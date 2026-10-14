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14.10.2026 18:58:38
GNW-News: Changan Automobile stellt auf dem Mondial de l'Auto 2026 mehrere neue Modelle vor
^* Mehrere neue Modelle von Changan Automobile feiern auf dem Pariser Autosalon
2026 ihre Europapremiere und sorgen für großes Interesse.
* Die Modellreihe CHANGAN DEEPAL bietet europäischen Kunden dank zusätzlicher
Antriebsvarianten eine noch größere Auswahl.
* Das technologische Luxus-Spitzenmodell der Marke AVATR verkörpert das
Konzept 'Emotive Luxury'.
* Das Markenportfolio von Changan deckt die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse
europäischer Kunden ab.
* Vielfältige Antriebsoptionen für unterschiedliche Fahrgewohnheiten in
Europa.
* Drei Kerntechnologien machen die neuen Modelle von Changan intelligenter,
sicherer und effizienter.
PARIS, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile präsentiert auf dem
Pariser Autosalon 2026 (Mondial de l'Auto 2026) mehrere neue Modelle noch vor
ihrer Markteinführung in Europa. Dazu gehören der CHANGAN NEVO Q05 und der
CHANGAN DEEPAL S07 PHEV, die beide auf der Messe ihre Europapremiere feiern. Die
Modellreihen CHANGAN NEVO und CHANGAN DEEPAL der Marke CHANGAN sind neben der
Marke AVATR mit einer Reihe von Topmodellen vertreten. Changan präsentiert an
seinem Stand E12 in Halle 7.1 außerdem seine Kerntechnologien in den Bereichen
Antrieb, Batteriesicherheit und intelligente Systeme.
Mit einem klar strukturierten Markenportfolio deckt Changan Automobile das
gesamte Spektrum des europäischen Automobilmarkts ab - von der Mittelklasse bis
zum Luxussegment. Unter dem Dach der Marke CHANGAN positioniert sich die
Modellreihe CHANGAN NEVO weltweit als?Marke für intelligente und komfortable
Familienmobilität". Im Mittelpunkt stehen Qualität, Alltagstauglichkeit und ein
intelligenter Lebensstil. Die Modellreihe CHANGAN DEEPAL setzt auf Technologie
und Fahrspaß. Als?technologischer Trendsetter mit sportlichem Anspruch" richtet
sie sich vor allem an junggebliebene Fahrerinnen und Fahrer weltweit. Die Marke
AVATR steht für kreatives Design und intelligenten Luxus.
Der CHANGAN NEVO Q05 feiert auf dem Pariser Automobilsalon 2026 seine
Europapremiere. Als erstes weltweit entwickeltes Modell der Baureihe CHANGAN
NEVO ist der vollelektrische SUV im B+-Segment auf die Bedürfnisse urbaner
Kunden weltweit zugeschnitten. Unter dem Motto?Pay Less Buy More" verbindet der
NEVO Q05 ein großzügiges Platzangebot, intelligente Technologien und
überzeugende elektrische Fahrleistungen mit einem attraktiven Preis-Leistungs-
Verhältnis. Der NEVO Q05 bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 450 km. Unter
optimalen Bedingungen lässt sich der Akku per DC-Schnellladung in rund 15
Minuten von 30 auf 80 Prozent aufladen. Dank intelligenter Fahrassistenzsysteme,
eines modernen digitalen Cockpits und umfassender Sicherheitstechnologien eignet
sich der NEVO Q05 sowohl für den täglichen Arbeitsweg als auch für längere
Familienausflüge.
Auch künftig wird die Modellreihe CHANGAN NEVO weiter ausgebaut. Mit dem völlig
neuen CHANGAN NEVO Q06 erhalten Familien eine weitere attraktive Option. In
China ist der NEVO Q06 das erste Modell mit SDA Pilot Ultra. Seit seiner
Markteinführung stößt das Fahrzeug dort auf große Resonanz. Mit ausdrucksstarkem
Design, hohem Komfort, intelligenten Technologien und souveränen
Fahreigenschaften bietet der NEVO Q06 einem breiten Familienpublikum ein
hochwertiges Mobilitätserlebnis.
