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25.03.2026 09:33:38
GNW-News: CGTN: Wie Xiong'an zum Vorbild für zukunftsorientiertes urbanes Wachstum wird
^CGTN hat einen Artikel veröffentlicht, der die Transformation des neuen
Stadtbezirks Xiong'an zu einem Vorbild für moderne Stadtentwicklung beleuchtet
und dabei den Erfolg der geordneten Verlagerung nicht-hauptstädtischer
Funktionen aus Peking als zentrale treibende Kraft hervorhebt. Der Artikel hebt
die auf den Menschen ausgerichteten Fortschritte hervor, die durch umfangreiche
Investitionen, politische Rahmenbedingungen und Integrationsmaßnahmen erzielt
wurden. Er beleuchtet zudem wissenschaftlich-technologische Meilensteine, die
neue, hochwertige Produktivkräfte fördern, und positioniert Xiong'an als
Demonstrationszone für ausgewogene, zukunftsorientierte Entwicklung im Rahmen
des 15. Fünfjahresplans.
PEKING, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeden Morgen spazieren der 70-jährige
Wang Helai und seine Frau entlang des neu angelegten Uferwegs am Longquan-Fluss,
unweit ihres Zuhauses im neuen Stadtbezirk Xiong'an in der Provinz Hebei. Der
einst vernachlässigte und vermüllte Trockenkanal ist heute ein sauberer, von
Grünflächen gesäumter Wasserlauf. Nach ihrem Spaziergang gehen sie direkt in die
Gemeinschaftskantine ihrer Wohnanlage, wo die Mahlzeiten seniorengerecht
zubereitet werden und Menschen über 60 vergünstigt essen. Ihre Tochter, die ein
nahegelegenes Fitnessstudio leitet, engagiert sich regelmäßig ehrenamtlich in
der Gemeinde.
Für die Familie sind Bildungseinrichtungen, Gesundheitsversorgung,
Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote alle innerhalb von 15 Minuten
erreichbar. Dieser nahtlose?15-Minuten-Radius" zeigt, wie Xiong'an den Alltag
der Menschen transformiert und aus einer Planstadt ein echtes, lebenswertes
Zuhause macht.
Der Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Xiong'an am Montag
unterstreicht einmal mehr den rasanten Wandel der Region hin zu einer modernen
Stadt. Vor Ort besuchte er zentrale Einrichtungen, darunter die Start-up-Zone,
verlegte Standorte der China Huaneng Group sowie den Xiong'an-Campus der
Pekinger Oberschule Nr. 4, und leitete ein Symposium zur weiteren Förderung von
Aufbau und Entwicklung der Region.
Während seines Besuchs sprach sich Xi dafür aus, Xiong'an zu einem
Innovationszentrum der neuen Ära und zu einer Modellregion für
zukunftsorientierte Entwicklung auszubauen.
Verlagerung als Impulsgeber für Wachstum
Die zentrale Aufgabe von Xiong'an bleibt die geordnete Übernahme nicht-
hauptstädtischer Funktionen aus Peking. Im Rahmen des 14. Fünfjahresplans wurden
mehr als 1 Billion Yuan (145,5 Milliarden US-Dollar) investiert, das
durchschnittliche jährliche BIP-Wachstum lag bei 17,1 %, rund 215
Quadratkilometer Land wurden neu erschlossen und über 5.300 Gebäude errichtet.
Mit dem Start des 15. Fünfjahresplans im Jahr 2026 rückt nun der Ausbau der
Gesamtkapazitäten in den Fokus. Erste marktorientierte Tochtergesellschaften
zentraler Staatsunternehmen haben sich bereits angesiedelt und weitere Konzerne
- darunter State Power Investment - treiben die Integration aktiv voran.
Ein Beispiel für diese Entwicklung ist die China Huaneng Group: Seit dem
offiziellen Umzug im Oktober 2025 haben mehr als 1.000 Mitarbeitende aus der
Zentrale und den angeschlossenen Einheiten ihren regulären Arbeits- und
Geschäftsbetrieb in Xiong'an aufgenommen. Dieser reibungslose Übergang steht
exemplarisch für die erfolgreiche und nachhaltige Integration großer
Staatsunternehmen - ermöglicht durch gezielte politische Unterstützung und enge
Koordination vor Ort.
