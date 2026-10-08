|
08.10.2026 18:19:38
GNW-News: Changan Automobile mit wichtigen Ankündigungen auf dem Mondial de l'Auto 2026
^* Changan führt CHANGAN NEVO auf europäischem Markt ein und stellt drei neue
Modelle vor.
* Größere Auswahl für europäische Kunden dank zusätzlicher Antriebsvarianten.
* Lokale Investitionen unterstreichen das langfristige Engagement von Changan
in Europa.
PARIS, Oct. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile hat heute seine
Teilnahme am Mondial de l'Auto 2026 bestätigt. Die Ankündigung folgt auf den
europaweiten Markteintritt der Marke im März 2025 sowie auf die
Produkteinführungen auf der IAA MOBILITY 2025 im September 2025. Changan ist nun
in 15 europäischen Märkten vertreten. Paris markiert den nächsten großen
Meilenstein für die Marke in Europa.
Changan Automobile veranstaltet in Paris Medienevents unter dem Motto?Firmly
Rooted, Growing Together". Neben einer Reihe von Marken- und
Produktankündigungen präsentiert das Unternehmen neue Lokalisierungsinitiativen
und unterstreicht damit sein langfristiges Engagement für europäische Kunden.
Changan baut in Europa umfassende lokale Strukturen für Forschung und
Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service auf und wird auf der Messe die
jüngsten Fortschritte in diesem Bereich vorstellen.
Im Rahmen der europäischen Markteinführung von CHANGAN NEVO präsentiert Changan
auf der Messe drei neue Modelle, die in Europa debütieren: den CHANGAN NEVO Q05,
Q06 und A06. Neben dem CHANGAN NEVO Q05 (EV) führt Changan den CHANGAN DEEPAL
S07 PHEV sowie den CHANGAN DEEPAL S05 PHEV mit Rechtslenkung auf dem
europäischen Markt ein und bietet damit mehrere Antriebsoptionen, die ein
breites Spektrum an Kundenbedürfnissen abdecken. Weitere technische Details und
die Zeitpläne für die Markteinführung in Europa werden am Stand bekannt gegeben.
Die Modelle werden ab dem 4. Quartal 2026 schrittweise in Europa auf den Markt
gebracht.
Im Vorfeld der Messe hat Changan einen Überraschungsgast angekündigt, der beim
Mondial de l'Auto 2026 zu Gast sein wird. Die portugiesische Fußballlegende wird
nicht nur am Stand von Changan vertreten sein, sondern die Flaggschiff-Modelle
der Marke auf den Straßen von Paris fahren. Als ehemaliger europäischer
Fußballer des Jahres und Weltfußballer des Jahres knüpft er mit seinem Auftritt
an Changans?Stay in the Game"-Partnerschaft mit dem Portugiesischen
Fußballverband (FPF) an.
Der Mondial de l'Auto zählt zu den weltweit führenden Automobilmessen in Paris
und bringt die wichtigsten Akteure der Automobilbranche und ihres erweiterten
Umfelds zusammen. Die Messe hebt die Innovationen hervor, die das Auto von
morgen prägen, und feiert zugleich die Faszination Automobil. Changan Automobile
nutzt das Event, um seine Lokalisierungsstrategie?In Europe, for Europe" zu
bekräftigen. Damit rückt das Unternehmen seine Marke, Produkte, Technologien und
Services noch näher an die europäischen Kunden und schafft nachhaltigen Mehrwert
für den Markt.
Kontaktinformationen:
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
E-Mail: global@changan.com.cn (mailto:global@changan.com.cn)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0ab9558-86d0-428e-b74a-
f0ff5ac6bd59
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.