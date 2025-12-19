|
GNW-News: CGTN: Wie China seine Türen weiter öffnet - mit besonderen Zollmaßnahmen im gesamten FTP der Insel Hainan
^Die inselweiten Sonderzollmaßnahmen im Freihandelshafen Hainan (FTP) im Süden
Chinas wurden am Donnerstag offiziell eingeführt. CGTN veröffentlichte einen
Artikel, in dem hervorgehoben wurde, wie die bevorzugten Maßnahmen des Hafens
die Unternehmensinvestitionen weiter ankurbeln, den grenzüberschreitenden Waren-
und Produktionsfaktorenfluss erleichtern und Hainan als wichtigen Knotenpunkt
zwischen dem heimischen und dem internationalen Markt positionieren werden.
PEKING, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China hat am Donnerstag im
südchinesischen Freihandelshafen Hainan (FTP), dem flächenmäßig größten FTP der
Welt, eine inselweite Sonderzollregelung eingeführt, die eine freiere Einfuhr
von Waren aus Übersee ermöglicht, den Zollfreiheitsbereich erweitert und weitere
wirtschaftsfreundliche Maßnahmen vorsieht.
Anfang November hörte der chinesische Präsident Xi Jinping einen Arbeitsbericht
über den FTP und lobte die besonderen Zollmaßnahmen als einen Meilenstein für
die Ausweitung einer hochwertigen Öffnung und die Förderung einer offenen
Weltwirtschaft. Er forderte Anstrengungen, um den grenzüberschreitenden Fluss
von Produktionsfaktoren zu erleichtern und ein erstklassiges Geschäftsumfeld zu
schaffen.
Die Idee zur Gründung des FTP wurde erstmals im Jahr 2018 vorgeschlagen. Seitdem
wurden mehrere Präferenzmaßnahmen - darunter zollfreies Einkaufen und niedrige
Körperschaftssteuern - eingeführt, um den wirtschaftsfreundlichen FTP
schrittweise zu verwirklichen.
Ab Donnerstag wird der Anteil der zollfreien Produkte im Freihandelsgebiet
Hainan von 21 Prozent auf 74 Prozent steigen, wobei die Anzahl der zollfreien
Artikel von etwa 1.900 auf 6.637 erweitert wird und nahezu alle
Produktionsanlagen und Rohstoffe umfasst.
Lan Zhenzhen, Präsidentin für öffentliche Angelegenheiten bei L'Oréal Nordasien
und China, ist hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens nach der
Markteinführung am Donnerstag zuversichtlich.
?Als Chinas größte Freihandelszone beherbergt Hainan FTP den weltweit größten
Duty-Free-Shop und ist ein bedeutendes globales Einkaufsziel", erklärte Lan.
?L'Oréal wird auch in Zukunft in Hainan investieren, um den globalen
Verbrauchern einen noch besseren Service bieten zu können."
Der thailändische Mischkonzern Charoen Pokphand (CP) Group ist ebenfalls
bestrebt, die Chancen für eine weitere Expansion zu nutzen.
Xue Zengyi, ein chinesischer Geschäftsführer der CP Group, erklärte, dass das
Kaffeegeschäft der Gruppe von der Nullzollpolitik des FTP für Roh- und
Hilfsstoffe profitieren werde, wodurch die Importkosten um 8 Prozent bei den
Zöllen und um 13 Prozent bei der Mehrwertsteuer auf grüne Kaffeebohnen gesenkt
würden.
Herr Xue erklärte, dass aus Übersee importierte Kaffeebohnen zollfrei auf das
chinesische Festland eingeführt werden können, wenn sie in Hainan mit einer
Wertschöpfung von mindestens 30 Prozent verarbeitet werden.
China und die globalen Märkte verbinden
Die 30-Prozent-Schwelle ist eine weitere wichtige Maßnahme, die in den letzten
Jahren durch den FTP eingeführt wurde. Sie ermöglicht es Unternehmen, Rohstoffe
weltweit zu beziehen, vor Ort einen Mehrwert zu schaffen und fertige Produkte
zollfrei auf dem Festlandmarkt zu verkaufen.
Hainan Weili Medical Technology, ein bedeutender globaler Katheterlieferant,
profitiert seit Anfang 2023 von Zollsenkungen, nachdem das Unternehmen als
erstes in Hainan ein Pilotprojekt für die Verarbeitung medizinischer Geräte und
wertschöpfende Tätigkeiten gestartet hat. Zuvor bezog das Unternehmen den
Großteil seiner Rohstoffe aus Südostasien.
He Yongshen, der Leiter des Unternehmens, erklärte, dass sie seit 2023 durch den
Verkauf von Mehrwertprodukten auf dem Festlandmarkt über 4 Millionen Yuan (etwa
567.920 US-Dollar) an Zöllen eingespart haben. Mit diesen Kosteneinsparungen
könne das Unternehmen mehr in Forschung und Entwicklung sowie in die
Marktexpansion investieren, fügte er hinzu.
Sein Unternehmen ist nicht das einzige, das von den Veränderungen profitiert, da
bevorzugte politische Maßnahmen eine wachsende Zahl von Investoren nach Hainan
gelockt haben. In den letzten fünf Jahren beliefen sich die ausländischen
Direktinvestitionen in Hainan auf 9,78 Milliarden US-Dollar, was einem
jährlichen Wachstum von 97 Prozent entspricht, mit Investitionen aus 176 Ländern
und Regionen.
Feng Fei, Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in
Hainan, hob die einzigartige Position der Inselprovinz hervor, die den riesigen
Binnenmarkt mit 1,4 Milliarden Menschen mit dem südostasiatischen Markt mit fast
700 Millionen Menschen verbindet.
In Übereinstimmung mit Feng äußerte sich Huang Hanquan, Leiter der Chinesischen
Akademie für Makroökonomische Forschung unter der Nationalen Entwicklungs- und
Reformkommission, dass die Politik der Freihandelszone Hainan dazu beitrage,
eine Handelsroute zu schaffen, die von Rohstoffen aus Südostasien über die
Verarbeitung in Hainan bis zum Vertrieb auf dem Festland führe und die Insel als
Drehscheibe zwischen dem heimischen und dem internationalen Markt positioniere.
Die Einführung von besonderen Zollmaßnahmen auf der gesamten Insel zeige Chinas
Engagement für eine Öffnung auf hohem Niveau, die sowohl die Binnenwirtschaft
als auch das globale Wachstum ankurbele, fügte Huang hinzu.
https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-
customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html
Kontakt: Jiang Simin, cgtn@cgtn.comÂ°