Gestützt durch klare regulatorische Rahmenbedingungen gewinnt die nächste Phase
der Standortverlagerung weiter an Dynamik. Dabei wird sichergestellt, dass
umgesiedelte Mitarbeitende bei Arbeitsbedingungen, unternehmerischen
Tätigkeiten, Lebensstandard und Einkommen keine Nachteile gegenüber Peking
haben. Ergänzend sorgen 278 konkrete Maßnahmen für eine enge Verzahnung der
Infrastrukturen von Peking und Xiong'an und gewährleisten einen gleichwertigen
Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und sozialen Dienstleistungen.
Eine Stadt, in der man gerne lebt
Neben dem Infrastrukturausbau legt Xiong'an großen Wert darauf, dass sich der
neue Stadtbezirk für Familien wie ein echtes Zuhause anfühlt. Der Xiong'an-
Campus der Pekinger Oberschule Nr. 4 gilt als Vorzeigeprojekt der Pekinger
Initiative?Drei Schulen und ein Krankenhaus". Im Rahmen dieses Programms
finanziert und errichtet Peking einen Kindergarten, eine Grundschule, eine
weiterführende Schule sowie ein Krankenhaus und übergibt diese Einrichtungen
anschließend an Xiong'an, während die jeweiligen Institutionen aus Peking
weiterhin Lehrbetrieb und Verwaltung unterstützen.
Seit seiner Eröffnung im August 2023 hat der Campus einen Bildungsverbund
geschaffen, der hochwertige Lehrressourcen im gesamten Stadtgebiet zugänglich
macht. Nach den Aufnahmerichtlinien für 2025 wurden Kinder aus umgesiedelten
Haushalten der Kategorien 1 und 2 vorrangig berücksichtigt. Die Schülerzahlen
steigen kontinuierlich, und auch im Frühjahrssemester 2026 verlief der
Campusbetrieb reibungslos.
Diese Maßnahmen erleichtern die Integration umgesiedelter Familien und geben den
Kindern die Möglichkeit, wohnortnah von einer vertrauten, hochwertigen
Bildungsumgebung zu profitieren.
Innovation und neue Produktivkräfte werden greifbar
Auf nationaler Ebene soll Xiong'an Wissenschaft, Technologie und industrielle
Innovation eng miteinander verknüpfen, neue, an die lokalen Gegebenheiten
angepasste produktive Kräfte fördern und den Zhongguancun Wissenschaftspark im
neuen Stadtbezirk Xiong'an auf hohem Niveau weiterentwickeln.
Zentrale Meilensteine für 2026 sind die Veröffentlichung des Jishu-Datenmodells,
das gemeinsam von der Tsinghua Universität und einem in Xiong'an ansässigen
Unternehmen entwickelt wurde, der Aufbau vertrauenswürdiger Datenräume mit
umfassender Abdeckung in den Bereichen Regierung, Finanzen und Energie sowie ein
Innovationswettbewerb im Bereich Luft- und Raumfahrt, der Teilnehmer aus dem
ganzen Land anzog und die Umsetzung wegweisender Projekte beschleunigte.
Dank dieser Fortschritte nimmt Xiong'an eine Schlüsselrolle als Knotenpunkt im
wissenschaftlich-technologischen Innovationszentrum Peking-Tianjin-Hebei ein und
dient als Demonstrationszone für neue, hochwertige Produktivkräfte. Die
Bauarbeiten schreiten kontinuierlich voran, um?Qualität aus Xiong'an" zu
liefern und gleichzeitig den klaren Himmel, die grünen Landschaften und das
saubere Wasser zu bewahren.
https://news.cgtn.com/news/2026-03-23/How-Xiongan-is-evolving-into-a-model-for-
high-quality-urban-growth-1LKRNgQinHa/p.html
Kontakt: CGTN Digital cgtn@cgtn.comÂ°
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