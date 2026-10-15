GNW-News: CHANGAN läutet auf dem Pariser Autosalon 2026 eine neue Phase des Wachstums in Europa ein

^PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile hat auf dem Pariser

Autosalon 2026 die nächste Phase seiner Europa-Strategie vorgestellt. Nach der

Einführung der CHANGAN DEEPAL-Modellreihe in Europa im vergangenen Jahr stellte

Changan die brandneue CHANGAN NEVO-Modellreihe vor und kündigte Pläne an, sein

Angebot an Antriebssträngen zu erweitern sowie seine lokalen Kapazitäten in den

Bereichen Forschung und Entwicklung, Konstruktion und Kundendienst weiter

auszubauen. Gemeinsam markieren diese Entwicklungen eine neue Etappe in Changans

langfristigem Engagement in Europa und bieten eine größere Produktauswahl sowie

einen verstärkten lokalen Support, um den sich wandelnden Mobilitätsbedürfnissen

der Kunden gerecht zu werden.

Die CHANGAN NEVO-Modellreihe basiert auf drei Kernwerten: Raffiniertes Design,

gemeinsamer Komfort und Technologie, die Freude bereitet. Raffiniertes Design

verbindet anspruchsvolle Ästhetik mit einem natürlichen, einladenden Gefühl von

Komfort und schafft so ein Gleichgewicht zwischen optischer Raffinesse und

alltäglicher Funktionalität. Gemeinsamer Komfort stellt jeden Fahrgast in den

Mittelpunkt der Reise - mit durchdacht gestalteten Räumen, flexiblen Grundrissen

und gleichwertigem Komfort im gesamten Fahrgastraum. Technologie, die Freude

bereitet, vereint ein intelligentes Cockpit, vernetzte digitale Erlebnisse und

Fahrassistenzsysteme in Echtzeit, um ein Fahrerlebnis zu schaffen, das

intelligenter, sicherer und stressfrei ist. Bis heute hat CHANGAN NEVO weltweit

mehr als eine Million Familien bedient und damit intelligente und komfortable

Mobilität zu einem festen Bestandteil des Alltags einer wachsenden Community von

Nutzern auf der ganzen Welt gemacht.

Der CHANGAN NEVO Q05 feierte auf dem Pariser Autosalon 2026 sein Europa-Debüt.

Der NEVO Q05 vereint einen geräumigen Innenraum, Fahrerassistenzsysteme und

Alltagstauglichkeit für das Leben in der Stadt und darüber hinaus. Mit Blick auf

die Zukunft wird die CHANGAN NEVO-Produktpalette um Modelle wie den brandneuen

CHANGAN NEVO Q06 erweitert, wodurch sich die Auswahl für Familien weiter

vergrößert. Der CHANGAN NEVO Q06 vereint ausdrucksstarkes Design, Komfort,

intelligente Technologie und souveränes Fahrverhalten, um einem breiteren

Publikum ein erstklassiges Mobilitätserlebnis für die ganze Familie zugänglich

zu machen.

Die Erweiterung des europäischen Produktportfolios von Changan ist Teil einer

umfassenderen Strategie, die die Einführung neuer Modelle mit dem

kontinuierlichen Ausbau lokaler Kompetenzen in den Bereichen Design, Entwicklung

und Kundendienst verbindet. CHANGAN gründete im Jahr 2001 sein europäisches

Designzentrum in Turin, Italien, und baute in der Folge seine regionalen

Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aus, darunter ein Forschungs- und

Entwicklungszentrum in Birmingham, Vereinigtes Königreich. Seit mehr als zwei

Jahrzehnten baut das Unternehmen seine Präsenz in Europa in den Bereichen

Design, Engineering und Kundenservice kontinuierlich aus.

Geleitet von seiner Strategie?In Europa, für Europa" baut Changan ein lokales

Ökosystem auf, das Forschung und Entwicklung, Dienstleistungen, Fachkräfte sowie

zukünftige Produktionsmöglichkeiten umfasst. Das Unternehmen baut zudem sein

Kundendienstangebot durch Ersatzteilzentren in den Niederlanden und im

Vereinigten Königreich aus, ergänzt durch technischen Support, Kundendienst und

technische Schulungen.

In Europa sind der CHANGAN DEEPAL S05 und der S07 bereits als reine

Elektrofahrzeuge (BEV) erhältlich, und nun ist auch der S05 PHEV mit

Linkslenkung hinzugekommen. Der S07 PHEV wird im Laufe dieses Jahres auf den

wichtigsten europäischen Märkten eingeführt. Der NEVO Q05 wird voraussichtlich

im ersten Quartal 2027 in Spanien und Italien auf den Markt kommen. Die Marke

CHANGAN und ihre Modellreihen DEEPAL und NEVO bilden zusammen mit AVATR das

europäische Marken- und Produktportfolio von Changan Automobile.

?Europa war schon immer der Maßstab. Wir sind hierhergekommen, um von unseren

Partnern zu lernen und gemeinsam zu wachsen", so Zhao Fei, General Manager der

Changan Group und Präsident von Changan Automobile.?Changan wird auch weiterhin

bestehen bleiben. Wie die Platanen entlang der Seine schlagen wir tiefe Wurzeln

in Europa und wachsen gemeinsam mit Ihnen. Zusammen mit unseren Partnern werden

wir die globale Automobilindustrie voranbringen und Kunden weltweit bessere

Produkte und Dienstleistungen bieten."

Die europäische Premiere des CHANGAN NEVO in Paris erweitert das

Produktportfolio von Changan Automobile in der Region weiter. Im Einklang mit

seiner Strategie?In Europa, für Europa" wird Changan sein Produktangebot weiter

ausbauen und seine lokalen Kapazitäten stärken, um den europäischen Kunden eine

größere Auswahl und zuverlässige Unterstützung zu bieten und gleichzeitig zu

einer intelligenteren und nachhaltigeren Zukunft der Mobilität beizutragen.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-mail: global@changan.com.cn (mailto:global@changan.com.cn)

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