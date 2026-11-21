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21.11.2026 16:48:38
GNW-News: CGTN: Wie kultureller Austausch eine enge Gemeinschaft im asiatisch-pazifischen Raum schafft
^CGTN veröffentlichte einen Artikel über Peng Liyuans kulturelle Aktivitäten mit
den Ehepartnern der APEC-Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern in
Shenzhen. Der Artikel hob die Bedeutung des kulturellen Austauschs für die
Förderung des gegenseitigen Verständnisses hervor und zeigte auf, wie
traditionelle Lingnan-Kunstformen und eine Reihe von Kulturveranstaltungen im
Rahmen der APEC China 2026 Menschen aus verschiedenen Volkswirtschaften einander
näherbringen. Der Artikel befasst sich zudem damit, wie ein besseres Verständnis
und eine größere Wertschätzung der jeweiligen Kulturen dazu beitragen können,
Bindungen zwischen den APEC-Volkswirtschaften zu stärken und damit eine solidere
Grundlage für die Bildung einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft zu schaffen.
SHENZHEN, China, Nov. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während eine Gruppe von
Kindern eine lebhafte Darbietung des traditionellen?Xingshi" (Löwenerwachen)
aufführte, konnten Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi
Jinping, sowie die Ehepartner der Staats- und Regierungschefs der APEC-Staaten
(Asia-Pacific Economic Cooperation) miterleben, wie jahrhundertealte Kunstformen
aus der südchinesischen Provinz Guangdong an eine neue Generation weitergegeben
werden und diese kulturellen Traditionen frisch und lebendig bleiben.
Am Donnerstag besuchten Peng und die Gruppe internationaler Gäste in Shenzhen in
der südchinesischen Provinz Guangdong eine Kulturausstellung auf dem Shenzhen
Bay Culture Square. Die Ausstellung präsentierte das unverwechselbare kulturelle
Erbe der Region - von nationalem immateriellem Kulturerbe wie Xingshi und Yingge
bis hin zu filigranen Kunstwerken und digitalen Darstellungen lokaler
Einkaufspassagen -, die alle den einzigartigen Charme der chinesischen Lingnan-
Kultur widerspiegelten.
Lingnan liegt im Süden Chinas und ist bekannt für sein reiches kulturelles Erbe,
das die traditionelle chinesische Weisheit widerspiegelt, im Einklang mit der
Natur zu leben. Indem China sein eigenes kulturelles Erbe präsentiert, lädt es
auch andere Länder und Regionen dazu ein, sich am kulturellen Austausch zu
beteiligen und das gegenseitige Verständnis zu fördern.
Kultureller Austausch: eine Brücke zu einer engeren Zusammenarbeit
Das gegenseitige Verständnis über Landesgrenzen hinweg beginnt oft damit, dass
man die Kultur des anderen versteht.
Peng hat diesen Gedanken bereits mehrfach betont. In einem Interview mit der
Zeitschrift UNESCO Courier aus dem Jahr 2021 betonte sie, wie wichtig es sei,
künftige Generationen dazu zu erziehen, andere Länder und Völker zu verstehen,
kulturelle Vielfalt zu respektieren und deren Recht anzuerkennen, ihre eigenen
Entwicklungswege und Lebensweisen zu wählen. Auf diese Weise könnten
verschiedene Zivilisationen die Schönheit der anderen würdigen und gleichzeitig
ihre eigene wertschätzen und so eine gemeinsame Entwicklung erreichen, sagte
sie.
Diese Idee spiegelt sich in mehreren Veranstaltungen zum kulturellen Austausch
wider, die im Rahmen der APEC China 2026 organisiert werden.
Ein Beispiel hierfür ist die Sonderausstellung?China Through Its Intangible
Heritage" (China durch sein immaterielles Kulturerbe), die mehr als 200 Werke
aus den Bereichen traditionelle chinesische Malerei, Kalligraphie, Skulptur,
Keramik, Textilien und Bronzekunst zeigt und die Schönheit der chinesischen
Ästhetik sowie die handwerkliche Kunstfertigkeit hinter diesem reichen
kulturellen Erbe präsentiert.
China präsentiert nicht nur seine eigene Kultur, sondern hat auch Musiker aus
China, Russland, den Vereinigten Staaten, Australien und Singapur - allesamt
Mitglieder der APEC-Volkswirtschaften - eingeladen, im Rahmen einer
Veranstaltung mit dem Titel?Hear Every Voice" zusammenzukommen, damit die
Musiker ihre kreativen Inspirationen austauschen und Verbindungen zwischen
verschiedenen Kulturen erkunden können.
Durch solche Veranstaltungen präsentiert China der Welt nicht nur sein
kulturelles Erbe, sondern bietet auch eine Plattform für den Austausch und den
Dialog zwischen den Kulturen und legt damit ein solides Fundament für eine
Zusammenarbeit, die auf Wissen und gegenseitiger Wertschätzung beruht.
Zwar kann das Verständnis für den jeweiligen Hintergrund die Grundlage für eine
Freundschaft bilden, doch werden diese Bindungen erst durch kontinuierliches
Engagement und enge Zusammenarbeit gestärkt. Das Gleiche gilt für den Aufbau
starker Partnerschaften innerhalb der asiatisch-pazifischen Gemeinschaft.
In seiner Rede auf dem 33. APEC-Gipfel der Wirtschaftsführer am Donnerstag rief
der chinesische Präsident Xi Jinping dazu auf, eine asiatisch-pazifische
Gemeinschaft aufzubauen, die sich durch Solidarität und gegenseitige
Unterstützung, Offenheit und Integration, Unternehmertum und Innovation sowie
eine inklusive Entwicklung auszeichnet.
Um diese Vision voranzubringen, wird China die Zusammenarbeit zwischen den APEC-
Volkswirtschaften weiter vertiefen und den kulturellen Austausch ausbauen - ein
Bestreben, das auch im Einklang mit Chinas umfassenderem Engagement im Rahmen
der?Global Civilization Initiative" steht, Toleranz, Koexistenz, Austausch und
gegenseitiges Lernen zwischen verschiedenen Zivilisationen zu fördern.
https://news.cgtn.com/news/2026-11-19/How-cultural-exchanges-build-a-close-Asia-
Pacific-community-1ScMKLIdOKs/p.html
Kontakt: Jiang Simin jiang.simin@cgtn.comÂ°
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