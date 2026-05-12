GNW-News: CGTN: Warum blickt die Welt gespannt auf das bevorstehende Gipfeltreffen zwischen China und den USA?

^PEKING, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Einladung des chinesischen Präsidenten

Xi Jinping wird US-Präsident Donald Trump vom 13. bis 15. Mai zu einem

Staatsbesuch nach China reisen, wie das chinesische Außenministerium am Montag

mitteilte.

Angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen und einer fragilen weltweiten

Konjunkturerholung richtet die internationale Gemeinschaft ihren Blick darauf,

ob die beiden Staatschefs die Beziehungen zwischen China und den USA

stabilisieren und somit für mehr dringend benötigte Sicherheit im globalen

Kontext sorgen können.

Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen auf Kurs halten

Für viele Beobachter steht das Gipfeltreffen vor allem für die Hoffnung auf mehr

Stabilität in den bilateralen Beziehungen.

Interviews von CGTN zeigen, dass sich zahlreiche Experten in einem Punkt einig

sind: Die Staatschefs-Diplomatie gilt seit Langem als?Anker" der Beziehungen

zwischen China und den USA.

Wie Wu Xinbo, Dekan des Instituts für Internationale Studien an der Fudan

University, erklärte,?gibt die Staatschefs-Diplomatie den Ton an und bestimmt

die Richtung" der bilateralen Beziehungen.

Auch Sun Taiyi, Associate Professor an der Christopher Newport University,

betonte, dass der direkte Austausch zwischen den Staatschefs dazu beitrage,

Unsicherheiten abzubauen, Fehleinschätzungen zu vermeiden und zu signalisieren,

dass Stabilität weiterhin höchste Priorität habe.

Im vergangenen Jahr hielten die beiden Staatschefs durch Telefonate und ein

persönliches Treffen in Busan in der Republik Korea engen Kontakt. Beobachtern

zufolge trug dies dazu bei, größere Missverständnisse zu verhindern und die

Beziehungen insgesamt stabil zu halten.

Wie Xi Jinping in Busan zu Donald Trump sagte:?Angesichts von Wind, Wellen und

Herausforderungen sollten wir den richtigen Kurs halten, sicher durch schwierige

Gewässer navigieren und dafür sorgen, dass das große Schiff der chinesisch-

amerikanischen Beziehungen stetig vorankommt."

Diese Metapher vom?Steuern des Schiffes" spiegelt sich inzwischen auch in

konkreten Fortschritten wider.

Seit 2025 haben die Wirtschaftsteams beider Seiten auf Grundlage des

strategischen Konsenses der beiden Staatschefs mehrere Gesprächsrunden geführt,

während eine weitere Eskalation der gegenseitigen Zölle ausgesetzt wurde. Eine

neue Runde von Konsultationen soll vom 12. bis 13. Mai in der Republik Korea

stattfinden - unmittelbar vor dem Gipfeltreffen in Peking.

Auch der Austausch zwischen den Menschen hat zuletzt wieder deutlich an Dynamik

gewonnen. Im April fanden in Peking Veranstaltungen zum 55. Jahrestag der

chinesisch-amerikanischen?Ping-Pong-Diplomatie" statt, bei denen Hunderte junge

Menschen aus China und den USA an Sport- und Kulturprogrammen teilnahmen. Zudem

reisten zuletzt wieder mehr Jugendgruppen aus den USA für Austausch- und

Studienprogramme nach China.

Sicherheit in einer sich wandelnden Welt

Da China und die USA die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind und die

chinesisch-amerikanischen Beziehungen zu den wichtigsten bilateralen Beziehungen

weltweit zählen, haben die Gespräche auf höchster Ebene Auswirkungen, die weit

über die Beziehungen beider Länder hinausreichen. Die Ergebnisse dieser

Gespräche könnten nicht nur zur Stabilisierung des Verhältnisses zwischen China

und den USA beitragen, sondern auch die globale Entwicklung und die

internationale Governance maßgeblich beeinflussen.

Wie Chad Bown, Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics,

erklärte,?hat praktisch jeder ein Interesse am Ausgang". Auch Eswar Prasad von

der Cornell University betonte, dass das Treffen Auswirkungen auf den

Welthandel, die geopolitische Lage und sogar auf die?regelbasierte

internationale Ordnung" haben könnte.

Interviews von CGTN mit Experten unterstreichen diese Einschätzungen.

Zhang Tengjun vom China Institute of International Studies erklärte, dass eine

vertiefte Zusammenarbeit der globalen wirtschaftlichen Erholung neue Impulse

geben und Industrie- sowie Lieferketten stabilisieren könne. Zugleich betonte

er, dass die Entwicklung der bilateralen Beziehungen eng mit der Zukunft der

Welt verknüpft sei.

Auch Sun Taiyi verwies darauf, dass stabile Beziehungen zwischen China und den

USA das Risiko von Lieferkettenunterbrechungen, finanzieller Volatilität und

geopolitischer Fragmentierung verringern könnten.

Wu Xinbo ergänzte, dass China und die USA als die beiden führenden

Technologiemächte der Welt durch pragmatische Zusammenarbeit?Win-win-

Ergebnisse" erzielen und damit globales Wachstum sowie wissenschaftlichen

Fortschritt fördern könnten.

Auch Cui Fan, Vizedekan der University of International Business and Economics,

betonte, dass beide Länder gemeinsam Verantwortung für die Stabilität der

globalen Governance tragen.

Xi Jinping hob diese Verantwortung bereits in Busan hervor:?Die Welt steht

heute vor vielen schwierigen Herausforderungen. China und die Vereinigten

Staaten können gemeinsam ihrer Verantwortung als Großmächte gerecht werden und

zusammenarbeiten, um mehr konkrete Ergebnisse zum Wohl beider Länder und der

gesamten Weltgemeinschaft zu erzielen."

In diesem Jahr könnte sich zeigen, wie ernst beide Seiten diese Verantwortung

nehmen: China richtet das APEC-Gipfeltreffen aus, während die USA Gastgeber des

G20-Gipfels sind. Beide Plattformen bieten Raum für eine engere Abstimmung bei

Themen wie globaler wirtschaftlicher Erholung, Nahrungsmittel- und

Energiesicherheit, Schuldenrisiken sowie der Reform internationaler Governance-

Strukturen.

In einem Telefonat mit Donald Trump im Februar skizzierte Xi Jinping einen

pragmatischen Weg nach vorn:?Wenn beide Seiten im Geist von Gleichberechtigung,

Respekt und gegenseitigem Nutzen zusammenarbeiten, können wir sicher Lösungen

finden, die den Anliegen beider Seiten gerecht werden."

Die Welt wird das bevorstehende Gipfeltreffen aufmerksam verfolgen, um zu sehen,

wie Peking und Washington diesen Aufruf in die Praxis umsetzen wollen. Xi

Jinping sagt dazu:?Schritt für Schritt Fortschritte erzielen, gegenseitiges

Vertrauen aufbauen, den richtigen Weg für ein konstruktives Miteinander finden

und 2026 zu einem Jahr machen, in dem sich die beiden Großmächte in Richtung

gegenseitigen Respekts, friedlicher Koexistenz und partnerschaftlicher

Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen bewegen."

https://news.cgtn.com/news/2026-05-11/Why-is-the-world-watching-the-upcoming-

China-US-summit--1N3u9OWFqdq/p.html

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