GNW-News: China Eastern Airlines unterzeichnet 23 Beschaffungsverträge und präsentiert auf der 9. CIIE seine neuesten Innovationen

^SHANGHAI, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

China Eastern Airlines (CEAir) unterzeichnete 23 Verträge mit internationalen

Lieferanten und präsentierte neue Luftfahrttechnologien und -ausrüstung auf der

neunten China International Import Expo (CIIE), die vom 5. bis 10. November in

Shanghai stattfand.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5823/eng)

CEAir nahm im neunten Jahr in Folge an der Veranstaltung teil und fungiert

weiterhin als Senior-Partner, ausgewiesene Fluggesellschaft, Dienstleister und

Einkäufer.

Im Rahmen der diesjährigen Messe unterzeichnete CEAir Beschaffungsverträge im

Wert von 540 Millionen US-Dollar mit 15 Lieferanten aus acht Ländern und

Regionen. Die Verträge betreffen unter anderem Flugzeugtriebwerke,

Luftfahrtmaterialien, Düsentreibstoff und Bordverpflegung.

Die Fluggesellschaft unterzeichnete einen Vertrag über die Beschaffung von

Ersatztriebwerken mit CFM International und erteilte Aufträge für

Luftfahrtmaterialien an Collins Aerospace und Honeywell, um den sicheren,

umweltfreundlichen und effizienten Betrieb ihrer Flotte zu gewährleisten.

Die von CFM International zu liefernden LEAP-Triebwerke verfügen über 3D-gewebte

Verbundwerkstoff-Fanblätter, additiv gefertigte Kraftstoffdüsen und

Magerverbrennungskammern der zweiten Generation. Sie können dazu beitragen, die

CO?-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch um 15 bis 20 Prozent zu senken und

gleichzeitig die Lärmbelastung im Vergleich zur Vorgängergeneration um 75

Prozent zu verringern.

CEAir unterzeichnete zudem Verträge mit Panasonic Avionics und Boeing, um die

Modernisierung der Kabinen seiner Boeing 777-300ER-Flugzeuge voranzutreiben.

Die Beschaffung von Lebensmitteln ist ein weiterer Schwerpunkt der kürzlich

unterzeichneten Verträge von CEAir, wobei die Einkäufe von Bordmahlzeiten bis

hin zu frischen Erzeugnissen aus dem Ausland reichen.

Die Fluggesellschaft unterzeichnete einen Vertrag mit dem in Singapur ansässigen

Unternehmen SATS, das voraussichtlich weiterhin die Bordverpflegung für die

internationalen Auslandsflüge von CEAir bereitstellen wird, die von Singapur,

Delhi, Malé und Manila aus starten.

CEAir präsentierte auf der Messe zudem seine Innovationen im Bereich der

Bodenausrüstung und der Luftfahrtinfrastruktur.

Insbesondere feierte ein autonomer, intelligenter Gepäcktraktor sein Debüt. Das

vollelektrische Fahrzeug ist mit einer intelligenten Dispositionsplattform

verbunden, die automatisch Aufträge zuweist und die Routen entsprechend den

Flugplänen und Änderungen bei der Flugzeugabstellung anpasst.

Ebenfalls ausgestellt waren der modulare Hangar und das Frachtlager der

Fluggesellschaft auf Aluminiumbasis, die den Einsatz modularer Bauweise im

Luftfahrtsektor veranschaulichten. Die Bauteile werden in Fabriken vorgefertigt

und vor Ort mit Schrauben montiert, wodurch Schweißarbeiten entfallen.

Bei ordnungsgemäßer Wartung und unter Berücksichtigung der technischen

Anforderungen können die Konstruktionen mehrfach abgebaut und wieder aufgebaut

werden. Diese Bauweise, die ursprünglich für Flugzeugwartungsanlagen zum Einsatz

kam, verkürzt die Bauzeit erheblich und wird mittlerweile auch in der

Luftfahrtlogistik angewendet.

Unternehmen: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Kontakt: Caowei

E-Mail: ceapr@ceair.com

Stadt: Shanghai

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