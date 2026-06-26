GNW-News: CGTN: Wie schafft es China, reichliche Ernten in dauerhaften Wohlstand für Landwirte umzuwandeln?

^PEKING, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Anschluss an die Inspektionsreise

des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping nach Dezhou in der ostchinesischen

Provinz Shandong veröffentlichte CGTN einen Artikel zu der Frage, wie es China

schafft, reichliche Ernten in dauerhaften Wohlstand für Landwirte umzuwandeln.

Der Artikel beleuchtet die Bemühungen des Landes, die Ernährungssicherheit zu

stärken und die ländliche Wiederbelebung voranzutreiben. Zudem sorgt das Land

dafür, dass die mit dem Fortschritt verbundenen Vorteile lokalen Gemeinden

zufließen.

Ein bisschen Tippen auf dem Handy und schon ist der Weizen verkauft.

So musste Wang Xiugang, ein Landwirt im Kreis Xiajin der Stadt Dezhou in der

ostchinesischen Provinz Shandong, diesen Sommer nicht mehr stundenlang in der

Schlange an einer Getreidesammelstelle stehen. Über eine mobile App konnte er

eine Lieferzeit buchen, die Preise prüfen, die Ergebnisse der Qualitätsprüfung

verfolgen und den gesamten Verkaufsprozess - vom Wiegen bis zur Bezahlung - in

etwa 30 Minuten abwickeln.

Der Wandel vom Anstehen in der Warteschlange zum Getreideverkauf per Fingertipp

lässt auf Chinas stetig voranschreitende Modernisierung der Landwirtschaft

schließen.

Seit jeher sind Landwirtschaft, ländliche Gebiete und Landwirte oberste

Prioritäten der Regierungsführung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Bei

einem Inspektionsbesuch in Dezhou am Mittwoch betonte Xi, dass die

Modernisierung der Landwirtschaft und der ländlichen Gebiete ein zentraler

Faktor im Zuge der Modernisierung Chinas sei. Xi forderte konkrete Maßnahmen zur

Stärkung des Sektors.

Die Sicherung der Reisversorgung des Landes

?Die sichere Versorgung mit Getreide und anderen wichtigen Agrarprodukten hat

bei der landwirtschaftlichen Produktion oberste Priorität", sagte Xi bei einem

Besuch eines Bauernhofs in Dezhou.

Seine Äußerungen sind von besonderer Bedeutung für eine Stadt, die oft als eine

der wichtigsten Getreideanbauregionen Chinas bezeichnet wird. Obwohl Dezhou nur

eine Fläche von etwas mehr als 10.000 Quadratkilometern umfasst, trägt die Stadt

pro 100 Kilogramm Getreide, das landesweit produziert wird, mehr als ein

Kilogramm bei.

In den letzten Jahren ist Dezhou zu einem Testgelände für

Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft geworden. Die 2021 von der

Stadt Dezhou zur Förderung der nationalen Ernährungssicherheit ins Leben

gerufene Initiative?Dunbanliang" ist ein Programm zur Steigerung

landwirtschaftlicher Erträge, das darauf abzielt, mehr als 1,5 Tonnen Getreide

pro chinesischem Mu (rund 0,0667 Hektar) zu erzeugen. Bereits zwei Jahre später

konnte Dezhou die erste Ein-Millionen-Mu-Dunbanliang-Zone des Landes vorzeigen.

Die Ertragszuwächse wurden durch hochwertige landwirtschaftliche Nutzflächen,

modernisierte Bewässerungssysteme, verbesserte Saatgutsorten sowie integrierte

Wasser - und Düngetechnologien ermöglicht. Bis 2025 waren die Ackerflächen in

Dezhou, die den?Dunbanliang"-Standard erfüllen, auf 1,58 Millionen Mu

angewachsen.

Die Bemühungen sind Teil einer umfassenderen landesweiten Initiative. Mehr als

90 % der chinesischen Getreideernte dieses Sommers ist eingebracht. Dabei ist

eine weitere Rekordernte weitgehend gesichert.

Ernteerfolge für ein besseres Leben

Jedoch sind höhere Ernteerträge nur ein Teil davon.

Für viele Landwirte fangen die Schwierigkeiten erst nach der Ernte an. Begrenzte

Flächen zum Trocknen des Getreides, Lagerverluste und schwankende Marktpreise

können die Erträge schmälern.

Um diesen Problemen zu begegnen, haben die Behörden im Kreis Wucheng, ebenfalls

in Dezhou, ein?Getreidebank"-Modell eingeführt. Landwirte können ihr Getreide

dort lagern, es fachgerecht trocknen lassen und selbst entscheiden, wann sie es

verkaufen. So werden Verluste reduziert und Erträge verbessert.

Die Initiative unterstreicht eine umfassendere Vision hinter Chinas

Modernisierungsagenda für Landwirtschaft und ländliche Gebiete. Ziel ist nicht

lediglich, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, sondern auch die

Wiederbelebung des ländlichen Raums voranzutreiben und sicherzustellen, dass die

Landwirte die Früchte der Modernisierung ernten.

Dieses Ziel wurde auch während Xis Reise deutlich.

Zuhause beim Dorfbewohner Yu Xinhu im Dorf Xiyujia setzte sich Xi mit der

Familie zusammen und erkundigte sich nach ihrem Alltag, ihrer Arbeit und ihrem

Einkommen, dem Gesundheitszustand älterer Familienmitglieder sowie der Bildung

der Kinder. Seine Fragen verdeutlichten ein zentrales Kriterium der ländlichen

Entwicklung, nämlich ob die Landwirte spürbare Verbesserungen in ihrem Leben

feststellen können.

Im Dorf Xiyujia werden die Fortschritte zunehmend sichtbar. Durch die

integrierte Entwicklung von E-Commerce, Tourismus und Kulturwirtschaft können

mehr als 3.000 Anwohner in der Umgebung an den Entwicklungschancen teilhaben. So

erwirtschaftet ein Livestreaming-Zentrum ein kollektives Dorfeinkommen von rund

einer Million Yuan im Jahr, während Bildungstourismus-Programme jedes Jahr mehr

als 20.000 Besucher anziehen.

Wie Xi den Dorfbewohnern vor seiner Abreise sagte, besteht das oberste Ziel der

Modernisierung darin, die Sehnsucht der Menschen nach einem besseren Leben zu

erfüllen. Der wahre Erfolg einer reichlichen Ernte bemisst sich nicht nur am

erzeugten Getreide, sondern am Wohlstand und an den Chancen für diejenigen, die

es anbauen.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-turns-bumper-harvests-into-

lasting-prosperity-for-farmers-1Of7MKxNpeM/p.html

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