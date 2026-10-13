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14.10.2026 00:27:38
GNW-News: Changan Automobile präsentiert sein globales Produktportfolio auf dem Mondial de l'Auto 2026
^* CHANGAN NEVO feiert Europapremiere: Das meistverkaufte Elektro-SUV der
Marke, der CHANGAN NEVO Q05, erweitert das europäische Modellangebot und
soll im ersten Quartal 2027 offiziell auf den Markt kommen.
* Mit CHANGAN NEVO, CHANGAN DEEPAL und AVATR präsentiert das Unternehmen auf
der Mondial de l'Auto 2026 eine Modellpalette mit verschiedenen
Antriebssträngen.
* AVATR CONCEPT T09 feiert Weltpremiere und definiert die Ästhetik des
modernen Luxus neu.
* Changan kündigt umfassende Neuerungen bei seinen Marken und Produkten, im
Vertrieb und Service sowie beim Ausbau lokaler Produktionskapazitäten für
den europäischen Markt an.
* Der portugiesische Fußballstar Luís Figo wurde zum Changan Product
Experience Ambassador ernannt.
PARIS, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Mondial de l'Auto 2026, eine der
weltweit führenden internationalen Automobilmessen, wurde heute eröffnet.
Changan Automobile veranstaltet unter dem Motto?Firmly Rooted, Growing
Together" ein globales Medienevent. Im Mittelpunkt steht das weltweite Marken-
und Modellportfolio - darunter die Marke CHANGAN NEVO sowie der CHANGAN NEVO
Q05, die beide ihr Europadebüt feiern. Darüber hinaus kündigt Changan wichtige
Neuerungen bei seinen Produkten, seiner Lokalisierungsstrategie und seinen
Markeninitiativen an und unterstreicht damit sein Engagement für den globalen
?Vast Ocean Plan". Der portugiesische Fußballstar Luís Figo wurde zum Changan
Product Experience Ambassador ernannt. Auf den Straßen von Paris fuhr er eines
der Changan-Modelle und teilte seine Eindrücke mit einem weltweiten Publikum.
Der globale?Vast Ocean Plan" nimmt weiter Fahrt auf
Im Rahmen seines?Vast Ocean Plan" baut Changan Automobile den europäischen
Markt als strategischen Schwerpunkt aus. Das Unternehmen setzt auf Wachstum
gemeinsam mit lokalen Partnern und Kunden und nutzt seine Erfahrungen in Europa,
um seine globalen Ambitionen voranzutreiben. Changan ist seit 25 Jahren in
Europa vertreten und hat seine Aktivitäten seit dem europaweiten Markenstart in
Deutschland im März 2025 deutlich ausgebaut. Die in Paris angekündigten
Maßnahmen markieren einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem
vollständig global ausgerichteten Geschäftsmodell.
Globale Marken und Modelle im Rampenlicht
Changan Automobile führte die Marken CHANGAN und AVATR im März 2025 im Rahmen
seines europaweiten Markenstarts in Deutschland ein. Im September desselben
Jahres folgte auf der IAA MOBILITY 2025 in München die Einführung der
Modellreihe CHANGAN DEEPAL. Auf dem Mondial de l'Auto 2026 bringt Changan die
Marke CHANGAN NEVO auf den europäischen Markt. Drei Modelle feiern ihre
Europapremiere: der CHANGAN NEVO Q05, der CHANGAN NEVO Q06 und der CHANGAN NEVO
A06. Der NEVO Q05 ist das erste Modell von CHANGAN NEVO, das speziell für
globale Märkte entwickelt wurde. Mit CHANGAN NEVO vervollständigt Changan sein
Marken- und Modellportfolio in Europa.
Auf dem Mondial de l'Auto 2026 präsentiert Changan außerdem den CHANGAN DEEPAL
S07 PHEV sowie den CHANGAN DEEPAL S05 PHEV mit Rechtslenkung und bringt damit
zwei PHEV-Modelle auf den europäischen Markt. Beide Modelle sind auf die
europäischen Straßenverhältnisse und Fahrgewohnheiten abgestimmt und verkörpern
das charakteristische Design und die technologische Kompetenz von CHANGAN
DEEPAL. Auch der CHANGAN CS55 PLUS BlueCore HEV ist erstmals außerhalb Chinas zu
sehen und stellt die Leistungsfähigkeit der Hybridtechnologie von Changan unter
Beweis. Der AVATR CONCEPT T09, ein technologisch fortschrittliches Luxus-SUV der
Marke AVATR, feiert seine Europapremiere und präsentiert europäischen Kunden
eine neue Interpretation von Premium-Komfort.
Lokalisierungsstrategie in allen Bereichen beschleunigen
Changan Automobile führt sein globales Kundenbetreuungsprogramm?withU" in
Europa ein und unterstützt Kunden umfassend während der gesamten Nutzungsdauer
ihres Fahrzeugs. Im After-Sales-Service setzt Changan auf höchste Qualität, baut
seine europäischen Ersatzteilzentren weiter aus und gewährleistet schnelle
Unterstützung rund um die Uhr. Das Unternehmen hat vier regionale
Ersatzteilzentren in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in Spanien
eingerichtet. Damit liegt die Verfügbarkeit von Ersatzteilen bei über
97 Prozent. Ersatzteile werden innerhalb von 24 Stunden in große Städte und
innerhalb von 72 Stunden an jeden Ort in Europa geliefert. Darüber hinaus bietet
ein europäisches Callcenter in Rumänien Kundenservice an sieben Tagen pro Woche
für jeweils acht Stunden täglich (7 × 8 Stunden).
Changan Automobile treibt den Ausbau seiner lokalen Präsenz in Europa weiter
voran. Bis Ende 2026 will das Unternehmen in 15 europäischen Ländern ein
Netzwerk mit knapp 400 Vertriebs- und Servicestandorten aufbauen. Bis 2027 soll
dieses auf 650 Standorte anwachsen. Changan plant außerdem, einen europaweiten
Pannenhilfe-Service (Roadside Assistance, RSA), kostenlose Basiswartungen und
verschiedene Finanzierungslösungen anzubieten. In diesem Jahr hat das
Unternehmen zudem drei neue nationale Vertriebsgesellschaften im Vereinigten
Königreich, in Spanien und in Italien gegründet. Damit umfasst seine Präsenz in
Europa nun acht Tochtergesellschaften mit mehr als 800 Beschäftigten, von denen
über 80 Prozent aus den jeweiligen Ländern stammen. In den kommenden drei Jahren
plant Changan, mehr als 350 weitere Mitarbeiter vor Ort einzustellen.
Kontaktinformationen:
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
E-Mail: global@changan.com.cn
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b3c3c1f-
4193-4b10-8977-3da9b04821d5
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31684b28-
1e9f-4d75-9e7a-4cdb50cfb0ec
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4f2684d-c339-40db-aff0-
f367c8e02085
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