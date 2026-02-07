GNW-News: China und ASEAN feiern gemeinsam das chinesische Frühlingsfest

^JAKARTA, Indonesien, Feb. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Jahr 2026 markiert

das 35-jährige Bestehen der Dialogbeziehungen zwischen China und der ASEAN sowie

das 5. Jubiläum der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und

der ASEAN. Zudem fällt es mit dem Jahr des Pferdes im chinesischen Kalender

zusammen. Am 5. Februar fand am ASEAN-Hauptsitz in Jakarta die Veranstaltung

?Steeds Herald Spring, Blessings Fill ASEAN - Spring Festival @ ASEAN

Headquarters 2026" statt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4952/eng)

Die Veranstaltung wurde von der Mission der Volksrepublik China bei der ASEAN,

der Ständigen Vertretung Malaysias bei der ASEAN und dem ASEAN-Sekretariat

unterstützt. Als Gastgeber fungierten das Informationsbüro der Volksregierung

sowie das Ministerium für Kultur und Tourismus der Autonomen Region Guangxi der

Zhuang. Organisiert wurde das Event gemeinsam von Guangxi Daily (Guangxi

International Communication Center), Guangxi Radio and Television, der Guangxi

Tourism Development Group und der Guangxi Cultural Industry Group. Zu den mehr

als 250 Gästen zählten Gesandte der elf ASEAN-Staaten sowie externer Partner wie

Großbritannien, Australien, Südkorea und Brasilien, hochrangige Beamte des

ASEAN-Sekretariats, Vertreter führender ASEAN-Medien, lokaler Universitäten und

Studenten sowie chinesischer Unternehmen.

Dies ist das erste Mal, dass kulturelle Aktivitäten zum chinesischen

Frühlingsfest direkt im ASEAN-Hauptquartier stattfanden. Im Zuge der

Globalisierung ist das traditionelle Frühlingsfest nicht nur ein Fest der

Familie für das chinesische Volk, sondern auch ein neues Bindeglied für den

Dialog zwischen verschiedenen Kulturen. Das Konzept von?Harmonie und

Koexistenz", das dem Frühlingsfest innewohnt, deckt sich mit dem Streben der

ASEAN-Staaten nach?Einheit und Zusammenarbeit". Zudem deckt sich der

Leitgedanke der nachhaltigen Entwicklung,?Altes zu erneuern und Neues zu

begrüßen", hervorragend mit der Vision der ASEAN-Region vom?gemeinsamen

Wohlstand".

Gäste aus aller Welt feierten gemeinsam das Frühlingsfest zum Jahr des Pferdes

und erlebten beim chinesischen Frühlingsfest die Vielfalt chinesischer Kunst und

Kulinarik. Die Eröffnungsshow?The Beauty of China: Guangxi's Zhuang Ethnic

Charm" präsentierte symbolische Tänze und klassische Auszüge aus der Caidiao-

Oper?Liu Sanjie", darunter den?Antiphonal Song" - ein Werk, das fernöstliche

Poesie mit Innovation verbindet. Bei der Darbietung?Chinese Chic Performance

for Celebrating the Spring Festival of the Year of the Horse" standen

Instrumente wie Erhu und Suona im Mittelpunkt, die Melodien aus?Journey to the

West" und?Black Myth: Wukong" spielten und so ein modernes?National Trend IP

Music Festival" schufen. Beim Aufeinandertreffen der ethnischen Instrumente aus

Guangxi, der Maguhu (Pferdeknochengeige) und der Bolie, mit dem indonesischen

Gamelan spielten chinesische und indonesische Musiker gemeinsam Klassiker wie

?Jasmine Flower" und?Folk Songs Like Spring River Water", wodurch der Satz

?Hohe Berge und fließendes Wasser treffen einen verwandten Geist" greifbarer

wurde und eine bleibende künstlerische Resonanz erzeugte.

Während der Veranstaltung lancierten Guangxi Daily und Guangxi Radio and

Television gemeinsam mit ASEAN-Medien wie TVRI, El John TV und Harian Inhua die

?China-ASEAN Spring Festival Short Video Exhibition Week". Über Kurzvideos

wurden die freudigen Szenen aus China und den ASEAN-Ländern, die das

Frühlingsfest gemeinsam feierten, aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt und

Netizens auf der ganzen Welt eingeladen, das chinesische Frühlingsfest als

globales Fest über das Internet gemeinsam zu feiern.

Parallel dazu fanden im ASEAN-Hauptquartier die Kulturausstellung zum

chinesichen Frühlingsfest?Spring Blessings for Success at the Year of the

Horse" sowie der Kulturmarkt zum chinesischen Frühlingsfest?Instant Joy Market"

statt. Gäste aus verschiedenen Ländern erlebten die Gastfreundschaft von?Tea

Harmonies the World" auf spielerische Art und Weise und durch Verkostungen,

Kalligraphie und Malerei unter dem Motto "Ancient Charm and Blessings",

bewunderten die exquisite Scherenschnittkunst und genossen ein Festmahl mit

Frühlingsfest-Köstlichkeiten aus verschiedenen Regionen.

Ein Höhepunkt für die Gäste war die Erkundung der intelligenten Zukunft mittels

modernster KI-Technologie aus Guangxi. Besucher aus verschiedenen Ländern

testeten intelligente Übersetzungsgeräte und tauchten mit AR-Brillen in die

barrierefreie Kommunikation ein und erkundeten die tausendjährige Legende der

Felsmalereien der Kulturlandschaft am Hua Shan und am Fluss Zuo Jiang. Hardy

Chung, ein Reporter von Harian Inhua, bemerkte, dass Chinas KI-Technologie nicht

nur die wunderschöne Szenerie des Frühlingsfestes präzise wiedergab, sondern

auch die berührende Geschichte der durch Berge und Meere verbundenen

Freundschaft zwischen der ASEAN und China lebendig zum Ausdruck brachte und so

ein Bild der zukünftigen Zusammenarbeit zeichnete.

Bereits am 4. Februar fanden zwei?Instant Blessings" Pop-up-Events am Bahnhof

Halim der Schnellfahrstrecke Jakarta-Bandung sowie in der Mall Central Park in

Jakarta, Indonesien, statt, die eine festliche Atmosphäre für das chinesische

Frühlingsfest verbreiteten. Künstler aus Guangxi präsentierten ein vielfältiges

Programm aus Gesang, Tanz, Oper und Puppenspiel. Viele Einheimische nahmen an

interaktiven Aktivitäten teil, schlossen sich dem?Guangxi Kemusan Dance" an und

feierten gemeinsam das Frühlingsfest. Yi Yan, eine Social-Media-Bloggerin, die

in Indonesien lebt und reist, rief begeistert aus:?In diesem Jahr ist die

Atmosphäre des Frühlingsfestes in Jakarta ganz anders!"

Die Veranstaltung zog die Aufmerksamkeit von mehr als 20 Medienhäusern auf sich,

darunter People's Daily, Xinhua News Agency, China Media Group, China News

Service, TVRI, METRO TV, bolong.id und Vietnam News Agency. Sie berichteten über

das Ereignis und verbreiteten die Botschaft von Frieden, Freundschaft und

Harmonie während des Frühlingsfestes im In- und Ausland.

Quelle: Information Office of the People's Government of Guangxi Zhuang

Autonomous Region

Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°