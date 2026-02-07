|
07.02.2026 14:19:38
GNW-News: China und ASEAN feiern gemeinsam das chinesische Frühlingsfest
^JAKARTA, Indonesien, Feb. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Jahr 2026 markiert
das 35-jährige Bestehen der Dialogbeziehungen zwischen China und der ASEAN sowie
das 5. Jubiläum der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und
der ASEAN. Zudem fällt es mit dem Jahr des Pferdes im chinesischen Kalender
zusammen. Am 5. Februar fand am ASEAN-Hauptsitz in Jakarta die Veranstaltung
?Steeds Herald Spring, Blessings Fill ASEAN - Spring Festival @ ASEAN
Headquarters 2026" statt.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4952/eng)
Die Veranstaltung wurde von der Mission der Volksrepublik China bei der ASEAN,
der Ständigen Vertretung Malaysias bei der ASEAN und dem ASEAN-Sekretariat
unterstützt. Als Gastgeber fungierten das Informationsbüro der Volksregierung
sowie das Ministerium für Kultur und Tourismus der Autonomen Region Guangxi der
Zhuang. Organisiert wurde das Event gemeinsam von Guangxi Daily (Guangxi
International Communication Center), Guangxi Radio and Television, der Guangxi
Tourism Development Group und der Guangxi Cultural Industry Group. Zu den mehr
als 250 Gästen zählten Gesandte der elf ASEAN-Staaten sowie externer Partner wie
Großbritannien, Australien, Südkorea und Brasilien, hochrangige Beamte des
ASEAN-Sekretariats, Vertreter führender ASEAN-Medien, lokaler Universitäten und
Studenten sowie chinesischer Unternehmen.
Dies ist das erste Mal, dass kulturelle Aktivitäten zum chinesischen
Frühlingsfest direkt im ASEAN-Hauptquartier stattfanden. Im Zuge der
Globalisierung ist das traditionelle Frühlingsfest nicht nur ein Fest der
Familie für das chinesische Volk, sondern auch ein neues Bindeglied für den
Dialog zwischen verschiedenen Kulturen. Das Konzept von?Harmonie und
Koexistenz", das dem Frühlingsfest innewohnt, deckt sich mit dem Streben der
ASEAN-Staaten nach?Einheit und Zusammenarbeit". Zudem deckt sich der
Leitgedanke der nachhaltigen Entwicklung,?Altes zu erneuern und Neues zu
begrüßen", hervorragend mit der Vision der ASEAN-Region vom?gemeinsamen
Wohlstand".
Gäste aus aller Welt feierten gemeinsam das Frühlingsfest zum Jahr des Pferdes
und erlebten beim chinesischen Frühlingsfest die Vielfalt chinesischer Kunst und
Kulinarik. Die Eröffnungsshow?The Beauty of China: Guangxi's Zhuang Ethnic
Charm" präsentierte symbolische Tänze und klassische Auszüge aus der Caidiao-
Oper?Liu Sanjie", darunter den?Antiphonal Song" - ein Werk, das fernöstliche
Poesie mit Innovation verbindet. Bei der Darbietung?Chinese Chic Performance
for Celebrating the Spring Festival of the Year of the Horse" standen
Instrumente wie Erhu und Suona im Mittelpunkt, die Melodien aus?Journey to the
West" und?Black Myth: Wukong" spielten und so ein modernes?National Trend IP
Music Festival" schufen. Beim Aufeinandertreffen der ethnischen Instrumente aus
Guangxi, der Maguhu (Pferdeknochengeige) und der Bolie, mit dem indonesischen
Gamelan spielten chinesische und indonesische Musiker gemeinsam Klassiker wie
?Jasmine Flower" und?Folk Songs Like Spring River Water", wodurch der Satz
?Hohe Berge und fließendes Wasser treffen einen verwandten Geist" greifbarer
wurde und eine bleibende künstlerische Resonanz erzeugte.
Während der Veranstaltung lancierten Guangxi Daily und Guangxi Radio and
Television gemeinsam mit ASEAN-Medien wie TVRI, El John TV und Harian Inhua die
?China-ASEAN Spring Festival Short Video Exhibition Week". Über Kurzvideos
wurden die freudigen Szenen aus China und den ASEAN-Ländern, die das
Frühlingsfest gemeinsam feierten, aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt und
Netizens auf der ganzen Welt eingeladen, das chinesische Frühlingsfest als
globales Fest über das Internet gemeinsam zu feiern.
Parallel dazu fanden im ASEAN-Hauptquartier die Kulturausstellung zum
chinesichen Frühlingsfest?Spring Blessings for Success at the Year of the
Horse" sowie der Kulturmarkt zum chinesischen Frühlingsfest?Instant Joy Market"
statt. Gäste aus verschiedenen Ländern erlebten die Gastfreundschaft von?Tea
Harmonies the World" auf spielerische Art und Weise und durch Verkostungen,
Kalligraphie und Malerei unter dem Motto "Ancient Charm and Blessings",
bewunderten die exquisite Scherenschnittkunst und genossen ein Festmahl mit
Frühlingsfest-Köstlichkeiten aus verschiedenen Regionen.
Ein Höhepunkt für die Gäste war die Erkundung der intelligenten Zukunft mittels
modernster KI-Technologie aus Guangxi. Besucher aus verschiedenen Ländern
testeten intelligente Übersetzungsgeräte und tauchten mit AR-Brillen in die
barrierefreie Kommunikation ein und erkundeten die tausendjährige Legende der
Felsmalereien der Kulturlandschaft am Hua Shan und am Fluss Zuo Jiang. Hardy
Chung, ein Reporter von Harian Inhua, bemerkte, dass Chinas KI-Technologie nicht
nur die wunderschöne Szenerie des Frühlingsfestes präzise wiedergab, sondern
auch die berührende Geschichte der durch Berge und Meere verbundenen
Freundschaft zwischen der ASEAN und China lebendig zum Ausdruck brachte und so
ein Bild der zukünftigen Zusammenarbeit zeichnete.
Bereits am 4. Februar fanden zwei?Instant Blessings" Pop-up-Events am Bahnhof
Halim der Schnellfahrstrecke Jakarta-Bandung sowie in der Mall Central Park in
Jakarta, Indonesien, statt, die eine festliche Atmosphäre für das chinesische
Frühlingsfest verbreiteten. Künstler aus Guangxi präsentierten ein vielfältiges
Programm aus Gesang, Tanz, Oper und Puppenspiel. Viele Einheimische nahmen an
interaktiven Aktivitäten teil, schlossen sich dem?Guangxi Kemusan Dance" an und
feierten gemeinsam das Frühlingsfest. Yi Yan, eine Social-Media-Bloggerin, die
in Indonesien lebt und reist, rief begeistert aus:?In diesem Jahr ist die
Atmosphäre des Frühlingsfestes in Jakarta ganz anders!"
Die Veranstaltung zog die Aufmerksamkeit von mehr als 20 Medienhäusern auf sich,
darunter People's Daily, Xinhua News Agency, China Media Group, China News
Service, TVRI, METRO TV, bolong.id und Vietnam News Agency. Sie berichteten über
das Ereignis und verbreiteten die Botschaft von Frieden, Freundschaft und
Harmonie während des Frühlingsfestes im In- und Ausland.
Quelle: Information Office of the People's Government of Guangxi Zhuang
Autonomous Region
Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°
