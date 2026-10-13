GNW-News: Changan Automobile präsentiert sein globales Produktportfolio auf dem Mondial de l'Auto 2026

^* CHANGAN NEVO feiert Europapremiere: Das meistverkaufte Elektro-SUV der

Marke, der CHANGAN NEVO Q05, erweitert das europäische Modellangebot und

soll im ersten Quartal 2027 offiziell auf den Markt kommen.

* Mit CHANGAN NEVO, CHANGAN DEEPAL und AVATR präsentiert das Unternehmen auf

der Mondial de l'Auto 2026 eine Modellpalette mit verschiedenen

Antriebssträngen.

* AVATR CONCEPT T09 feiert Weltpremiere und definiert die Ästhetik des

modernen Luxus neu.

* Changan kündigt umfassende Neuerungen bei seinen Marken und Produkten, im

Vertrieb und Service sowie beim Ausbau lokaler Produktionskapazitäten für

den europäischen Markt an.

* Der portugiesische Fußballstar Luís Figo wurde zum Changan Product

Experience Ambassador ernannt.

PARIS, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Mondial de l'Auto 2026, eine der

weltweit führenden internationalen Automobilmessen, wurde heute eröffnet.

Changan Automobile veranstaltet unter dem Motto?Firmly Rooted, Growing

Together" ein globales Medienevent. Im Mittelpunkt steht das weltweite Marken-

und Modellportfolio - darunter die Marke CHANGAN NEVO sowie der CHANGAN NEVO

Q05, die beide ihr Europadebüt feiern. Darüber hinaus kündigt Changan wichtige

Neuerungen bei seinen Produkten, seiner Lokalisierungsstrategie und seinen

Markeninitiativen an und unterstreicht damit sein Engagement für den globalen

?Vast Ocean Plan". Der portugiesische Fußballstar Luís Figo wurde zum Changan

Product Experience Ambassador ernannt. Auf den Straßen von Paris fuhr er eines

der Changan-Modelle und teilte seine Eindrücke mit einem weltweiten Publikum.

Der globale?Vast Ocean Plan" nimmt weiter Fahrt auf

Im Rahmen seines?Vast Ocean Plan" baut Changan Automobile den europäischen

Markt als strategischen Schwerpunkt aus. Das Unternehmen setzt auf Wachstum

gemeinsam mit lokalen Partnern und Kunden und nutzt seine Erfahrungen in Europa,

um seine globalen Ambitionen voranzutreiben. Changan ist seit 25 Jahren in

Europa vertreten und hat seine Aktivitäten seit dem europaweiten Markenstart in

Deutschland im März 2025 deutlich ausgebaut. Die in Paris angekündigten

Maßnahmen markieren einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem

vollständig global ausgerichteten Geschäftsmodell.

Globale Marken und Modelle im Rampenlicht

Changan Automobile führte die Marken CHANGAN und AVATR im März 2025 im Rahmen

seines europaweiten Markenstarts in Deutschland ein. Im September desselben

Jahres folgte auf der IAA MOBILITY 2025 in München die Einführung der

Modellreihe CHANGAN DEEPAL. Auf dem Mondial de l'Auto 2026 bringt Changan die

Marke CHANGAN NEVO auf den europäischen Markt. Drei Modelle feiern ihre

Europapremiere: der CHANGAN NEVO Q05, der CHANGAN NEVO Q06 und der CHANGAN NEVO

A06. Der NEVO Q05 ist das erste Modell von CHANGAN NEVO, das speziell für

globale Märkte entwickelt wurde. Mit CHANGAN NEVO vervollständigt Changan sein

Marken- und Modellportfolio in Europa.

Auf dem Mondial de l'Auto 2026 präsentiert Changan außerdem den CHANGAN DEEPAL

S07 PHEV sowie den CHANGAN DEEPAL S05 PHEV mit Rechtslenkung und bringt damit

zwei PHEV-Modelle auf den europäischen Markt. Beide Modelle sind auf die

europäischen Straßenverhältnisse und Fahrgewohnheiten abgestimmt und verkörpern

das charakteristische Design und die technologische Kompetenz von CHANGAN

DEEPAL. Auch der CHANGAN CS55 PLUS BlueCore HEV ist erstmals außerhalb Chinas zu

sehen und stellt die Leistungsfähigkeit der Hybridtechnologie von Changan unter

Beweis. Der AVATR CONCEPT T09, ein technologisch fortschrittliches Luxus-SUV der

Marke AVATR, feiert seine Europapremiere und präsentiert europäischen Kunden

eine neue Interpretation von Premium-Komfort.

Lokalisierungsstrategie in allen Bereichen beschleunigen

Changan Automobile führt sein globales Kundenbetreuungsprogramm?withU" in

Europa ein und unterstützt Kunden umfassend während der gesamten Nutzungsdauer

ihres Fahrzeugs. Im After-Sales-Service setzt Changan auf höchste Qualität, baut

seine europäischen Ersatzteilzentren weiter aus und gewährleistet schnelle

Unterstützung rund um die Uhr. Das Unternehmen hat vier regionale

Ersatzteilzentren in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in Spanien

eingerichtet. Damit liegt die Verfügbarkeit von Ersatzteilen bei über

97 Prozent. Ersatzteile werden innerhalb von 24 Stunden in große Städte und

innerhalb von 72 Stunden an jeden Ort in Europa geliefert. Darüber hinaus bietet

ein europäisches Callcenter in Rumänien Kundenservice an sieben Tagen pro Woche

für jeweils acht Stunden täglich (7 × 8 Stunden).

Changan Automobile treibt den Ausbau seiner lokalen Präsenz in Europa weiter

voran. Bis Ende 2026 will das Unternehmen in 15 europäischen Ländern ein

Netzwerk mit knapp 400 Vertriebs- und Servicestandorten aufbauen. Bis 2027 soll

dieses auf 650 Standorte anwachsen. Changan plant außerdem, einen europaweiten

Pannenhilfe-Service (Roadside Assistance, RSA), kostenlose Basiswartungen und

verschiedene Finanzierungslösungen anzubieten. In diesem Jahr hat das

Unternehmen zudem drei neue nationale Vertriebsgesellschaften im Vereinigten

Königreich, in Spanien und in Italien gegründet. Damit umfasst seine Präsenz in

Europa nun acht Tochtergesellschaften mit mehr als 800 Beschäftigten, von denen

über 80 Prozent aus den jeweiligen Ländern stammen. In den kommenden drei Jahren

plant Changan, mehr als 350 weitere Mitarbeiter vor Ort einzustellen.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

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4193-4b10-8977-3da9b04821d5

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1e9f-4d75-9e7a-4cdb50cfb0ec

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f367c8e02085

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