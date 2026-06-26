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26.06.2026 06:29:39
GNW-News: CGTN: Wie schafft es China, reichliche Ernten in dauerhaften Wohlstand für Landwirte umzuwandeln?
^PEKING, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Anschluss an die Inspektionsreise
des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping nach Dezhou in der ostchinesischen
Provinz Shandong veröffentlichte CGTN einen Artikel zu der Frage, wie es China
schafft, reichliche Ernten in dauerhaften Wohlstand für Landwirte umzuwandeln.
Der Artikel beleuchtet die Bemühungen des Landes, die Ernährungssicherheit zu
stärken und die ländliche Wiederbelebung voranzutreiben. Zudem sorgt das Land
dafür, dass die mit dem Fortschritt verbundenen Vorteile lokalen Gemeinden
zufließen.
Ein bisschen Tippen auf dem Handy und schon ist der Weizen verkauft.
So musste Wang Xiugang, ein Landwirt im Kreis Xiajin der Stadt Dezhou in der
ostchinesischen Provinz Shandong, diesen Sommer nicht mehr stundenlang in der
Schlange an einer Getreidesammelstelle stehen. Über eine mobile App konnte er
eine Lieferzeit buchen, die Preise prüfen, die Ergebnisse der Qualitätsprüfung
verfolgen und den gesamten Verkaufsprozess - vom Wiegen bis zur Bezahlung - in
etwa 30 Minuten abwickeln.
Der Wandel vom Anstehen in der Warteschlange zum Getreideverkauf per Fingertipp
lässt auf Chinas stetig voranschreitende Modernisierung der Landwirtschaft
schließen.
Seit jeher sind Landwirtschaft, ländliche Gebiete und Landwirte oberste
Prioritäten der Regierungsführung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Bei
einem Inspektionsbesuch in Dezhou am Mittwoch betonte Xi, dass die
Modernisierung der Landwirtschaft und der ländlichen Gebiete ein zentraler
Faktor im Zuge der Modernisierung Chinas sei. Xi forderte konkrete Maßnahmen zur
Stärkung des Sektors.
Die Sicherung der Reisversorgung des Landes
?Die sichere Versorgung mit Getreide und anderen wichtigen Agrarprodukten hat
bei der landwirtschaftlichen Produktion oberste Priorität", sagte Xi bei einem
Besuch eines Bauernhofs in Dezhou.
Seine Äußerungen sind von besonderer Bedeutung für eine Stadt, die oft als eine
der wichtigsten Getreideanbauregionen Chinas bezeichnet wird. Obwohl Dezhou nur
eine Fläche von etwas mehr als 10.000 Quadratkilometern umfasst, trägt die Stadt
pro 100 Kilogramm Getreide, das landesweit produziert wird, mehr als ein
Kilogramm bei.
In den letzten Jahren ist Dezhou zu einem Testgelände für
Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft geworden. Die 2021 von der
Stadt Dezhou zur Förderung der nationalen Ernährungssicherheit ins Leben
gerufene Initiative?Dunbanliang" ist ein Programm zur Steigerung
landwirtschaftlicher Erträge, das darauf abzielt, mehr als 1,5 Tonnen Getreide
pro chinesischem Mu (rund 0,0667 Hektar) zu erzeugen. Bereits zwei Jahre später
konnte Dezhou die erste Ein-Millionen-Mu-Dunbanliang-Zone des Landes vorzeigen.
Die Ertragszuwächse wurden durch hochwertige landwirtschaftliche Nutzflächen,
modernisierte Bewässerungssysteme, verbesserte Saatgutsorten sowie integrierte
Wasser- und Düngetechnologien ermöglicht. Bis 2025 waren die Ackerflächen in
Dezhou, die den?Dunbanliang"-Standard erfüllen, auf 1,58 Millionen Mu
angewachsen.
Die Bemühungen sind Teil einer umfassenderen landesweiten Initiative. Mehr als
90 % der chinesischen Getreideernte dieses Sommers ist eingebracht. Dabei ist
eine weitere Rekordernte weitgehend gesichert.
Ernteerfolge für ein besseres Leben
Jedoch sind höhere Ernteerträge nur ein Teil davon.
Für viele Landwirte fangen die Schwierigkeiten erst nach der Ernte an. Begrenzte
Flächen zum Trocknen des Getreides, Lagerverluste und schwankende Marktpreise
können die Erträge schmälern.
Um diesen Problemen zu begegnen, haben die Behörden im Kreis Wucheng, ebenfalls
in Dezhou, ein?Getreidebank"-Modell eingeführt. Landwirte können ihr Getreide
dort lagern, es fachgerecht trocknen lassen und selbst entscheiden, wann sie es
verkaufen. So werden Verluste reduziert und Erträge verbessert.
Die Initiative unterstreicht eine umfassendere Vision hinter Chinas
Modernisierungsagenda für Landwirtschaft und ländliche Gebiete. Ziel ist nicht
lediglich, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, sondern auch die
Wiederbelebung des ländlichen Raums voranzutreiben und sicherzustellen, dass die
Landwirte die Früchte der Modernisierung ernten.
Dieses Ziel wurde auch während Xis Reise deutlich.
Zuhause beim Dorfbewohner Yu Xinhu im Dorf Xiyujia setzte sich Xi mit der
Familie zusammen und erkundigte sich nach ihrem Alltag, ihrer Arbeit und ihrem
Einkommen, dem Gesundheitszustand älterer Familienmitglieder sowie der Bildung
der Kinder. Seine Fragen verdeutlichten ein zentrales Kriterium der ländlichen
Entwicklung, nämlich ob die Landwirte spürbare Verbesserungen in ihrem Leben
feststellen können.
Im Dorf Xiyujia werden die Fortschritte zunehmend sichtbar. Durch die
integrierte Entwicklung von E-Commerce, Tourismus und Kulturwirtschaft können
mehr als 3.000 Anwohner in der Umgebung an den Entwicklungschancen teilhaben. So
erwirtschaftet ein Livestreaming-Zentrum ein kollektives Dorfeinkommen von rund
einer Million Yuan im Jahr, während Bildungstourismus-Programme jedes Jahr mehr
als 20.000 Besucher anziehen.
Wie Xi den Dorfbewohnern vor seiner Abreise sagte, besteht das oberste Ziel der
Modernisierung darin, die Sehnsucht der Menschen nach einem besseren Leben zu
erfüllen. Der wahre Erfolg einer reichlichen Ernte bemisst sich nicht nur am
erzeugten Getreide, sondern am Wohlstand und an den Chancen für diejenigen, die
es anbauen.
https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-turns-bumper-harvests-into-
lasting-prosperity-for-farmers-1Of7MKxNpeM/p.html
CGTN Digital
cgtn@cgtn.comÂ°
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