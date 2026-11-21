^CGTN veröffentlichte einen Artikel über Peng Liyuans kulturelle Aktivitäten mit

den Ehepartnern der APEC-Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern in

Shenzhen. Der Artikel hob die Bedeutung des kulturellen Austauschs für die

Förderung des gegenseitigen Verständnisses hervor und zeigte auf, wie

traditionelle Lingnan-Kunstformen und eine Reihe von Kulturveranstaltungen im

Rahmen der APEC China 2026 Menschen aus verschiedenen Volkswirtschaften einander

näherbringen. Der Artikel befasst sich zudem damit, wie ein besseres Verständnis

und eine größere Wertschätzung der jeweiligen Kulturen dazu beitragen können,

Bindungen zwischen den APEC-Volkswirtschaften zu stärken und damit eine solidere

Grundlage für die Bildung einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft zu schaffen.

SHENZHEN, China, Nov. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während eine Gruppe von

Kindern eine lebhafte Darbietung des traditionellen?Xingshi" (Löwenerwachen)

aufführte, konnten Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi

Jinping, sowie die Ehepartner der Staats- und Regierungschefs der APEC-Staaten

(Asia-Pacific Economic Cooperation) miterleben, wie jahrhundertealte Kunstformen

aus der südchinesischen Provinz Guangdong an eine neue Generation weitergegeben

werden und diese kulturellen Traditionen frisch und lebendig bleiben.

Am Donnerstag besuchten Peng und die Gruppe internationaler Gäste in Shenzhen in

der südchinesischen Provinz Guangdong eine Kulturausstellung auf dem Shenzhen

Bay Culture Square. Die Ausstellung präsentierte das unverwechselbare kulturelle

Erbe der Region - von nationalem immateriellem Kulturerbe wie Xingshi und Yingge

bis hin zu filigranen Kunstwerken und digitalen Darstellungen lokaler

Einkaufspassagen -, die alle den einzigartigen Charme der chinesischen Lingnan-

Kultur widerspiegelten.

Lingnan liegt im Süden Chinas und ist bekannt für sein reiches kulturelles Erbe,

das die traditionelle chinesische Weisheit widerspiegelt, im Einklang mit der

Natur zu leben. Indem China sein eigenes kulturelles Erbe präsentiert, lädt es

auch andere Länder und Regionen dazu ein, sich am kulturellen Austausch zu

beteiligen und das gegenseitige Verständnis zu fördern.

Kultureller Austausch: eine Brücke zu einer engeren Zusammenarbeit

Das gegenseitige Verständnis über Landesgrenzen hinweg beginnt oft damit, dass

man die Kultur des anderen versteht.

Peng hat diesen Gedanken bereits mehrfach betont. In einem Interview mit der

Zeitschrift UNESCO Courier aus dem Jahr 2021 betonte sie, wie wichtig es sei,

künftige Generationen dazu zu erziehen, andere Länder und Völker zu verstehen,

kulturelle Vielfalt zu respektieren und deren Recht anzuerkennen, ihre eigenen

Entwicklungswege und Lebensweisen zu wählen. Auf diese Weise könnten

verschiedene Zivilisationen die Schönheit der anderen würdigen und gleichzeitig

ihre eigene wertschätzen und so eine gemeinsame Entwicklung erreichen, sagte

sie.

Diese Idee spiegelt sich in mehreren Veranstaltungen zum kulturellen Austausch

wider, die im Rahmen der APEC China 2026 organisiert werden.

Ein Beispiel hierfür ist die Sonderausstellung?China Through Its Intangible

Heritage" (China durch sein immaterielles Kulturerbe), die mehr als 200 Werke

aus den Bereichen traditionelle chinesische Malerei, Kalligraphie, Skulptur,

Keramik, Textilien und Bronzekunst zeigt und die Schönheit der chinesischen

Ästhetik sowie die handwerkliche Kunstfertigkeit hinter diesem reichen

kulturellen Erbe präsentiert.

China präsentiert nicht nur seine eigene Kultur, sondern hat auch Musiker aus

China, Russland, den Vereinigten Staaten, Australien und Singapur - allesamt

Mitglieder der APEC-Volkswirtschaften - eingeladen, im Rahmen einer

Veranstaltung mit dem Titel?Hear Every Voice" zusammenzukommen, damit die

Musiker ihre kreativen Inspirationen austauschen und Verbindungen zwischen

verschiedenen Kulturen erkunden können.

Durch solche Veranstaltungen präsentiert China der Welt nicht nur sein

kulturelles Erbe, sondern bietet auch eine Plattform für den Austausch und den

Dialog zwischen den Kulturen und legt damit ein solides Fundament für eine

Zusammenarbeit, die auf Wissen und gegenseitiger Wertschätzung beruht.

Zwar kann das Verständnis für den jeweiligen Hintergrund die Grundlage für eine

Freundschaft bilden, doch werden diese Bindungen erst durch kontinuierliches

Engagement und enge Zusammenarbeit gestärkt. Das Gleiche gilt für den Aufbau

starker Partnerschaften innerhalb der asiatisch-pazifischen Gemeinschaft.

In seiner Rede auf dem 33. APEC-Gipfel der Wirtschaftsführer am Donnerstag rief

der chinesische Präsident Xi Jinping dazu auf, eine asiatisch-pazifische

Gemeinschaft aufzubauen, die sich durch Solidarität und gegenseitige

Unterstützung, Offenheit und Integration, Unternehmertum und Innovation sowie

eine inklusive Entwicklung auszeichnet.

Um diese Vision voranzubringen, wird China die Zusammenarbeit zwischen den APEC-

Volkswirtschaften weiter vertiefen und den kulturellen Austausch ausbauen - ein

Bestreben, das auch im Einklang mit Chinas umfassenderem Engagement im Rahmen

der?Global Civilization Initiative" steht, Toleranz, Koexistenz, Austausch und

gegenseitiges Lernen zwischen verschiedenen Zivilisationen zu fördern.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-19/How-cultural-exchanges-build-a-close-Asia-

Pacific-community-1ScMKLIdOKs/p.html

Kontakt: Jiang Simin jiang.simin@cgtn.comÂ°