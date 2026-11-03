GNW-News: China Eastern Airlines erhöht die Flugfrequenzen und verbessert das Serviceangebot in der First und Business Class für die Wintersaison

^SHANGHAI, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEAir) wird

während der am 25. Oktober begonnenen Wintersaison 2026-2027 die Flugfrequenzen

auf internationalen und regionalen Strecken erhöhen und das Serviceangebot für

Passagiere der First und Business Class verbessern.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5781/eng)

Die Fluggesellschaft wird mehr als 180 internationale und regionale Strecken in

über 40 Ländern und Regionen bedienen, wobei täglich durchschnittlich mehr als

430 Flüge auf dem Flugplan stehen.

Die Fluggesellschaft wird den Flugbetrieb zwischen Adelaide und Shanghai wieder

aufnehmen, die Flugfrequenzen auf der Strecke Buenos Aires-Auckland-Shanghai

erhöhen und saisonale Flüge auf den Strecken zwischen Sydney, Melbourne und

Brisbane sowie Shanghai einrichten.

Auf den Strecken zwischen Frankfurt, London und Vancouver einerseits und

Shanghai andererseits werden weitere Flüge angeboten. Die im Sommer 2026 neu

eingeführten oder wieder aufgenommenen internationalen Flugverbindungen,

darunter die Verbindungen zwischen Dublin, Stockholm und Tiflis sowie Shanghai,

werden auch während der Wintersaison weitergeführt.

Die Fluggesellschaft wird zudem die Flugfrequenzen auf asiatischen Strecken

erhöhen, beispielsweise auf den Strecken zwischen Bali, Singapur und Kuala

Lumpur einerseits und Shanghai andererseits sowie auf den Strecken zwischen

Bangkok und Chiang Mai einerseits und Kunming andererseits. Zahlreiche

Flugstrecken, darunter jene, die Singapur, Bangkok und Seoul mit Shanghai

verbinden, die Strecke zwischen Bangkok und Kunming sowie die Strecke

Seoul-Qingdao, werden mit hoher Frequenz bedient.

Um den Bedürfnissen von Passagieren, die auf ihren Flug warten oder umsteigen,

besser gerecht zu werden, hat CEAir einige seiner selbst betriebenen VIP-Lounges

in Shanghai, Peking und Xi'an umgestaltet, spezielle Bereiche für Passagiere der

First und Business Class eingerichtet und mehr als 400 Sitzplätze hinzugefügt.

Die Lounges haben ihr Speisen- und Getränkeangebot zudem um saisonale Getränke,

Brot, Desserts und Snacks sowie um?MU Noodles" erweitert, ein Spezialgericht

mit regionalen Aromen.

Berechtigte Passagiere der First Class und Business Class können in vielen

Städten in Europa, Asien, Nord- und Südamerika, Afrika und Ozeanien einen

kostenlosen Flughafentransfer buchen und über die internationale App von CEAir

exklusive Vorteile sowie den Online-Kundenservice in Anspruch nehmen. Für diese

Kunden steht zudem eine eigene Kundendienst-Hotline zur Verfügung.

CEAir hat auf 12 internationalen Langstreckenflügen ab Shanghai, unter anderem

nach New York, Paris und London, neue Bordmahlzeiten mit hochwertigen Zutaten

für Passagiere der First und Business Class eingeführt. Aufbauend auf seinem

charakteristischen?MU Tea" hat das Unternehmen ein überarbeitetes Angebot an

Getränken an Bord eingeführt, darunter alkoholische Getränke, Kaffee, Sparkling

Tea sowie speziell kreierte Getränke. Alle Großraumflugzeuge von CEAir bieten

Passagieren der First und Business Class kostenloses Highspeed-WLAN an Bord.

Unternehmen: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Kontakt: Caowei

E-Mail: ceapr@ceair.com

Stadt: Shanghai

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