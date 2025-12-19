GNW-News: CGTN: Wie China seine Türen weiter öffnet - mit besonderen Zollmaßnahmen im gesamten FTP der Insel Hainan

^Die inselweiten Sonderzollmaßnahmen im Freihandelshafen Hainan (FTP) im Süden

Chinas wurden am Donnerstag offiziell eingeführt. CGTN veröffentlichte einen

Artikel, in dem hervorgehoben wurde, wie die bevorzugten Maßnahmen des Hafens

die Unternehmensinvestitionen weiter ankurbeln, den grenzüberschreitenden Waren-

und Produktionsfaktorenfluss erleichtern und Hainan als wichtigen Knotenpunkt

zwischen dem heimischen und dem internationalen Markt positionieren werden.

PEKING, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China hat am Donnerstag im

südchinesischen Freihandelshafen Hainan (FTP), dem flächenmäßig größten FTP der

Welt, eine inselweite Sonderzollregelung eingeführt, die eine freiere Einfuhr

von Waren aus Übersee ermöglicht, den Zollfreiheitsbereich erweitert und weitere

wirtschaftsfreundliche Maßnahmen vorsieht.

Anfang November hörte der chinesische Präsident Xi Jinping einen Arbeitsbericht

über den FTP und lobte die besonderen Zollmaßnahmen als einen Meilenstein für

die Ausweitung einer hochwertigen Öffnung und die Förderung einer offenen

Weltwirtschaft. Er forderte Anstrengungen, um den grenzüberschreitenden Fluss

von Produktionsfaktoren zu erleichtern und ein erstklassiges Geschäftsumfeld zu

schaffen.

Die Idee zur Gründung des FTP wurde erstmals im Jahr 2018 vorgeschlagen. Seitdem

wurden mehrere Präferenzmaßnahmen - darunter zollfreies Einkaufen und niedrige

Körperschaftssteuern - eingeführt, um den wirtschaftsfreundlichen FTP

schrittweise zu verwirklichen.

Ab Donnerstag wird der Anteil der zollfreien Produkte im Freihandelsgebiet

Hainan von 21 Prozent auf 74 Prozent steigen, wobei die Anzahl der zollfreien

Artikel von etwa 1.900 auf 6.637 erweitert wird und nahezu alle

Produktionsanlagen und Rohstoffe umfasst.

Lan Zhenzhen, Präsidentin für öffentliche Angelegenheiten bei L'Oréal Nordasien

und China, ist hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens nach der

Markteinführung am Donnerstag zuversichtlich.

?Als Chinas größte Freihandelszone beherbergt Hainan FTP den weltweit größten

Duty-Free-Shop und ist ein bedeutendes globales Einkaufsziel", erklärte Lan.

?L'Oréal wird auch in Zukunft in Hainan investieren, um den globalen

Verbrauchern einen noch besseren Service bieten zu können."

Der thailändische Mischkonzern Charoen Pokphand (CP) Group ist ebenfalls

bestrebt, die Chancen für eine weitere Expansion zu nutzen.

Xue Zengyi, ein chinesischer Geschäftsführer der CP Group, erklärte, dass das

Kaffeegeschäft der Gruppe von der Nullzollpolitik des FTP für Roh- und

Hilfsstoffe profitieren werde, wodurch die Importkosten um 8 Prozent bei den

Zöllen und um 13 Prozent bei der Mehrwertsteuer auf grüne Kaffeebohnen gesenkt

würden.

Herr Xue erklärte, dass aus Übersee importierte Kaffeebohnen zollfrei auf das

chinesische Festland eingeführt werden können, wenn sie in Hainan mit einer

Wertschöpfung von mindestens 30 Prozent verarbeitet werden.

China und die globalen Märkte verbinden

Die 30-Prozent-Schwelle ist eine weitere wichtige Maßnahme, die in den letzten

Jahren durch den FTP eingeführt wurde. Sie ermöglicht es Unternehmen, Rohstoffe

weltweit zu beziehen, vor Ort einen Mehrwert zu schaffen und fertige Produkte

zollfrei auf dem Festlandmarkt zu verkaufen.

Hainan Weili Medical Technology, ein bedeutender globaler Katheterlieferant,

profitiert seit Anfang 2023 von Zollsenkungen, nachdem das Unternehmen als

erstes in Hainan ein Pilotprojekt für die Verarbeitung medizinischer Geräte und

wertschöpfende Tätigkeiten gestartet hat. Zuvor bezog das Unternehmen den

Großteil seiner Rohstoffe aus Südostasien.

He Yongshen, der Leiter des Unternehmens, erklärte, dass sie seit 2023 durch den

Verkauf von Mehrwertprodukten auf dem Festlandmarkt über 4 Millionen Yuan (etwa

567.920 US-Dollar) an Zöllen eingespart haben. Mit diesen Kosteneinsparungen

könne das Unternehmen mehr in Forschung und Entwicklung sowie in die

Marktexpansion investieren, fügte er hinzu.

Sein Unternehmen ist nicht das einzige, das von den Veränderungen profitiert, da

bevorzugte politische Maßnahmen eine wachsende Zahl von Investoren nach Hainan

gelockt haben. In den letzten fünf Jahren beliefen sich die ausländischen

Direktinvestitionen in Hainan auf 9,78 Milliarden US-Dollar, was einem

jährlichen Wachstum von 97 Prozent entspricht, mit Investitionen aus 176 Ländern

und Regionen.

Feng Fei, Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in

Hainan, hob die einzigartige Position der Inselprovinz hervor, die den riesigen

Binnenmarkt mit 1,4 Milliarden Menschen mit dem südostasiatischen Markt mit fast

700 Millionen Menschen verbindet.

In Übereinstimmung mit Feng äußerte sich Huang Hanquan, Leiter der Chinesischen

Akademie für Makroökonomische Forschung unter der Nationalen Entwicklungs- und

Reformkommission, dass die Politik der Freihandelszone Hainan dazu beitrage,

eine Handelsroute zu schaffen, die von Rohstoffen aus Südostasien über die

Verarbeitung in Hainan bis zum Vertrieb auf dem Festland führe und die Insel als

Drehscheibe zwischen dem heimischen und dem internationalen Markt positioniere.

Die Einführung von besonderen Zollmaßnahmen auf der gesamten Insel zeige Chinas

Engagement für eine Öffnung auf hohem Niveau, die sowohl die Binnenwirtschaft

als auch das globale Wachstum ankurbele, fügte Huang hinzu.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-

customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html

Kontakt: Jiang Simin, cgtn@cgtn.comÂ°