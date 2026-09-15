GNW-News: China Eastern Airlines führt die internationale App 2.0 mit verbesserten digitalen Reisediensten ein

^SHANGHAI, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEAir) hat

kürzlich die Version 2.0 seiner internationalen App eingeführt, die nun im App

Store und bei Google Play erhältlich ist. Durch umfassende Verbesserungen der

zugrunde liegenden Technologie, der Benutzererfahrung und des Interface-Designs

bietet sie Reisenden weltweit ein reibungsloseres und komfortableres digitales

Reiseerlebnis.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5609/eng)

Die neue Version wurde speziell auf die praktischen Bedürfnisse internationaler

Reisender zugeschnitten und umfasst Verbesserungen in allen wichtigen Phasen des

Reiseerlebnisses - von der Flugsuche und -buchung bis hin zur Sitzplatzauswahl

und Reiseplanverwaltung.

Der Prozess der Flugsuche und -buchung wurde optimiert, sodass Reisende ihre

Flüge nun einfacher suchen, auswählen und buchen können.

Bei internationalen Langstreckenflügen bietet die erweiterte Sitzplatzauswahl

einen besseren Überblick über die Kabinenanordnung, den Sitzabstand und die

Sitzplatzverfügbarkeit, sodass Reisende fundiertere Entscheidungen treffen

können.

Ein neu gestalteter?Trip Hub" fasst anstehende und vergangene Reisen

automatisch zusammen, sodass Fahrgäste ihre Reisepläne effizienter im Blick

behalten können.

Wichtige Fluginformationen, darunter Abflug- und Ankunftszeiten,

Verspätungsmeldungen, Terminals und Flugsteige, werden für einen schnellen

Zugriff deutlicher hervorgehoben.

Die Fluggesellschaft erklärte, sie werde das Nutzererlebnis bei all ihren

Reisedienstleistungen weiter verbessern und weitere internationale sowie lokal

bevorzugte Zahlungsoptionen einführen, um die digitalen Dienstleistungen für

Reisende weltweit weiter zu optimieren.

Unternehmen: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Kontakt: Caowei

E-Mail: ceapr@ceair.com

Stadt: Shanghai

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