswirtschaft beitragen können.
Hochwertiges Wachstum, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit
Ein charakteristisches Merkmal der Wirtschaftsleistung von Jiangsu ist die
Kombination aus Größe und Qualität. Xi forderte die Provinz auf, ihre
wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit weiter zu stärken, indem sie ihre internen
Kapazitäten verbessert, sich stärker in den einheitlichen nationalen Markt
Chinas integriert und die Öffnung auf hoher Ebene ausweitet.
Das verarbeitende Gewerbe bleibt eine zentrale Säule. Der Index für hochwertige
Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe von Jiangsu steht seit fünf Jahren in
Folge landesweit an erster Stelle, was sowohl die industrielle Komplexität als
auch die starke Innovationsfähigkeit widerspiegelt. Von fortschrittlichen
Geräten und integrierten Schaltkreisen bis hin zu neuen Energien und Biomedizin
hat das industrielle Ökosystem der Provinz dazu beigetragen, dass sie trotz der
Anpassungen in der globalen Lieferkette wettbewerbsfähig geblieben ist.
Auch die Binnennachfrage zeigt sich lebhaft. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür
ist die immense Popularität der regionalen Fußballliga?Su Super League", die im
Jahr 2025 mehr als 2,43 Millionen Zuschauer angezogen hat. Dieses Phänomen
verdeutlicht, wie Sport, Kultur und Tourismus den Konsum ankurbeln und das
Potenzial des Binnenmarktes entfesseln können.
Derweil bleibt Jiangsu eine der offensten Volkswirtschaften Chinas. Während der
14. Fünfjahresplan andauerte, zog die Provinz ausländische Investitionen in Höhe
von mehr als 119 Milliarden US-Dollar an und belegte damit landesweit den ersten
Platz.
Durch die aktive Beteiligung am dualen Kreislauf im In- und Ausland zeigt
Jiangsu, wie China seinen Binnenmarkt stärkt, während es gleichzeitig seine
Offenheit wahrt und in die Weltwirtschaft integriert bleibt.
Eine Modernisierung, von der alle profitieren
Wirtschaftswachstum allein ist nicht das oberste Ziel. Wie Xi während der
Beratungen betonte, ist die Modernisierung Chinas durch gemeinsamen Wohlstand
geprägt.
Xi wies darauf hin, dass dabei wichtige Fragen zu klären seien: Wie kann eine
hochwertige Vollbeschäftigung erreicht werden, wie können die Einkommen der
städtischen und ländlichen Bevölkerung gesteigert werden und wie können die
öffentlichen Dienstleistungen und die soziale Sicherheit weiter verbessert
werden?
Viele dieser Anliegen wurden im Entwurf des Regierungsarbeitsberichts behandelt,
der den Parlamentariern am Donnerstag zur Beratung vorgelegt wurde und eine
Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen enthält.
Die Beschäftigung bleibt eine Top-Priorität. Die Regierung wird
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ausweiten, um Menschen zu helfen, die
Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche haben. Gleichzeitig erhalten flexible
Arbeitnehmer und Beschäftigte in neuen Beschäftigungsformen - wie Lieferpersonal
und Fahrdienstfahrer - einen breiteren Zugang zu umfassenderen
Sozialversicherungsprogrammen.
Die Steigerung des Konsums und die Erhöhung der Einkommen sind ebenfalls
wichtige politische Ziele. China wird einen Plan zur Steigerung der Einkommen
der städtischen und ländlichen Bevölkerung umsetzen, der Maßnahmen zur Erhöhung
der Verdienste von einkommensschwachen Gruppen, zur Erweiterung der
Einkommensquellen aus Vermögen und zur Verbesserung der Vergütungs- und
Sozialversicherungssysteme umfasst.
Dem Bericht zufolge werden insgesamt 250 Milliarden Yuan in Form von ultralangen
Sonderstaatsanleihen Programme zum Umtausch von Konsumgütern unterstützen,
während ein spezieller Fonds zur Koordinierung der Finanz- und Fiskalpolitik in
Höhe von 100 Milliarden Yuan eingerichtet wird, um die Ausweitung der
Binnennachfrage zu fördern. Maßnahmen wie die Werbung für Schulferien im
Frühjahr und Herbst und die Förderung von gestaffeltem bezahlten Urlaub für
Arbeitnehmer sollen ebenfalls den Konsum im Dienstleistungssektor und den
Tourismus ankurbeln.
Was öffentliche Dienstleistungen und Fragen der sozialen Sicherheit betrifft, so
heißt es im Berichtsentwurf, dass die Mindestgrundrente für ältere Menschen in
ländlichen Gebieten und nicht erwerbstätige Stadtbewohner um 20 Yuan pro Monat
angehoben wird. Gutscheine für Altenpflege decken die Kosten für Senioren, die
von mittelschweren oder schwereren funktionellen Beeinträchtigungen betroffen
sind.
Darüber hinaus plant die Regierung, den Versicherungsschutz für Mutterschaft zu
erweitern, Mutterschaftsurlaub zu garantieren, die Entwicklung integrativer
Kinderbetreuungsangebote zu beschleunigen und eine Wohnungspolitik einzuführen,
die Familien mit zwei oder mehr Kindern besser unterstützt.
https://news.cgtn.com/news/2026-03-05/Why-is-China-s-economy-holding-steady-
This-province-has-the-answer-1LgVB4zGAHC/p.html
Kontakt: CGTN Digital, cgtn@cgtn.comÂ°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.