GNW-News: China Porcelain . Global Journey: Internationale Wanderausstellung zeitgenössischer chinesischer Keramikkunst feierlich eröffnet

^JINGDEZHEN, China, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 12. Juni bis zum 30.

August 2026 wird die internationale Wanderausstellung?China Porcelain? Global

Journey: Chinese Contemporary Ceramic Art International Touring Exhibition"

(nachfolgend?Wanderausstellung") nacheinander im Türkan Saylan Kulturzentrum in

Istanbul (Türkei), im Chinesischen Kulturzentrum Luxemburg sowie in der Galerie

Orientalin Paris präsentiert. Anschließend wird die Ausstellung auch in Peking

und Shenzhen zu sehen sein - ein grandioses kulturelles Fest der Keramik, das

eine Brücke zwischen China und der Welt schlägt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5376/eng)

Die Ausstellung wird gemeinsam von Institutionen wie der Jingdezhen Ceramic

University und der China Arts and Entertainment Group (CAEG) organisiert.

Hierfür wurden die reichen Schätze der sieben bedeutendsten Keramikregionen

Chinas zusammengetragen: Jingdezhen, Yixing, Luoyang, Longquan, Yaozhou, Liling

und Dehua. Präsentiert werden 92 außergewöhnliche Stücke zeitgenössischer

chinesischer Keramik, die das kreative Ökosystem der modernen chinesischen

Keramikkunst systematisch abbilden. Begleitend zur Ausstellungstour finden in

Ländern wie der Türkei und Frankreich Begleitveranstaltungen wie Roundtable-

Foren statt. Darüber hinaus initiiert das?Tang Ying Ceramic Workshop Overseas

Ceramic Culture Center" der Jingdezhen Ceramic University in der Türkei,

Luxemburg und Frankreich ein vielfältiges Programm aus kulturellem Austausch,

Kunstausstellungen und internationalen Studienreisen.

Die Exponate umfassen verschiedene keramische Ausdrucksformen: von klassischem

Blau-Weiß- und Famille-Rose-Porzellan über Seladon und Zisha-Keramik (violetter

Ton) bis hin zu Weißporzellan. Gemeinsam veranschaulichen sie eindrucksvoll das

reiche kulturelle Erbe und den hohen künstlerischen Wert der chinesischen

Keramikkunst. Die Werke verkörpern die östliche Philosophie der?Harmonie

zwischen Mensch und Natur" und spiegeln zugleich den universellen Wunsch der

Menschen nach einem besseren Leben wider. Aus der Erde entstanden und im Feuer

des Brennofens vollendet, überwinden sie Epochen und Ländergrenzen, um als

Kulturschätze die ganze Welt zu bereichern.

Mit Porzellan als Medium und Kunst als völkerverbindender Brücke eröffnet diese

Initiative neue Wege für den internationalen Kulturaustausch. Sie trägt dazu

bei, der Welt die faszinierende Porzellankultur Chinas näherzubringen. So können

Kulturen im Dialog erstrahlen und durch gegenseitiges Lernen gemeinsam wachsen.

Quelle: Jingdezhen Ceramic University

Kontaktperson: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°