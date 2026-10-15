GNW-News: CHANGAN präsentiert effiziente Antriebstechnologien und intelligente Sicherheitssysteme auf dem Mondial de l'Auto 2026

^PARIS, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile präsentiert auf dem

Mondial de l'Auto 2026 seine Fortschritte bei Antriebstechnologien,

Batteriesicherheit und intelligenten Fahrerassistenzsystemen. Mit BlueCore Ultra

Hybrid, Golden Shield Battery und SDA Pilot stellt das Unternehmen die

Technologien vor, die seinen Ansatz für eine elektrifizierte Mobilität prägen.

Aufbauend auf seiner langjährigen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in

Europa und kontinuierlichen Innovationsbemühungen verfolgt Changan das Ziel,

effiziente Antriebe, intuitive Bediensysteme und umfassende Sicherheitslösungen

nahtlos in den Alltag zu integrieren. Die Technologien sind dabei auf die

tatsächlichen Bedürfnisse europäischer Autofahrer abgestimmt.

Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden. Batterieelektrische Fahrzeuge,

Plug-in-Hybride und Hybride bieten passende Lösungen für unterschiedliche

Fahrstrecken und Ladebedingungen. Sicherheitstechnologien für Batterien und

deren kontinuierliche Überwachung schaffen Vertrauen im Alltag. Zugleich

eröffnet die Forschung an Fahrassistenzsystemen neue Möglichkeiten, die

Interaktion zwischen Fahrern und ihren Fahrzeugen intuitiver und natürlicher zu

gestalten. Von Technologien, die bereits in den ausgestellten Modellen zum

Einsatz kommen, bis hin zu intelligenten Funktionen, die künftig auch in Europa

eingeführt werden könnten: Mit langfristigen Investitionen setzt Changan seine

Strategie?In Europe, For Europe" in die Praxis um. So erhalten Kunden mehr

Sicherheit bei der Wahl ihrer Mobilitätslösung und können ihre Fahrten

entspannter genießen.

Der CS55 BlueCore HEV, der erstmals außerhalb Chinas vorgestellt wird,

veranschaulicht die Hybridtechnologie von CHANGAN. Seine HEV-Architektur der

nächsten Generation vereint Verbrennungsmotor, Elektroantrieb, Hochvoltbatterie

und intelligente Steuerungselektronik zu einem hocheffizienten Gesamtsystem. Ein

adaptives Energiemanagement und eine cloudbasierte Routenplanung stimmen den

Einsatz von Kraftstoff und Strom aufeinander ab, um die Effizienz auf jeder

Strecke zu maximieren.

Im dichten Stadtverkehr mit häufigem Anhalten und Anfahren nutzt das System

vorrangig den Elektroantrieb. Das ermöglicht ein spontanes Ansprechverhalten

sowie eine ruhige und leise Fahrt. Bei höheren Geschwindigkeiten reduziert der

effiziente direkte Antrieb durch den Verbrennungsmotor die

Energieumwandlungsverluste. Bei Bedarf unterstützt der Elektromotor den Antrieb

zusätzlich. Durch dieses Zusammenspiel genießen Fahrer maximale Effizienz bei

hohem Fahrkomfort: Die Leistungsabgabe passt sich sowohl den Anforderungen des

täglichen Berufsverkehrs als auch längeren Wochenendfahrten an.

Die ausgestellten Plug-in-Hybridmodelle bieten flexible Antriebslösungen für

unterschiedlich lange Strecken. Im Stadtverkehr können Fahrer elektrisch

unterwegs sein und auf längeren Strecken von der Reichweite des Hybridantriebs

profitieren. Lade- und Tankstopps lassen sich dadurch flexibel planen - für mehr

Komfort im Alltag und bei Familienreisen.

Vertrauen in elektrifizierte Mobilität setzt eine sichere Batterietechnologie

voraus. Die Golden-Shield-Battery-Technologie von Changan ist auf eine lange

Lebensdauer, hohe Sicherheit und Effizienz sowie kurze Ladezeiten ausgelegt. Das

digitale Batteriemanagementsystem iBC überwacht die Batterie rund um die Uhr und

trägt so zu ihrer Sicherheit und Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb bei. Für

die Fahrzeughalter bedeutet diese kontinuierliche Überwachung ein hohes Maß an

Sicherheit auf jeder Fahrt.

