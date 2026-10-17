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17.10.2026 12:39:38
GNW-News: China Eastern Airlines unterstützt WorldSkills Shanghai 2026 mit umfassenden Serviceleistungen
^China Eastern Airlines (CEAir)
SHANGHAI, Oct. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
China Eastern Airlines (CEAir) bot den Teilnehmenden und Gästen umfassende
Serviceleistungen und präsentierte als nationaler strategischer Partner und
designierte Fluggesellschaft beim 48. WorldSkills-Wettbewerb (WorldSkills
Shanghai 2026) luftfahrtspezifische Fachkompetenzen und Technologien.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5725/eng)
Die Veranstaltung, die kürzlich in Shanghai zu Ende ging, brachte mehr als
1.300 Teilnehmende aus 68 Ländern und Regionen zusammen, die in
64 Wettbewerbsdisziplinen gegeneinander antraten.
Am Internationalen Flughafen Shanghai-Pudong und am Internationalen Flughafen
Shanghai-Hongqiao boten Mitarbeitende von CEAir Auskünfte, Check-in,
Orientierungshilfe und Unterstützung bei Grenzformalitäten.
Während der Veranstaltung waren 69 Mitglieder des CEAir-Kabinenpersonals bei der
Eröffnungsfeier als Einweiser im Einsatz. Zudem übernahmen 20 Freiwillige aus
dem?Lingyan"-Team von CEAir bei der Eröffnungs- und Abschlussfeier die
Protokollbetreuung.
Weitere 15 Mitglieder des Kabinenpersonals standen für die Wettbewerbsdisziplin
Friseurhandwerk als Models zur Verfügung. Fünf Fachkräfte für Flugzeugwartung
leisteten technische Unterstützung für die Wettbewerbsdisziplin Flugzeugwartung.
Auf der WorldSkills Shanghai 2026 Expo richtete CEAir einen 300 Quadratmeter
großen Messestand ein, auf dem zahlreiche technologische Innovationen
präsentiert wurden, darunter IPT-Flugsimulatoren, VR-Trainingsgeräte für die
Flugzeugwartung, KI-gestützte Technologie für die Frachtsicherheit und ein
intelligenter Roboter zur Zubereitung gesunder Mahlzeiten.
Live-Vorführungen, Präsentationen und interaktive Angebote gaben den
Besucherinnen und Besuchern am Stand einen unmittelbaren Einblick in die
Fachkompetenzen, die für den Luftfahrtbetrieb erforderlich sind, sowie in deren
praktische Anwendung.
Während der Veranstaltung bot CEAir auf fast 1.400 Flügen kostenloses Bord-WLAN
an, sodass die Passagiere den Wettbewerb an Bord verfolgen konnten.
Das Themenflugzeug?Skills for Success" der Fluggesellschaft zur WorldSkills
Shanghai 2026 hat seit seiner Einführung im Mai fast 300 Flüge absolviert und
mehr als 60.000 Passagiere befördert. Das Themenflugzeug kommt auf 22
internationalen Verbindungen in 16 Ländern und Regionen zum Einsatz.
Ansprechpartnerin: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558.Â°
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