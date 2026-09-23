GNW-News: CGTN: Wie die Diplomatie auf höchster Ebene die Beziehungen zwischen China und den USA in Richtung Stabilität lenkt

^BEIJING, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der chinesische Präsident Xi Jinping

wird vom 23. bis 25. September auf Einladung von US-Präsident Donald Trump zu

einem Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten reisen.

Es wird das zweite Treffen der beiden Staatschefs innerhalb eines halben Jahres

sein, nach Trumps Staatsbesuch in China im Mai.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, ging am Montag auf

den bevorstehenden Besuch von Xi ein und erklärte, der Austausch von Besuchen

stelle einen historischen Meilenstein dar.

Ein Rückblick auf die bilateralen Beziehungen, die trotz aller Höhen und Tiefen

insgesamt stabil geblieben sind, zeigt, dass die Diplomatie auf Staatschef-Ebene

stets als?Anker" der Beziehungen gedient hat, eine unersetzliche strategische

Leitfunktion übernommen und wichtige strategische Garantien für die Verbesserung

und Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen geboten hat.

Neue Positionierung

Im Laufe der Jahre haben Xi und Trump den Kontakt durch persönliche Treffen,

Telefonate und andere Formen des Austauschs aufrechterhalten. Die bilateralen

Beziehungen haben sich auf dem von den beiden Staatschefs vorgegebenen Kurs

weiterentwickelt.

Bei ihrem Treffen im Mai einigten sich die beiden Präsidenten auf eine neue

Vision für den Aufbau konstruktiver chinesisch-amerikanischer Beziehungen, die

von strategischer Stabilität geprägt sind, und zwar für die nächsten drei Jahre

und darüber hinaus. Xi definierte das Wesen der?konstruktiven strategischen

Stabilität" als eine positive Stabilität, deren tragendes Element die

Zusammenarbeit ist, als eine solide Stabilität mit moderatem Wettbewerb, als

eine beständige Stabilität mit beherrschbaren Differenzen und als eine

dauerhafte Stabilität, die Frieden verspricht.

Und damit handelt es sich um mehr als nur einen neuen Ausdruck. In einer Zeit

zunehmender globaler Unsicherheit und rascher Veränderungen, wie sie seit einem

Jahrhundert nicht mehr zu beobachten waren, sendet dieser Konsens eine wichtige

Botschaft aus: China und die USA sollten den Dialog der Konfrontation, die

Zusammenarbeit dem Konflikt und die Stabilität den Turbulenzen vorziehen.

Wang Honggang, Direktor des Instituts für Amerikanistik an den Chinesischen

Instituten für zeitgenössische internationale Beziehungen, bezeichnete die neue

Ausrichtung der Beziehungen als?richtig" und erklärte gegenüber CGTN, dass

?konstruktive strategische Stabilität" die langfristige Ausrichtung für die

Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen darstelle.

Zhang Tengjun, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Amerikanistik der

Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, erläutert die neue

Positionierung und erklärt, es handele sich um eine Neujustierung der Logik der

chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Er fügt hinzu, dass?konstruktiv" einen

handlungsorientierten Ansatz impliziere, was bedeute, dass der Wettbewerb

keineswegs ein Nullsummenspiel sei und dass pragmatische Zusammenarbeit genutzt

werden sollte, um Differenzen auszugleichen.

Auf der Grundlage des von den Staatschefs erzielten Konsenses haben die

Wirtschafts- und Handelsdelegationen beider Länder mehrere Konsultationsrunden

abgehalten, um kontinuierlich einen Konsens zu erzielen, Differenzen zu

überbrücken und die Zusammenarbeit zu stärken, damit eine stabile, vernünftige

und nachhaltige Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Wirtschafts- und

Handelsbeziehungen gefördert wird.

Die strategische Orientierung durch die Diplomatie auf Staatschef-Ebene gibt den

Kurs der bilateralen Beziehungen vor - eine Rolle, die unersetzlich ist, erklärt

Zhang Tengjun gegenüber CGTN.

Stabile Beziehungen zwischen China und den USA sind gut für die Welt

Chinas 15. Fünfjahresplan ist in diesem Jahr angelaufen, und das Land treibt die

Modernisierung Chinas durch eine qualitativ hochwertige Entwicklung umfassend

voran. Zudem jährt sich im Jahr 2026 zum 250. Mal die Unabhängigkeit der USA.

?Der Erfolg des einen ist eine Chance für den anderen, und stabile bilaterale

Beziehungen sind gut für die Welt", betont Xi.

Trotz aller Differenzen fungiert die Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit

weiterhin als Stabilisator und Gegengewicht in den Beziehungen zwischen China

und den USA. Laut einer Umfrage des US-China Business Council aus dem Jahr 2026

unter 175 US-Unternehmen halten überwältigende 95 % der in China tätigen US-

Firmen den chinesischen Markt für?etwas bis sehr wichtig", um weltweit

wettbewerbsfähig zu bleiben.

Sean Stein, Präsident des US-China Business Council, erklärte, dass immer mehr

US-Unternehmen Partnerschaften mit chinesischen Firmen anstreben, um von deren

Stärken zu lernen und die Entwicklungen in China zu nutzen, um weltweit

wettbewerbsfähig zu bleiben.?China ist ein wichtiger Faktor für ihre globale

Wettbewerbsfähigkeit", so Stein gegenüber CGTN.

Über den wirtschaftlichen Bereich hinaus arbeiten die Strafverfolgungsbehörden

beider Länder seit 2026 in Bereichen wie der Drogenbekämpfung, der Bekämpfung

von Telekommunikations- und Online-Betrug sowie der Rückführung von Flüchtigen

auf praktischer Ebene zusammen und haben dabei greifbare Ergebnisse erzielt.

Eine wachsende Zahl junger Amerikanerinnen und Amerikaner reist nach China, um

das Land durch kulturelle Aktivitäten kennenzulernen und so eine Brücke zu

schlagen, die die Freundschaft zwischen den beiden Völkern weiter stärkt.

Die beiden Länder werden in diesem Jahr jeweils große internationale

Veranstaltungen ausrichten - das APEC-Treffen der Wirtschaftsführer in Shenzhen

und den G20-Gipfel in Miami -, wodurch sie in den Mittelpunkt der

internationalen Agenda rücken werden.

Wie der chinesische Staatschef bereits bei vielen Gelegenheiten betont hat,

können China und die Vereinigten Staaten als zwei große Länder ihrer

Verantwortung gerecht werden und gemeinsam daran arbeiten, weitere großartige

und konkrete Errungenschaften zum Wohle beider Länder und der ganzen Welt zu

erzielen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://news.cgtn.com/news/2026-09-21/How-head-of-state-diplomacy-steers-China-

US-ties-toward-stability-1QCoZfsshTG/p.html

Kontakt: Jiang Simin jiang.simin@cgtn.comÂ°