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05.07.2026 21:13:38
GNW-News: CGTN: Warum fragt sich die Welt: Was macht die KPCh so erfolgreich?
^PEKING, July 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich des 105. Jahrestags der
Gründung der Kommunistischen Partei Chinas hat CGTN einen Artikel
veröffentlicht, der untersucht, warum die KPCh weiterhin wachsende
internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Artikel beleuchtet, wie Chinas
Entwicklungsweg, sein Regierungsmodell und seine globale Vision die weltweite
Wahrnehmung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) neu prägen und neue
Perspektiven auf Modernisierung und globale Governance eröffnen.
Was sieht die internationale Gemeinschaft, wenn sie auf die Kommunistische
Partei Chinas (KPCh) blickt? Die jüngsten weltweiten Umfragen von CGTN zur
Bewertung der Rolle der KPCh liefern eine überzeugende Antwort. Die Befragten
nannten?starke Führung" als den Eindruck, der bei ihnen am stärksten von der
Partei geprägt wurde, gefolgt von?eine positive Kraft für die Wahrung der
globalen Stabilität" und?ein Vertreter der Interessen der Entwicklungsländer".
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich das weltweite Interesse an der KPCh
weit über Chinas Wirtschaftswunder hinaus auf ihr Regierungsmodell und ihre
Philosophie bei der Bewältigung gemeinsamer globaler Herausforderungen
erstreckt. Diese Themen standen auch im Mittelpunkt einer Rede von Xi Jinping,
dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas
(KPCh), anlässlich des 105. Jahrestags der Partei am 1. Juli. Die Rede von Xi,
der zugleich chinesischer Präsident und Vorsitzender der Zentralen
Militärkommission ist, fand bei internationalen Beobachtern großen Anklang.
?Die Modernisierung Chinas hat den Mythos widerlegt, dass Modernisierung
gleichbedeutend mit Verwestlichung sei." So interpretierte Geeganage
Weerasinghe, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Sri Lankas, die jüngste
Rede von Xi.
Seine Feststellung spiegelt eine zentrale Botschaft von Xi wider: dass die KPCh
das chinesische Volk dabei angeführt hat,?eine neue Form der menschlichen
Zivilisation" zu schaffen und den Weg zur Modernisierung für Entwicklungsländer
zu ebnen. Jahrzehntelang wurde die Modernisierung weitgehend aus westlicher
Perspektive betrachtet. Die Erfahrungen Chinas bieten jedoch eine andere
Perspektive.
Zheng Changzhong, Professor an der Fudan-Universität, wies darauf hin, dass
Chinas Entwicklung zeige, dass Modernisierung kein Prozess sei, für den es eine
Einheitslösung gebe. Geleitet von einer bürgernahen Regierungsführung,
langfristiger Planung und politischer Kontinuität hat die KPCh die zweitgrößte
Volkswirtschaft der Welt gesteuert und dabei die langfristige soziale Stabilität
gewahrt.
Die Regierungsphilosophie der KPCh stößt international auf Interesse. Nach einem
kürzlich erfolgten Besuch in China zeigte sich Massimiliano Ay, Generalsekretär
der Kommunistischen Partei der Schweiz, besonders beeindruckt von einer Partei,
die?tief im Volk verwurzelt" sei. Richard Abitbol, ein französischer
Verwaltungsexperte, betonte, dass Chinas vorhersehbare politische Kontinuität
Unternehmen das Vertrauen gebe, langfristige Investitionen in Innovationen zu
tätigen.
Diese zunehmende Anerkennung spiegelt sich auch in den Umfragedaten wider. Laut
einer Umfrage von CGTN führten 63,9 Prozent der Befragten Chinas
Modernisierungserfolge auf die wissenschaftliche Entscheidungsfindung der KPCh
zurück, während 63,7 Prozent der Befragten aus dem Globalen Süden der Ansicht
waren, dass die Partei eine tragfähige Alternative zum westlichen
Entwicklungsweg darstellt.
Eine globale Vision jenseits von Nullsummen-Denkweisen
Im Anschluss an Xis Rede erklärte Robert Lawrence Kuhn, Vorsitzender der Kuhn-
Stiftung, dass seine beiden Schlüsselbegriffe aus der Ansprache?Stabilität" und
?Vertrauen" seien. In einer Zeit, in der die Welt von Unbeständigkeit und
Erschütterungen geprägt ist, stellte er fest, dass Chinas außenpolitische
Ausrichtung bemerkenswert konsequent geblieben ist.
Diese Beständigkeit gründet sich auf die globale Vision der KPCh, die es sich
wie schon immer zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt für die Menschheit und
große Harmonie in der Welt anzustreben. Von dieser Vision geleitet, hat die KPCh
das Nullsummen-Denken abgelehnt und stets chinesische Lösungen für den
weltweiten Frieden, die Entwicklung und die globale Regierungsführung vorgelegt.
In seiner Ansprache bekräftigte Xi Chinas Engagement, einen positiven Beitrag
zum Weltfrieden und zur weltweiten Entwicklung zu leisten. Er forderte die
Partei auf, die gemeinsamen Werte der Menschheit zu wahren, die Globale
Entwicklungsinitiative (GDI), die Globale Sicherheitsinitiative, die Globale
Zivilisationsinitiative und die Globale Governance-Initiative voranzutreiben
sowie den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die
Menschheit kontinuierlich zu fördern.
Unter Bezugnahme auf Xis Aussage, China sei?ein Wegbereiter des Weltfriedens,
ein Förderer der globalen Entwicklung und ein Verfechter der internationalen
Ordnung", erklärte Kawa Mahmoud, Präsident des in Irak ansässigen
Forschungszentrums der Global Civilization Initiative, Chinas Bekenntnis zum
Multilateralismus sei in Zeiten zunehmenden Unilateralismus besonders wertvoll.
Wirun Phichaiwongphakdee, Direktor des Thailand-China-Forschungszentrums der
?Belt and Road"-Initiative, hob Xis Vision vom Aufbau einer Gemeinschaft mit
einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit hervor und betonte, dass die vier
globalen Initiativen die globale Verantwortung der KPCh widerspiegeln und
chinesische Weisheit zum Fortschritt der Menschheit beitragen.
Über bloße Worte hinaus wird die globale Vision der KPCh durch Taten
untermauert. Die Partei unterhält regelmäßige Kontakte zu über 700 politischen
Organisationen in mehr als 170 Ländern. Darüber hinaus hat China für alle am
wenigsten entwickelten Länder und afrikanischen Länder, zu denen es
diplomatische Beziehungen unterhält, eine Zollbefreiung eingeführt, im Rahmen
der GDI über 1.800 Kooperationsprojekte auf den Weg gebracht und ist nach wie
vor der zweitgrößte Geldgeber für Friedenssicherungseinsätze der Vereinten
Nationen.
Für viele Menschen außerhalb Chinas geht es nicht mehr nur darum, wie die KPCh
China verändert hat, sondern zunehmend darum, was ihre Erfahrungen einer Welt
bieten können, die nach neuen Wegen für Entwicklung und Zusammenarbeit sucht.
https://news.cgtn.com/news/2026-07-03/Why-the-world-is-asking-What-makes-the-
CPC-work--1OtVWfpQu64/p.html
CGTN Digital
cgtn@cgtn.comÂ°
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