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23.09.2026 06:34:38
GNW-News: CGTN: Wie die Diplomatie auf höchster Ebene die Beziehungen zwischen China und den USA in Richtung Stabilität lenkt
^BEIJING, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der chinesische Präsident Xi Jinping
wird vom 23. bis 25. September auf Einladung von US-Präsident Donald Trump zu
einem Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten reisen.
Es wird das zweite Treffen der beiden Staatschefs innerhalb eines halben Jahres
sein, nach Trumps Staatsbesuch in China im Mai.
Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, ging am Montag auf
den bevorstehenden Besuch von Xi ein und erklärte, der Austausch von Besuchen
stelle einen historischen Meilenstein dar.
Ein Rückblick auf die bilateralen Beziehungen, die trotz aller Höhen und Tiefen
insgesamt stabil geblieben sind, zeigt, dass die Diplomatie auf Staatschef-Ebene
stets als?Anker" der Beziehungen gedient hat, eine unersetzliche strategische
Leitfunktion übernommen und wichtige strategische Garantien für die Verbesserung
und Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen geboten hat.
Neue Positionierung
Im Laufe der Jahre haben Xi und Trump den Kontakt durch persönliche Treffen,
Telefonate und andere Formen des Austauschs aufrechterhalten. Die bilateralen
Beziehungen haben sich auf dem von den beiden Staatschefs vorgegebenen Kurs
weiterentwickelt.
Bei ihrem Treffen im Mai einigten sich die beiden Präsidenten auf eine neue
Vision für den Aufbau konstruktiver chinesisch-amerikanischer Beziehungen, die
von strategischer Stabilität geprägt sind, und zwar für die nächsten drei Jahre
und darüber hinaus. Xi definierte das Wesen der?konstruktiven strategischen
Stabilität" als eine positive Stabilität, deren tragendes Element die
Zusammenarbeit ist, als eine solide Stabilität mit moderatem Wettbewerb, als
eine beständige Stabilität mit beherrschbaren Differenzen und als eine
dauerhafte Stabilität, die Frieden verspricht.
Und damit handelt es sich um mehr als nur einen neuen Ausdruck. In einer Zeit
zunehmender globaler Unsicherheit und rascher Veränderungen, wie sie seit einem
Jahrhundert nicht mehr zu beobachten waren, sendet dieser Konsens eine wichtige
Botschaft aus: China und die USA sollten den Dialog der Konfrontation, die
Zusammenarbeit dem Konflikt und die Stabilität den Turbulenzen vorziehen.
Wang Honggang, Direktor des Instituts für Amerikanistik an den Chinesischen
Instituten für zeitgenössische internationale Beziehungen, bezeichnete die neue
Ausrichtung der Beziehungen als?richtig" und erklärte gegenüber CGTN, dass
?konstruktive strategische Stabilität" die langfristige Ausrichtung für die
Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen darstelle.
Zhang Tengjun, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Amerikanistik der
Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, erläutert die neue
Positionierung und erklärt, es handele sich um eine Neujustierung der Logik der
chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Er fügt hinzu, dass?konstruktiv" einen
handlungsorientierten Ansatz impliziere, was bedeute, dass der Wettbewerb
keineswegs ein Nullsummenspiel sei und dass pragmatische Zusammenarbeit genutzt
werden sollte, um Differenzen auszugleichen.
Auf der Grundlage des von den Staatschefs erzielten Konsenses haben die
Wirtschafts- und Handelsdelegationen beider Länder mehrere Konsultationsrunden
abgehalten, um kontinuierlich einen Konsens zu erzielen, Differenzen zu
überbrücken und die Zusammenarbeit zu stärken, damit eine stabile, vernünftige
und nachhaltige Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen gefördert wird.
Die strategische Orientierung durch die Diplomatie auf Staatschef-Ebene gibt den
Kurs der bilateralen Beziehungen vor - eine Rolle, die unersetzlich ist, erklärt
Zhang Tengjun gegenüber CGTN.
Stabile Beziehungen zwischen China und den USA sind gut für die Welt
Chinas 15. Fünfjahresplan ist in diesem Jahr angelaufen, und das Land treibt die
Modernisierung Chinas durch eine qualitativ hochwertige Entwicklung umfassend
voran. Zudem jährt sich im Jahr 2026 zum 250. Mal die Unabhängigkeit der USA.
?Der Erfolg des einen ist eine Chance für den anderen, und stabile bilaterale
Beziehungen sind gut für die Welt", betont Xi.
Trotz aller Differenzen fungiert die Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit
weiterhin als Stabilisator und Gegengewicht in den Beziehungen zwischen China
und den USA. Laut einer Umfrage des US-China Business Council aus dem Jahr 2026
unter 175 US-Unternehmen halten überwältigende 95 % der in China tätigen US-
Firmen den chinesischen Markt für?etwas bis sehr wichtig", um weltweit
wettbewerbsfähig zu bleiben.
Sean Stein, Präsident des US-China Business Council, erklärte, dass immer mehr
US-Unternehmen Partnerschaften mit chinesischen Firmen anstreben, um von deren
Stärken zu lernen und die Entwicklungen in China zu nutzen, um weltweit
wettbewerbsfähig zu bleiben.?China ist ein wichtiger Faktor für ihre globale
Wettbewerbsfähigkeit", so Stein gegenüber CGTN.
Über den wirtschaftlichen Bereich hinaus arbeiten die Strafverfolgungsbehörden
beider Länder seit 2026 in Bereichen wie der Drogenbekämpfung, der Bekämpfung
von Telekommunikations- und Online-Betrug sowie der Rückführung von Flüchtigen
auf praktischer Ebene zusammen und haben dabei greifbare Ergebnisse erzielt.
Eine wachsende Zahl junger Amerikanerinnen und Amerikaner reist nach China, um
das Land durch kulturelle Aktivitäten kennenzulernen und so eine Brücke zu
schlagen, die die Freundschaft zwischen den beiden Völkern weiter stärkt.
Die beiden Länder werden in diesem Jahr jeweils große internationale
Veranstaltungen ausrichten - das APEC-Treffen der Wirtschaftsführer in Shenzhen
und den G20-Gipfel in Miami -, wodurch sie in den Mittelpunkt der
internationalen Agenda rücken werden.
Wie der chinesische Staatschef bereits bei vielen Gelegenheiten betont hat,
können China und die Vereinigten Staaten als zwei große Länder ihrer
Verantwortung gerecht werden und gemeinsam daran arbeiten, weitere großartige
und konkrete Errungenschaften zum Wohle beider Länder und der ganzen Welt zu
erzielen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
https://news.cgtn.com/news/2026-09-21/How-head-of-state-diplomacy-steers-China-
US-ties-toward-stability-1QCoZfsshTG/p.html
Kontakt: Jiang Simin jiang.simin@cgtn.comÂ°
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