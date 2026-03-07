^CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem die Widerstandsfähigkeit der

chinesischen Wirtschaft angesichts globaler Unsicherheiten untersucht wurde.

Darin wurden die Rolle wichtiger Provinzen wie Jiangsu bei der Förderung eines

hochwertigen Wachstums hervorgehoben und politische Maßnahmen zur Steigerung der

Beschäftigung, zur Erhöhung der Einkommen und zur Verbesserung der öffentlichen

Dienstleistungen skizziert - allesamt mit dem Ziel, dass die Modernisierung

Chinas zu allgemeinem Wohlstand führt.

PEKING, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts der zunehmenden

Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und der anhaltenden strukturellen

Anpassungen im Inland ist die Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft

zu einem häufig diskutierten Thema geworden.

Als wichtige Provinz, die sowohl wirtschaftliche Dynamik als auch sozialen

Fortschritt vorweisen kann, veranschaulicht die ostchinesische Provinz Jiangsu,

warum Chinas Volkswirtschaft trotz eines komplexen externen Umfelds

Widerstandsfähigkeit und Vitalität zeigt.

Im Jahr 2025 überstieg das gesamte BIP Chinas 140 Billionen Yuan (etwa 20,16

Billionen US-Dollar). Unter allen Provinzen sticht Jiangsu als tragende Säule

hervor, die etwa ein Zehntel des nationalen Gesamtvolumens beiträgt. Während des

14. Fünfjahresplans (2021-2025) überschritt die Wirtschaft der Provinz im

vierten Jahren in Folge die Billionen-Yuan-Meilensteinmarke bei einem stetigen

Wachstum, während sie gleichzeitig ihre starke Dynamik beibehielt.

Am Donnerstag betonte der chinesische Präsident Xi Jinping bei einer Beratung

mit seinen Kollegen aus der Delegation der Provinz Jiangsu auf der vierten

Sitzung des 14. Nationalen Volkskongresses, dem nationalen Gesetzgeber Chinas,

dass wirtschaftlich starke Provinzen eine solide Grundlage und eine hohe

Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Erschütterungen bewahren müssen, damit

sie zur Stabilisierung der gesamten Volkswirtschaft beitragen können.

Hochwertiges Wachstum, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit

Ein charakteristisches Merkmal der Wirtschaftsleistung von Jiangsu ist die

Kombination aus Größe und Qualität. Xi forderte die Provinz auf, ihre

wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit weiter zu stärken, indem sie ihre internen

Kapazitäten verbessert, sich stärker in den einheitlichen nationalen Markt

Chinas integriert und die Öffnung auf hoher Ebene ausweitet.

Das verarbeitende Gewerbe bleibt eine zentrale Säule. Der Index für hochwertige

Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe von Jiangsu steht seit fünf Jahren in

Folge landesweit an erster Stelle, was sowohl die industrielle Komplexität als

auch die starke Innovationsfähigkeit widerspiegelt. Von fortschrittlichen

Geräten und integrierten Schaltkreisen bis hin zu neuen Energien und Biomedizin

hat das industrielle Ökosystem der Provinz dazu beigetragen, dass sie trotz der

Anpassungen in der globalen Lieferkette wettbewerbsfähig geblieben ist.

Auch die Binnennachfrage zeigt sich lebhaft. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür

ist die immense Popularität der regionalen Fußballliga?Su Super League", die im

Jahr 2025 mehr als 2,43 Millionen Zuschauer angezogen hat. Dieses Phänomen

verdeutlicht, wie Sport, Kultur und Tourismus den Konsum ankurbeln und das

Potenzial des Binnenmarktes entfesseln können.

Derweil bleibt Jiangsu eine der offensten Volkswirtschaften Chinas. Während der

14. Fünfjahresplan andauerte, zog die Provinz ausländische Investitionen in Höhe

von mehr als 119 Milliarden US-Dollar an und belegte damit landesweit den ersten

Platz.

Durch die aktive Beteiligung am dualen Kreislauf im In- und Ausland zeigt

Jiangsu, wie China seinen Binnenmarkt stärkt, während es gleichzeitig seine

Offenheit wahrt und in die Weltwirtschaft integriert bleibt.

Eine Modernisierung, von der alle profitieren

Wirtschaftswachstum allein ist nicht das oberste Ziel. Wie Xi während der

Beratungen betonte, ist die Modernisierung Chinas durch gemeinsamen Wohlstand

geprägt.

Xi wies darauf hin, dass dabei wichtige Fragen zu klären seien: Wie kann eine

hochwertige Vollbeschäftigung erreicht werden, wie können die Einkommen der

städtischen und ländlichen Bevölkerung gesteigert werden und wie können die

öffentlichen Dienstleistungen und die soziale Sicherheit weiter verbessert

werden?

Viele dieser Anliegen wurden im Entwurf des Regierungsarbeitsberichts behandelt,

der den Parlamentariern am Donnerstag zur Beratung vorgelegt wurde und eine

Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen enthält.

Die Beschäftigung bleibt eine Top-Priorität. Die Regierung wird

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ausweiten, um Menschen zu helfen, die

Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche haben. Gleichzeitig erhalten flexible

Arbeitnehmer und Beschäftigte in neuen Beschäftigungsformen - wie Lieferpersonal

und Fahrdienstfahrer - einen breiteren Zugang zu umfassenderen

Sozialversicherungsprogrammen.

Die Steigerung des Konsums und die Erhöhung der Einkommen sind ebenfalls

wichtige politische Ziele. China wird einen Plan zur Steigerung der Einkommen

der städtischen und ländlichen Bevölkerung umsetzen, der Maßnahmen zur Erhöhung

der Verdienste von einkommensschwachen Gruppen, zur Erweiterung der

Einkommensquellen aus Vermögen und zur Verbesserung der Vergütungs- und

Sozialversicherungssysteme umfasst.

Dem Bericht zufolge werden insgesamt 250 Milliarden Yuan in Form von ultralangen

Sonderstaatsanleihen Programme zum Umtausch von Konsumgütern unterstützen,

während ein spezieller Fonds zur Koordinierung der Finanz- und Fiskalpolitik in

Höhe von 100 Milliarden Yuan eingerichtet wird, um die Ausweitung der

Binnennachfrage zu fördern. Maßnahmen wie die Werbung für Schulferien im

Frühjahr und Herbst und die Förderung von gestaffeltem bezahlten Urlaub für

Arbeitnehmer sollen ebenfalls den Konsum im Dienstleistungssektor und den

Tourismus ankurbeln.

Was öffentliche Dienstleistungen und Fragen der sozialen Sicherheit betrifft, so

heißt es im Berichtsentwurf, dass die Mindestgrundrente für ältere Menschen in

ländlichen Gebieten und nicht erwerbstätige Stadtbewohner um 20 Yuan pro Monat

angehoben wird. Gutscheine für Altenpflege decken die Kosten für Senioren, die

von mittelschweren oder schwereren funktionellen Beeinträchtigungen betroffen

sind.

Darüber hinaus plant die Regierung, den Versicherungsschutz für Mutterschaft zu

erweitern, Mutterschaftsurlaub zu garantieren, die Entwicklung integrativer

Kinderbetreuungsangebote zu beschleunigen und eine Wohnungspolitik einzuführen,

die Familien mit zwei oder mehr Kindern besser unterstützt.

