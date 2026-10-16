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16.10.2026 23:43:38
GNW-News: CHANGAN präsentiert NEVO Q05 und DEEPAL S07 PHEV auf dem Mondial de l'Auto 2026 im Vorfeld des Europa-Starts
^PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem Mondial de l'Auto 2026 hat
CHANGAN Automobile den CHANGAN NEVO Q05, den CHANGAN DEEPAL S07 PHEV und den
CHANGAN DEEPAL S05 PHEV mit Rechtslenkung vorgestellt. Damit gibt das
Unternehmen einen Ausblick auf die bevorstehende Markteinführung seiner Modelle
in Europa. Die Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle bieten zusätzliche Optionen
für den täglichen Stadtverkehr ebenso wie für Familienausflüge und längere
Reisen. Zudem feierte der CHANGAN NEVO Q06 auf der Messe seine Europapremiere.
Mit der Einführung der Marke CHANGAN NEVO in Europa schlägt CHANGAN ein neues
Kapitel seiner Produktentwicklung auf dem europäischen Markt auf. CHANGAN NEVO
wurde speziell für moderne Familien entwickelt. Elegantes Design, hoher Komfort
für alle Insassen und intelligente Technologien sorgen für ein angenehmes und
souveränes Fahrerlebnis im Alltag. Geleitet von dem Ziel, fortschrittliche
Technologien für alle zugänglich zu machen, möchte CHANGAN NEVO moderne
Mobilität für noch mehr Familien weltweit erschwinglich und nutzbar machen.
CHANGAN NEVO Q05: Ein vollelektrischer SUV für Familien und den urbanen Alltag
Als erstes globales Modell der Marke CHANGAN NEVO wurde der vollelektrische
CHANGAN NEVO Q05 für Kunden in Städten weltweit entwickelt und ist im B+-Segment
angesiedelt. Getreu dem Motto?Mehr bekommen, weniger bezahlen" vereint das
Modell großzügige Platzverhältnisse, intelligente Technologien und einen
leistungsfähigen Elektroantrieb mit einem attraktiven Preis-Leistungs-
Verhältnis. Mit einem Radstand von 2.735 mm, einem Kofferraumvolumen von 540
Litern und einem Panorama-Glasdach bietet der Q05 viel Platz und Komfort für die
ganze Familie.
Der CHANGAN NEVO Q05 bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 450 km und
unterstützt DC-Schnellladen von 30 % auf 80 % in nur 15 Minuten. Intelligente
Fahrerassistenzsysteme, ein modernes digitales Cockpit und umfassende
Sicherheitstechnologien machen den NEVO Q05 zu einem praktischen Begleiter im
Stadtverkehr und auf längeren Familienreisen. Bei umgeklappten Rücksitzen wächst
das Kofferraumvolumen auf 1.380 Liter. Insgesamt 29 Ablagefächer bieten
zusätzlichen Stauraum für alles, was Familien unterwegs benötigen. Ein
Parkassistent erleichtert das Einparken in enge Parklücken und das Längsparken
und sorgt so für mehr Komfort im Stadtverkehr.Nach seiner Europapremiere in
Paris soll der CHANGAN NEVO Q05 im ersten Quartal 2027 an die ersten Kunden
ausgeliefert werden.
CHANGAN baut sein Plug-in-Hybridangebot in Europa aus
Neben dem NEVO Q05 präsentierte CHANGAN den DEEPAL S07 PHEV sowie den DEEPAL S05
PHEV mit Rechtslenkung. Beide Modelle wurden gezielt auf die Erwartungen
europäischer Kunden und die hiesigen Fahrbedingungen abgestimmt. Sie verbinden
eine hohe Gesamtreichweite im Hybridbetrieb mit intelligenten Cockpitfunktionen
und modernen Sicherheitssystemen.
Der CHANGAN DEEPAL S07 PHEV ist ein mittelgroßer SUV mit elektrifiziertem
Antrieb, der speziell auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten ist.
Mit einem Radstand von 2.900 mm bietet das Modell großzügige Platzverhältnisse.
Belüftete und beheizbare Vordersitze sowie ein Dynaudio-Soundsystem mit 20
Lautsprechern sorgen für zusätzlichen Komfort im Alltag und auf längeren
Familienreisen. Die elektrische WLTP-Reichweite von 100 km ermöglicht es, viele
Alltagsstrecken rein elektrisch zurückzulegen. Dank der 3C-Schnellladefunktion
lässt sich die Batterie in höchstens 15 Minuten von 30 auf 80 Prozent laden. So
kann das Laden bequem in den Tagesablauf integriert werden. Der S07 PHEV wird im
Laufe dieses Jahres auf den wichtigsten europäischen Märkten eingeführt.
Beide CHANGAN-DEEPAL-PHEV-Modelle erreichen eine kombinierte Reichweite von mehr
als 1.000 km. Damit verbinden sie volle Flexibilität auf Langstrecken mit rein
elektrischem Fahren im Alltag. Mit der Präsentation in Paris unterstreicht
CHANGAN seinen Anspruch, elektrifizierte Mobilitätslösungen für unterschiedliche
Lebensstile und Mobilitätsanforderungen in Europa anzubieten.
?Es gibt nicht den einen Antrieb, der allen Anforderungen gerecht wird. Kunden
sollten die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, welche Lösung am besten zu
ihren Anforderungen passt", so Ethan Yin, stellvertretender Geschäftsführer von
Changan Europe.
Mit der Einführung von CHANGAN NEVO in Europa geht CHANGAN den nächsten Schritt,
um sich als vertrauenswürdige Mobilitätsmarke für eine neue Generation
europäischer Familien zu etablieren.
Kontaktinformationen:
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
E-Mail: global@changan.com.cn
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a21ad1e1-f339-
40c4-8397-54b32c2f8101
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87b7-4c80-9141-8a14c3c0c3e8
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94295f09-e287-
492e-8ffd-888c698b24ce
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5768-4b9a-8fa9-0c9391ff184e
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