Die Golden-Shield-Battery-Technologie kommt im CHANGAN NEVO Q05 sowie in der

gesamten Modellpalette von CHANGAN DEEPAL zum Einsatz. Sie kombiniert

Batteriezellen von CATL mit fortlaufenden Sicherheitsprüfungen und einer

kontinuierlichen Überwachung des Batteriezustands im laufenden Betrieb. Von der

Auswahl der Batteriezellen bis zur Überwachung während des Betriebs verfolgt

Changan einen ganzheitlichen Sicherheitsansatz, der auf die Erwartungen

europäischer Kunden an die Zuverlässigkeit von Batterien abgestimmt ist und zu

einem sicheren Fahrerlebnis beitragen soll.

Seine Fortschritte im Bereich intelligenter Fahrassistenz stellte Changan

bereits am 4. September 2026 bei der offiziellen Premiere des SDA Pilot in

Chongqing vor. Das System basiert auf einer End-to-End-Architektur, die ein

Vision-Language-Action-Modell mit einem Weltmodell kombiniert. Das Training mit

mehr als 20 Millionen Videosequenzen hochwertiger menschlicher Fahrdaten

verbessert das Verständnis komplexer Verkehrssituationen und die

Entscheidungsfähigkeit des Systems. Dank der Möglichkeit zur Interaktion in

natürlicher Sprache können Fahrer ihre Absichten per Sprachbefehl mitteilen.

Dadurch wird die Kommunikation mit dem Assistenzsystem intuitiver.

Diese Funktionen werden durch eine konsequent auf Sicherheit ausgelegte

Systemarchitektur und umfangreiche Validierungstests unterstützt. Der SDA Pilot

verfügt in sieben zentralen Systembereichen über eine gemäß den Anforderungen an

Level 3 ausgelegte doppelte Redundanz: Wahrnehmung, Entscheidungsfindung,

Lenkung, Bremsen, Kommunikation, Stromversorgung und Mensch-Maschine-

Interaktion. Das Simulationstraining umfasst auch Extremsituationen wie

Reifenplatzer, Starkregen und das plötzliche Einscheren anderer Fahrzeuge. Mit

diesen Investitionen verfolgt Changan ein klares Ziel: Fahrerassistenzsysteme

intuitiver und zuverlässiger zu gestalten. Dazu verbindet das System sein

Verständnis der Verkehrssituation mit der Fähigkeit, auf die Absichten des

Fahrers einzugehen - für ein natürlicheres Fahrerlebnis.

Der SDA Pilot bietet vielversprechendes Potenzial für einen künftigen Einsatz in

Europa. Unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen Rechtsvorschriften und

behördlichen Genehmigungen plant Changan, die Technologie gezielt an die

europäischen Straßenverhältnisse anzupassen und zu validieren, um Kunden in

Europa mehr Komfort und Entlastung im Fahralltag zu bieten. Der SDA Pilot ist

ein Fahrerassistenzsystem; der Fahrer muss daher stets aufmerksam bleiben und

die Kontrolle über das Fahrzeug behalten.

?Mit der internationalen Expansion wächst Changan nicht einfach nur als Marke.

Wir bauen unsere Präsenz in Forschung und Entwicklung aus, entwickeln unsere

Produkte und Dienstleistungen weiter und übernehmen Verantwortung für die

Gesellschaft", sagt Zhao Fei, General Manager der Changan Group und Präsident

von Changan Automobile.

Für Changan bedeutet?In Europe, For Europe", die örtlichen Straßenverhältnisse,

Fahrgewohnheiten und Mobilitätsbedürfnisse kontinuierlich besser zu verstehen

und diese Erkenntnisse durch Forschung, Anpassung und Validierung in konkrete

Kundenerlebnisse umzusetzen. Kunden dabei zu unterstützen, sich mit größerer

Zuversicht für elektrifizierte Mobilität zu entscheiden und jede Fahrt

entspannter zu genießen, ist das gemeinsame Ziel dieser

Technologieinvestitionen.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn

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