Der CHANGAN DEEPAL S07 PHEV ist ein Plug-in-Hybrid-SUV der Mittelklasse, der
speziell auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten ist. Seine rein
elektrische WLTP-Reichweite von 100 km deckt den täglichen Mobilitätsbedarf ab.
Dank der Schnellladefunktion lassen sich Ladevorgänge zudem unkompliziert in den
Alltag integrieren. Auf dem Pariser Automobilsalon 2026 präsentiert Changan
Automobile außerdem zwei Plug-in-Hybridmodelle der DEEPAL PHEV-Reihe: den DEEPAL
S07 PHEV und den CHANGAN DEEPAL S05 PHEV. Beide Modelle bieten eine
Gesamtreichweite von mehr als 1.000 km und verbinden rein elektrisches Fahren im
Alltag mit der Flexibilität für längere Strecken.
Der DEEPAL S05 BEV, DEEPAL S05 PHEV (Linkslenkung) und der DEEPAL S07 BEV sind
in Europa bereits erhältlich. Der DEEPAL S07 PHEV kommt unmittelbar nach dem
Pariser Autosalon in Europa auf den Markt. Zeitgleich steht mit dem
rechtsgelenkten DEEPAL S05 PHEV ein weiteres Modell in den Startlöchern, dessen
Markteinführung im Vereinigten Königreich in Kürze bevorsteht. Beide Modelle
erweitern das Angebot der Modellreihe CHANGAN DEEPAL und bieten europäischen
Kunden damit eine größere Auswahl.
Das Produktportfolio basiert auf mehreren Kerntechnologien, die in allen
Fahrzeugen von Changan zum Einsatz kommen. Die Hybridtechnologie Changan
BlueCore Ultra Hybrid umfasst verschiedene Antriebskonzepte - HEV, PHEV und REEV
- und deckt damit die unterschiedlichen Anforderungen europäischer Kunden an die
Antriebsleistung ab. Die Changan Golden Shield Batterietechnologie gewährleistet
selbst bei Temperaturen von?10 °C eine verbleibende Energiekapazität von mehr
als 90 Prozent. Damit ist sie auf die Anforderungen von Fahrern in kälteren
Regionen Europas ausgelegt und trägt zugleich zur Batteriesicherheit bei. Die
intelligente SDA-Plattform von Changan umfasst SDA Pilot, SDA Cockpit und SDA
Chassis. Sie soll europäischen Kunden ein intelligenteres, sichereres und
stärker auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Fahrerlebnis
ermöglichen. Diese Technologien haben sich in der Serienproduktion und im
öffentlichen Straßenverkehr bewährt und werden schrittweise - vorbehaltlich
behördlicher Genehmigungen - auf Märkten außerhalb Chinas eingeführt.
Mit seiner Designphilosophie?Emotive Luxury" präsentiert AVATR ein neues
Verständnis von Premium-Mobilität im Zeitalter der intelligenten
Elektromobilität. Der auf der Messe vorgestellte AVATR CONCEPT T09 sowie die
Modelle AVATR 06T und AVATR 07L verkörpern diese Philosophie und zählen zu den
ersten AVATR-Modellen, die auf dem europäischen Markt eingeführt werden.
Mit der Einführung dieser neuen Modelle unterstreicht Changan sein Engagement
für den europäischen Markt. Ein erweitertes Produktangebot und ausgeprägte
technologische Kompetenz sollen dazu beitragen, den sich wandelnden
Mobilitätsbedürfnissen europäischer Kunden gerecht zu werden.
Kontaktinformationen:
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
E-mail: global@changan.com.cn (mailto:global@changan.com.cn)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e7a93f4-045a-4719-a13d-
1062970006d1
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7edfa861-
7cf4-464e-8f3e-52b8174ff4c5
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